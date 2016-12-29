°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2016.12.29 ¸ñ 10:37
¿¬¿¹/½Ã»ç
¹Ý±â¹® ½ÅÃµÁö È«º¸¹° Ãâ¿¬ ³í¶õ¡¦¡°Â÷¶ó¸® ¸í¿¹·Ó°Ô ÀºÅðÇÏ½ÃÁö¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2016.12.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
   
¡ã ¹Ý±â¹® UN»ç¹«ÃÑÀåÀÌ ´ë¼± Ãâ¸¶¸¦ »ç½Ç»ó È®Á¤ÁöÀº °¡¿îµ¥ ±×°¡ ½ÅÃµÁö¿¹¼ö±³Áõ°ÅÀå¸·¼ºÀü(½ÅÃµÁö) °ü·Ã È«º¸¹°¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. À¯Æ©ºê Ä¸Ã³

¹Ý±â¹® UN»ç¹«ÃÑÀåÀÌ ´ë¼± Ãâ¸¶¸¦ »ç½Ç»ó È®Á¤ÁöÀº °¡¿îµ¥ ±×°¡ ½ÅÃµÁö¿¹¼ö±³Áõ°ÅÀå¸·¼ºÀü(½ÅÃµÁö) °ü·Ã È«º¸¹°¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. ÇØ´ç È«º¸¹°ÀÌ °ø°³µÇ°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ÀÇ¾ÆÇÑ ¹ÝÀÀµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.

Áö³­ 10ÀÏ ¿©¼º´ÜÃ¼ IWPG(¼¼°è¿©¼ºÆòÈ­±×·ì)´Â ¾Æ¶ø¾î¿Í ¿µ¾î ¹öÀüÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁø È«º¸¿µ»óÀ» Á¦ÀÛÇØ À¯Æ©ºê µî¿¡ °ø°³Çß°í, ÀÌ¸¦ ±âµ¶±³ Ã¤³ÎÀÎ CBS°¡ º¸µµÇß´Ù. À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡ ¿Ã¶ó¿Â IWPG È«º¸ µ¿¿µ»ó¿£ ¹Ý±â¹® ÃÑÀåÀÌ µîÀåÇÑ´Ù. IWPG´Â ½ÅÃµÁö¿Í °ü·ÃµÈ ´ÜÃ¼·Î ¾Ë·ÁÁ®ÀÖ´Ù.

È«º¸ ¿µ»óÀº “IWPG°¡ ¾î¸Ó´ÏÀÇ ¸¶À½À¸·Î ÀüÀï Á¾½Ä°ú ÆòÈ­¿¡ ±â¿©ÇÏ±â À§ÇØ ¼³¸³µÆ´Ù”¸é¼­ “UN°ú IWPG°¡ ÆòÈ­ÀÇ ¼ÕÀ» Àâ¾Ò´Ù”°í ¼Ò°³Çß´Ù. ÀÌ¾î “IWPG ±è³²Èñ ´ëÇ¥°¡ UNº»ºÎ ÃÊÃ»À¸·Î ¿©¼ºÀÇ ³¯ Çà»ç¿¡ Âü¼®Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ¹Ý±â¹® ÃÑÀåÀº ÇØ´ç ¿µ»ó¿¡¼­ 2ºÐ 9ÃÊ°æ ±è³²Èñ IWPG ´ëÇ¥¿Í ³ª¶õÈ÷ ¼­¼­ ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ´Ù. 

¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ÇÑ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ³×Æ¼ÁðµéÀº “¿ª½Ã ¹Ý±â¹®Àº °ËÁõ ½ÃÀÛµÇ¸é ±¸¸°°Ô ÇÑ µÎ°³°¡ ¾Æ´Òµí” “¹Ý±â¹®ÀÌ ´ëÅë·É µÈ´Ù¸é Á¦2ÀÇ ¹Ú±ÙÇý »çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â °Å ¾Æ´Ò±î” “º¸Åë ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ñ°Í °°Àºµ¥” “±×·¯±æ·¡ °Á »ç¹«ÃÑÀå ³¡³ª¸é ¸í¿¹·Ó°Ô ÀºÅðÇØ¼­ ³ëÈÄ³ª Áñ°åÀ¸¸é ÁÁ¾ÒÀÚ³ª” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

¾Õ¼­ Áö³­ 24ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ¹Ý ÃÑÀåÀÌ ¹Ú¿¬Â÷ Àü ÅÂ±¤½Ç¾÷ È¸ÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ 23¸¸ ´Þ·¯¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ÀüÇØ ³í¶õ¿¡ ¼± ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ¹Ý ÃÑÀåÀº ¹Ú ÀüÈ¸ÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ 2005³â°ú 2007³â µÎ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¸ðµÎ 23¸¸ ´Þ·¯¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹Ý±â¹® ½ÅÃµÁö È«º¸¹° Ãâ¿¬ ³í¶õ¡¦¡°Â÷¶ó¸® ¸í¿¹·Ó°Ô ÀºÅðÇÏ½ÃÁö¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û
  • Á¶Ç×¸®, È­³­ ÆÈ±ÙÀ° ¡®åüãý Àú°Ý¡¯¡¦¡°¾ó±¼µµ ¸ö¸Åµµ ´ë¹Ú¡±
  • ÇÑ·ù ½ºÅ¸ ÀÌ±¤¼ö, 2017³â º¯½ÅÀÇ ±â·Î¿¡ ¼±´Ù
  • ½ÎÀÌ, °ø¿¬¼­ ¡°¾îÁö·¯¿î ½ÃÀý¡¦³ªµµ ùÛ »ç¶ûÇÏ´Â ±¹¹Î¡±
  • ¸¶ÆÄµÎºÎ¿Í ÇÔ²² ÀÛº°¡¦¡®»ï½Ã¼¼³¢¡¯ ½ÃÃ»·ü 11.4% Á¾¿µ
    • ¹Ý±â¹® ½ÅÃµÁö È«º¸¹° Ãâ¿¬ ³í¶õ¡¦¡°Â÷¶ó¸® ¸í¿¹·Ó°Ô ÀºÅðÇÏ½ÃÁö¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û ¹Ý±â¹® ½ÅÃµÁö È«º¸¹° Ãâ¿¬ ³í¶õ¡¦¡°Â÷¶ó¸® ¸í¿¹·Ó°Ô ÀºÅðÇÏ½ÃÁö¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    [°æ»ó½Ã·Ð]¿ï»êÀÇ ÀúÃâ»ê °í·ÉÈ­, ±×¸®°í ¿ì¸®ÀÇ ¹Ì·¡
    2
    ¹Ý±â¹® ½ÅÃµÁö È«º¸¹° Ãâ¿¬ ³í¶õ¡¦¡°Â÷¶ó¸® ¸í¿¹·Ó°Ô ÀºÅðÇÏ½ÃÁö¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û
    3
    [2016 ¿ï»ê 10´ë ´º½º]ÅÂÇ³¡¤ÁöÁø¿¡ °ü±¤¹ö½º Âü»ç±îÁö¡¦´ëÇü»ç°í·Î ¡®¾ó·è¡¯
    4
    ´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø ¿¬¾ÈÀ¯ÈÞÁö °³¹ß ¸¶¹«¸®¡¦¿ÀÅäÄ·ÇÎÀå °³Àå
    5
    [ÀÎ»ç]¿ï»ê½Ã 5±Þ ÀÌ»ó 188¸í ÀÎ»ç(Á¾ÇÕ)
    6
    Çö´ëñì³ëÁ¶, ±Ý¼Ó³ëÁ¶¿Í ±¸Á¶Á¶Á¤ ÀúÁö °øµ¿ÅõÀï
    7
    ¿ï»ê ÅÂÈ­Àú¼öÁö ¼öº¯°ø¿ø »êÃ¥·Î ÀÏºÎ À¯½Ç ¡®¾ÆÂñ¡¯
    8
    10³â ³ÑÀº ¹ÌÁýÇà µµ½Ã°èÈ¹½Ã¼³ Ç®¸°´Ù
    9
    È­ÀÌÆ® Å©¸®½º¸¶½º ¸¸³£ÇÏ´Â ¿ï»ê½Ã¹Îµé
    10
    Çö´ëñì³ë»ç 2017³âµµ °¡½Ã¹ç±æ ¿¹°í
    °æÁÖ¿¡¼­ ¹Ì¼ú¸¸Âù, ¿ì¾ç¹Ì¼ú°ü 2°³ ±âÈ¹Àü
    ¿ï»êÃ»³âÀÛ°¡È¸ È¸¿øÀü, µ¿±¸ ÇÑ¸¶À½È¸°ü°¶·¯¸®
    ±Ù»çÇÑ 2017³â ¸ÂÀÌ ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ¼³Ä¡Á¶ÇüÀü
    ÇÁ¶ó¿ì¸Þµðº´¿ø ÀÌ¹®Èñ º´¿øÀå, Á÷Á¢ ±×¸° ¼­¾çÈ­ 17Á¡ Àü½ÃÈ¸
    ¹®È­¿¹¼ú Æ´, Ã¢´Ü Ã¹ °ø¿¬ ¡®ÇÏ³àµé¡¯ ¹«´ë ¿Ã·Á

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr