tvN ¡®SNLÄÚ¸®¾Æ¡¯ ½ÃÁð8, ½ÃÃ»·ü 2.6%·Î Á¾¿µ

tvN ÄÚ¹Ìµð¼î ‘SNLÄÚ¸®¾Æ’ ½ÃÁð8ÀÌ 24ÀÏ °¡¼ö È²Ä¡¿ ÆíÀ» ¸¶Áö¸·À¸·Î ¸·À» ³»·È´Ù.
ÀÌ³¯ »ý¹æ¼ÛµÈ ‘SNLÄÚ¸®¾Æ’¿¡´Â Áß±¹¿¡¼ ÇÑ·ù½ºÅ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÑ È²Ä¡¿ÀÌ Ãâ¿¬ÇØ µå¶ó¸¶ ‘µµ±úºñ’ÀÇ Àú½Â»çÀÚ Ä³¸¯ÅÍ ¿¬±â¿Í À¯¸í °¡¼ö ¸ðÃ¢ µîÀ» ¼±º¸¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û ½ÃÃ»·üÀº Æò±Õ 2.6%(ÀÌÇÏ ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ·À¯·áÇÃ·§Æû), ÃÖ°í 3.3%·Î Áý°èµÆ´Ù.
Áö³ 9¿ù ½ÃÀÛÇÑ ‘SNLÄÚ¸®¾Æ’ ½ÃÁð8Àº ±ÇÇõ¼ö°¡ È°¾àÇÑ ‘´õºù±ØÀå’À» ºñ·ÔÇØ ´Ù¾çÇÑ ÄÚ³Ê·Î ÀÎ±â¸ôÀÌÇß´Ù. Æò±Õ ½ÃÃ»·üÀÌ 3%(ÀÌ¼ö±Ù Æí)±îÁö Ä¡¼Ú´Â µî ¿ª´ë ÃÖ°í ÈïÇà ¼ºÀûÀ» °Åµ×´Ù.
ÇÏÁö¸¸ °³±×¿ì¸Õ ÀÌ¼¼¿µÀÌ Æ¯º° Ãâ¿¬ÇÑ º¸ÀÌ±×·ì B1A4ÀÇ ¼ºÈñ·Õ ³í¶õÀ¸·Î ÇÏÂ÷ÇÏ°í, Á¤ÀÌ¶ûÀÇ ÄáÆ® ¿¬±â°¡ ¿µÈ¹è¿ì ¾ö¾Þ¶õÀ» ºñÇÏÇß´Ù´Â ºñÆÇÀ» ¹Þ´Â µî ÀÕ´Ü ±¸¼³¿¡ °á±¹ ÀÏÂï Á¾¿µÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >