[인사]울산시교육청 교육행정직 인사(5급 이상, 2017년 1월1일자)

□승진
◇3급 △이중규(행정국장)
◇4급 △문명곤(정책관실) △유상규(감사관실) △김기복(교육파견) △한복희(교육파견)
◇5급 △김정수(학성고) △정경운(울산행복학교) △안난희(삼산고) △최형근(남창고) △최명란(울산강남고) △성헌준(무거고) △이준형(울산애니원고) △이경희(호계고) △이필수(온산고) △김경희(울산혜인학교) △김혜점(울산중앙여고) △손혜영(함월고) △이철우(울산과학고) △최지영(남목고) △강병옥(울산중앙고)
◇6급 △신진욱(총무과) △이명운(울산공고) △강혜진(울산산업고) △박영혁(중산초개설) △이운희(태화초) △이지영(천곡중) △조영미(이화중) △최유성(신정초) △김현숙(온남초) △이경순(남창중) △박혜화(서생중) △김미경(웅촌중)
◇7급 △박재성(남목고) △고연희(울산공고) △박창영(중산초개설) △김남우(상진초) △김정현(염포초) △임세정(옥성초) △이지서(화진중) △신유진(강남청) △김재홍(상북초) △임채용(삼평초) △정희정(신언중) △하민옥(언양중) △하주성(교육연수원)
◇8급 △권선희(평산초)
□전보
◇3급 △이상천(공로연수)
◇4급 △현태준(공보담당관) △심이택(행정과장) △정민치(재정과장) △정병형(강북지원청 행정지원국장) △정우영(강남지원청 행정지원국장) △김구호(교육연구정보원총무부장) △배상열(교육연수원 총무부장) △정동철(학생교육원 총무부장) △정현식(공로연수) △김철근(공로연수) △문상동(공로연수)
◇5급 △박봉국(공보담당관실) △김동주(정책관실) △이지활(감사관실) △소영호(교원인사과) △정준환(평생교육체육과) △양복용(평생교육체육과) △김희열(총무과) △박종화(총무과) △이종성(행정과) △박재식(강북지원청 학교운영지원과장) △이규복(강북지원청 지역사회협력과장) △이윤균(강북지원청 학생학부모지원과장) △서미진(교육연구정보원) △홍일(남부도서관 학교도서관지원협력과장) △김정자(울주도서관장) △김현미(교육파견) △황승용(교육파견) △홍성인(공로연수) △박병규(공로연수) △이말식(공로연수) △허대룡(공로연수) △장태자(공로연수)
◇6급 △김민우(공보담당관실) △명현수(정책관실) △정용모(감사관실) △이미경(감사관실) △한덕수(감사관실) △최종석(감사관실) △김형준(교육과정운영과) △고현아(교원인사과) △오선희(평생교육체육과) △이성희(평생교육체육과) △장명혜(학생생활교육과) △최영희(총무과) △송봉섭(총무과) △홍수현(행정과) △이혜림(행정과) △강미영(행정과) △이현우(행정과) △성화춘(재정과) △성남숙(재정과) △최상혁(재정과) △박경림(교육연구정보원) △양종광(연수원) △박정남(학생교육원) △심현모(유아교육진흥원) △박영식(두남학교 개설) △심언정(천상고 개설) △이상정(강북지원청) △박은지(강북지원청) △최현애(명정초) △박은경(무룡초) △이영진(내황초) △박성혜(외솔초) △진선령(남외초) △황영일(남외중) △박미영(외솔중) △안찬영(대송중) △김정규(효정중) △손미연(강남청) △홍정숙(강남청) △이용현(강남청) △황선란(강남청) △서수현(청솔초) △최은미(월계초) △윤유경(천상초) △이성희(삼호중) △전희정(중앙중) △정경숙(무거중) △박주경(월평중) △차명숙(미래인재교육과) △최은석(교육연구정보원) △박은영(중부도서관) △한은숙(중부도서관) △이미란(남부도서관) △김미숙(동부도서관) △이주혜(울주도서관) △박순영(울산과학관) △황경옥(학생교육원) △서경화(남창고) △한기룡(동백초) △이근우(장검중) △윤대열(수련원) △신애령(삼호초) △박주연(신복초) △박지현(온산초) △김석남(용연초) △박동철(학교시설단) △강일규(공로연수)
◇7급 △서지성(공보담당관실) △박규원(정책관실) △김욱동(감사관실) △김태정(교육과정운영과) △김영진(교육과정운영과) △김선희(교육과정운영과) △김진혜(창의인성교육과) △안준일(교원인사과) △박민규(교원인사과) △장재원(미래인재교육과) △송정은(총무과) △최성일(총무과) △이인호(총무과) △김제헌(행정과) △김도형(재정과) △이정금(교육연구정보원) △박중민(학생교육원) △박화연(천상고 개설) △조미영(강남고) △심명금(신선여고) △정원희(다운고) △하미경(중앙여고) △정선영(중앙고) △권수라(강북지원청) △황영미(강북지원청) △안지영(강북지원청) △이현정(강북지원청) △김은선(강북지원청) △최판규(강북지원청) △서정란(화봉중) △김윤아(강남지원청) △박은정(강남지원청) △이윤헌(강남지원청) △김태형(두서초) △이만종(청량초) △오난희(월평중) △성영용(학교시설단) △김형규(강남지원청) △양승순(중부도서관) △김미경(중부도서관) △배근아(남부도서관) △정은주(남부도서관) △구현미(동부도서관) △박부현(평생교육체육과) △김유헌(교육연구정보원) △이유현(교육연구정보원) △박정숙(교육연수원) △백은경(동부도서관) △이건순(울주도서관) △이동희(강북지원청) △엄재용(방어진고) △이호열(대현고) △최연충(문수고) △장종래(신선여고) △이상배(학성고) △강전호(호계고) △김종만(울산상고) △권선오(울산산업고) △김진수(온산고) △정필석(학성초) △김용사(약사초) △정학용(명정초) △반성식(유곡중) △최광도(성안중) △김종규(화암중) △안용원(무룡중) △신준달(척과초) △김용백(삼신초) △김하철(대현초) △진종화(용연초) △오혜경(울산초) △서진양(전하초) △김미오(호계초) △이영선(태화초) △정미자(옥현초) △최경희(동부초) △강만자(옥성초) △김말필(학성초) △심영숙(양정초) △김영시(월평초) △박복숙(삼일초) △이덕순(서부초) △김해선(삼동초) △장하늘(복산초) △원정수(병영초) △송일선(삼신초) △배미악(대현초) △박정숙(화정초) △김경아(강동초) △백만자(삼산초) △황경옥(녹수초) △김상일(총무과) △노진명(교육연구정보원) △하정윤(울산과학고) △한혜인(울산상고) △나인영(울산에너지고) △최현순(함월초) △김명철(공로연수) △서명섭(공로연수) △권선희(공로연수) △김인숙(공로연수) △김미령(공로연수) △백말수(공로연수) △김재원(공로연수) △박대홍(공로연수) △이재권(공로연수)
◇8급이하 △이진경(정책관실) △조은비(교육과정운영과) △김은지(교원인사과) △진서현(총무과) △김경희(행정과) △윤수현(교육연구정보원) △박나진(연수원) △심홍섭(동부도서관) △김희진(동부도서관) △이상미(유아교육진흥원) △김민서(두남학교 개설) △윤지은(천상고개설) △박소영(문현고) △김선경(화봉고) △박미숙(울산여고) △곽민희(대송고) △허성민(신선여고) △김송희(학성여고) △전명아(범서고) △김지영(효정고) △임영애(울산과학고) △김지은(강북지원청) △정훈환(강북지원청) △김동훈(강북지원청) △김우수(내황유치원) △박미혜(중산초개설) △주현진(연암초) △김유진(상안초) △김유금(울산초) △백재곤(농서초) △이지은(남목초) △이희경(약사초) △정유라(다운초) △이세형(양사초) △배윤미(남목중) △정영임(남외중) △이정희(화암중) △박정미(강남지원청) △권준일(강남지원청) △김동민(강남지원청) △성현숙(구영유치원) △안현미(옥현유치원) △백수정(월봉초) △조희경(남부초) △유맹숙(온양초) △유숙희(명산초) △최정윤(동평초) △한은정(개운초) △김희선(동백초) △이윤정(장생포초) △박눈꽃(문수중) △김태경(신정중) △김복철(울산마이스터고) △이승희(동부도서관) △홍진표(문현고) △서보건(울산과학고) △팽동환(효정중) △김학성(개운초) △김성수(옥동초) △김영수(울산서여중) △이영래(척과초) △이경옥(농소초) △권정순(온양초) △김경자(옥동초) △권도윤(구영유치원) △이정제(삼평초) △김재경(울산에너지고) △홍대철(교육연수원) △문채영(남창고) △조윤청(여천초) △박상희(언양중) △정인탁(온양초) △김효재(격동초)
◇9급 신규발령 △이재형(울산에너지고) △이재진(덕신초) △방지미(명촌초) △최재훈(호계고) △강지원(월봉초) △박정선(울산산업고) △김민지(문수초) △이문수(남창고) △권정은(동부초) △장지민(대송중) △손정만(온산초) △김성은(구영중) △김하영(울산공고) △최진주(화암고) △남혜미(온산고) △김형진(울산스포츠고) △김예슬(호계초) △이지수(녹수초) △오주미(울산마이스터고) △김정찬(무거고) △김은주(중앙초)
□전직
◇6급 △도영희(울산여고)
◇7급 △이옥남(남목고) △조정화(울산외고) △신지영(남목초) △박아인(울주도서관)
◇8급 △신수경(명정초) △최주미(울주명지초) △김신옥(남창중)
□타시도 전출
◇7급 △양종진(세종교육청)
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