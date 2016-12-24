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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2016.12.25 ÀÏ 14:51
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ÀÓÃ¢Á¤ ¡®¶Ç ´Ù½Ã »ç¶û¡¯, ¿ÃÇØ ¸á·Ð¼­ 49ÁÖ°£ ¡®·Õ·±¡¯ÇØ¿Ü ÆË 2°îµµ ÁÖ°£Â÷Æ® Àå±â ÁøÀÔ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2016.12.24  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
   

°¡¼ö ÀÓÃ¢Á¤ÀÇ ‘¶Ç ´Ù½Ã »ç¶û’°ú ÆË½ºÅ¸ »ù ½º¹Ì½ºÀÇ ‘¾ÆÀÓ ³´ µð ¿Â¸® ¿ø’(I‘m Not The Only One)ÀÌ ÃÖ´ë À½¾Ç»çÀÌÆ® ¸á·Ð¿¡¼­ ¿ÃÇØ ÃÖÀå±â°£ ÁÖ°£Â÷Æ® ’Åé100‘¿¡ ÁøÀÔÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

¸á·ÐÀÌ 1¿ù 1ÀÏºÎÅÍ 12¿ù 10ÀÏ±îÁö ¸á·Ð ÀÌ¿ëÀÚµéÀÇ °¨»ó ÀÌ·ÂÀ» ºÐ¼®ÇÑ °á°ú µÎ °îÀº ¸á·Ð ÁÖ°£Â÷Æ® ’Åé 100‘¿¡ °¢°¢ 49ÁÖ°£ ÁøÀÔÇß´Ù. ’¶Ç ´Ù½Ã »ç¶û‘Àº Áö³­ÇØ 9¿ù, ’¾ÆÀÓ ³´ µð ¿Â¸® ¿ø‘Àº 2014³â 5¿ù Ãâ½ÃµÆÁö¸¸ ¿ÃÇØµµ ¿¬Áß »ç¶û¹Þ´Â Àú·ÂÀ» º¸¿©Áá´Ù.

µÚ¸¦ ÀÌ¾î ¿¥¾¾´õ¸Æ½ºÀÇ ’¾îµð¿¡µµ‘°¡ 46ÁÖ, ÀÌÀûÀÇ ’°ÆÁ¤¸»¾Æ¿ä ±×´ë‘°¡ 43ÁÖ, ÆË½ºÅ¸ Àú½ºÆ¾ ºñ¹öÀÇ ’·¯ºê À¯¾î¼¿ÇÁ‘(Love Yourself)°¡ 42ÁÖ ÁÖ°£Â÷Æ® ’Åé 100‘¿¡ ¸Ó¹°·¶´Ù.

Æ¯È÷ ³»¼ö ½ÃÀåÀÌ °­ÇÑ °¡¿ä°è¿¡¼­ ÇØ¿Ü ÆËÀÌ µÎ °îÀÌ³ª ÁøÀÔÇß´Ù´Â Á¡ÀÌ ´«¿¡ ¶è´Ù.

¸á·ÐÀº ”¾ÆÀÌµ¹ °¡¼öÀÇ °îÃ³·³ È­Á¦¼ºÀÌ ³ôÁö ¾Ê´õ¶óµµ ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ´ëÁßÀûÀ¸·Î °ø°¨ÇÏ¸ç ÃëÇâ¿¡ ¸Â´Â °îÀ» Àå±â°£ Ã»ÃëÇÏ´Â °æÇâÀÌ ³ªÅ¸³µ´Ù“°í ¸»Çß´Ù.

¸á·Ð¿¡¼­ °î¸¶´Ù ÇÏÆ®¸¦ ´­·¯ È£°¨À» Ç¥½ÃÇÏ´Â ’ÁÁ¾Æ¿ä‘ ¼ö°¡ °¡Àå ¸¹Àº °îµµ ÀÓÃ¢Á¤ÀÇ ’³»°¡ ÀúÁö¸¥ »ç¶û‘ÀÌ Â÷ÁöÇß´Ù.

’³»°¡ ÀúÁö¸¥ »ç¶û‘Àº ÀÌ ±â°£ 17¸¸9Ãµ917°³ÀÇ ’ÁÁ¾Æ¿ä‘¸¦ ¹Þ¾Æ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇßÀ¸¸ç Æ®¿ÍÀÌ½ºÀÇ ’Ä¡¾î ¾÷‘ÀÌ 16¸¸1Ãµ684°³, ÇÑµ¿±ÙÀÇ ’ÀÌ ¼Ò¼³ÀÇ ³¡À» ´Ù½Ã ½áº¸·Á ÇØ‘°¡ 15¸¸7Ãµ106°³, º¼»¡°£»çÃá±âÀÇ ’¿ìÁÖ¸¦ ÁÙ°Ô‘°¡ 15¸¸5Ãµ750°³·Î µÚ¸¦ ÀÌ¾ú´Ù.

ÀÌ¿ëÀÚÀÇ ÇÃ·¹ÀÌ¸®½ºÆ®¿¡ °¡Àå ¸¹ÀÌ ´ã±ä °îÀº Á¤ÁØÀÏÀÇ ’¾È¾ÆÁà‘¿´´Ù. ÀÌ¾î ÀÌÀûÀÇ ’°ÆÁ¤¸»¾Æ¿ä ±×´ë‘, µòÀÇ ’D‘, ½Ê¼¾Ä¡ÀÇ ’½ºÅäÄ¿‘, Å©·¯½¬ÀÇ ’ÀØ¾î¹ö¸®Áö¸¶‘ µîÀÇ ¼øÀ¸·Î ÁÖ·Î °¨»ó¿ë¿¡ ÀûÇÕÇÑ °îµéÀÌ¾ú´Ù.

¸á·ÐÀº ÀÌ·¯ÇÑ °æÇâ¿¡ ´ëÇØ °³ÀÎÀÇ ÃëÇâ°ú °¨¼ºÀ» Áß½ÃÇÏ´Â º¯È­°¡ À½¾Ç ¼±ÅÃ¿¡µµ ¹Ý¿µµÈ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù°í ºÐ¼®Çß´Ù.

·Î¿£¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÀÇ ÀÌÁ¦¿í ¸á·Ð»ç¾÷ºÎ¹®ÀåÀº ”¸á·Ð È¸¿øµéÀÌ ¼±°î ¶§ ÃëÇâ°ú °¨¼ºÀÌ ¹Ý¿µµÈ ‘°ø°¨’ ¿©ºÎ¸¦ Áß¿äÇÏ°Ô ¿©±ä´Ù´Â °É ¾Ë ¼ö ÀÖ¾ú´Ù“¸ç ”º¯È­ÇÏ´Â À½¾Ç°¨»ó È¯°æ¿¡ ¸ÂÃç °³ÀÎº° ¸ÂÃã Å¥·¹ÀÌ¼Ç°ú ½ºÅ¸ Ä¿³Ø¼ÇÀ» ´õ¿í ¹ßÀü½ÃÄÑ ¸¸Á·µµ¸¦ ³ô¿© ³ª°¥ °Í“ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¸á·ÐÀº ÀÌ °á°ú µîÀÌ ´ã±ä ’2016 ¿¬¸»°á»ê‘ Æ¯º° ÆäÀÌÁö¸¦ ¿­¾ú´Ù.     ¿¬ÇÕ´º½º

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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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