¹Ý±â¹® ½ÅÃµÁö È«º¸¹° Ãâ¿¬ ³í¶õ¡¦¡°Â÷¶ó¸® ¸í¿¹·Ó°Ô ÀºÅðÇÏ½ÃÁö¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û

|
|
|
|¡ã ¹Ý±â¹® UN»ç¹«ÃÑÀåÀÌ ´ë¼± Ãâ¸¶¸¦ »ç½Ç»ó È®Á¤ÁöÀº °¡¿îµ¥ ±×°¡ ½ÅÃµÁö¿¹¼ö±³Áõ°ÅÀå¸·¼ºÀü(½ÅÃµÁö) °ü·Ã È«º¸¹°¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. À¯Æ©ºê Ä¸Ã³
¹Ý±â¹® UN»ç¹«ÃÑÀåÀÌ ´ë¼± Ãâ¸¶¸¦ »ç½Ç»ó È®Á¤ÁöÀº °¡¿îµ¥ ±×°¡ ½ÅÃµÁö¿¹¼ö±³Áõ°ÅÀå¸·¼ºÀü(½ÅÃµÁö) °ü·Ã È«º¸¹°¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. ÇØ´ç È«º¸¹°ÀÌ °ø°³µÇ°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ÀÇ¾ÆÇÑ ¹ÝÀÀµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
Áö³ 10ÀÏ ¿©¼º´ÜÃ¼ IWPG(¼¼°è¿©¼ºÆòÈ±×·ì)´Â ¾Æ¶ø¾î¿Í ¿µ¾î ¹öÀüÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁø È«º¸¿µ»óÀ» Á¦ÀÛÇØ À¯Æ©ºê µî¿¡ °ø°³Çß°í, ÀÌ¸¦ ±âµ¶±³ Ã¤³ÎÀÎ CBS°¡ º¸µµÇß´Ù. À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡ ¿Ã¶ó¿Â IWPG È«º¸ µ¿¿µ»ó¿£ ¹Ý±â¹® ÃÑÀåÀÌ µîÀåÇÑ´Ù. IWPG´Â ½ÅÃµÁö¿Í °ü·ÃµÈ ´ÜÃ¼·Î ¾Ë·ÁÁ®ÀÖ´Ù.
È«º¸ ¿µ»óÀº “IWPG°¡ ¾î¸Ó´ÏÀÇ ¸¶À½À¸·Î ÀüÀï Á¾½Ä°ú ÆòÈ¿¡ ±â¿©ÇÏ±â À§ÇØ ¼³¸³µÆ´Ù”¸é¼ “UN°ú IWPG°¡ ÆòÈÀÇ ¼ÕÀ» Àâ¾Ò´Ù”°í ¼Ò°³Çß´Ù. ÀÌ¾î “IWPG ±è³²Èñ ´ëÇ¥°¡ UNº»ºÎ ÃÊÃ»À¸·Î ¿©¼ºÀÇ ³¯ Çà»ç¿¡ Âü¼®Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ¹Ý±â¹® ÃÑÀåÀº ÇØ´ç ¿µ»ó¿¡¼ 2ºÐ 9ÃÊ°æ ±è³²Èñ IWPG ´ëÇ¥¿Í ³ª¶õÈ÷ ¼¼ ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ´Ù.
¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ÇÑ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ³×Æ¼ÁðµéÀº “¿ª½Ã ¹Ý±â¹®Àº °ËÁõ ½ÃÀÛµÇ¸é ±¸¸°°Ô ÇÑ µÎ°³°¡ ¾Æ´Òµí” “¹Ý±â¹®ÀÌ ´ëÅë·É µÈ´Ù¸é Á¦2ÀÇ ¹Ú±ÙÇý »çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â °Å ¾Æ´Ò±î” “º¸Åë ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ñ°Í °°Àºµ¥” “±×·¯±æ·¡ °Á »ç¹«ÃÑÀå ³¡³ª¸é ¸í¿¹·Ó°Ô ÀºÅðÇØ¼ ³ëÈÄ³ª Áñ°åÀ¸¸é ÁÁ¾ÒÀÚ³ª” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 24ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ¹Ý ÃÑÀåÀÌ ¹Ú¿¬Â÷ Àü ÅÂ±¤½Ç¾÷ È¸ÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ 23¸¸ ´Þ·¯¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ÀüÇØ ³í¶õ¿¡ ¼± ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ¹Ý ÃÑÀåÀº ¹Ú ÀüÈ¸ÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ 2005³â°ú 2007³â µÎ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¸ðµÎ 23¸¸ ´Þ·¯¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >