¡°ÁÖ»ç¾ÆÁÜ¸¶ µé¾î°¡¿ä¡± ¹Ú ´ëÅë·É ºñÀü¹®ÀÇ·áÀÎ¿¡ ½Ã¼ú ¡®³í¶õ¡¯¡¦¡°ÀÌ°Ç ¹¹, °­³²¾ÆÁÜ¸¶?¡±

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29ÀÏ ¹ýÁ¶°è¿¡ µû¸£¸é ¹Ú ´ëÅë·É ‘ºñ¼± Áø·á’ ÀÇÈ¤ µîÀ» ¼ö»ç ÁßÀÎ ¹Ú¿µ¼ö Æ¯º°°Ë»çÆÀÀº Á¤È£¼º ÀüÃ»¿Í´ë ºÎ¼Óºñ¼°üÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ Æ÷·»½Ä(µðÁöÅÐ Áõ°Å ºÐ¼®) ÀÛ¾÷À» ÁøÇàÇÑ °á°ú, ÀÌ¿µ¼± ÇàÁ¤°üÀÌ Á¤ Àü ºñ¼°ü¿¡°Ô 2013³â 5¿ù ¹«·ÆÀ» ÀüÈÄÇØ ‘ÁÖ»ç ¾ÆÁÜ¸¶ µé¾î°¡½Ê´Ï´Ù’, ‘±â Ä¡·á ¾ÆÁÜ¸¶ µé¾î°¡½Ê´Ï´Ù’¶ó´Â ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ë¿©¼¸ Â÷·Ê ÀÌ»ó º¸³½ »ç½ÇÀ» È®ÀÎÇß´Ù.
ÀÌ ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁöµéÀÌ ¹ß°ßµÈ ÈÞ´ëÀüÈ´Â Áö³ 10¿ù °ËÂûÀÌ Á¤ Àü ºñ¼°ü ÀÚÅÃÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇØ ³ª¿Â ÈÞ´ëÀüÈ °¡¿îµ¥ ÇÑ ´ë·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. Æ¯°ËÆÀÀº Á¤ Àü ºñ¼°üÀÌ ´©±º°¡ÀÇ Áö½Ã¸¦ ¹Þ°í ¿ÜºÎ¿¡¼ ‘ÁÖ»ç ¾ÆÁÜ¸¶’, ‘±â Ä¡·á ¾ÆÁÜ¸¶’·Î ºÒ¸° ÀÎ¹°µéÀ» Ã»¿Í´ë¿¡ ¼öÂ÷·Ê µéÀÎ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº Ã»¿Í´ë¿¡ ‘º¸¾È ¼Õ´Ô’À¸·Î µé¾î°£ ÀÎ¹°ÀÌ ‘ÁÖ»ç ¾ÆÁÜ¸¶’·Î ºÒ·È´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÀÇ»ç, °£È£»ç, °£È£Á¶¹«»ç µî ÀÚ°ÝÀ» °®ÃßÁö ¾ÊÀº ÀÎ¹°ÀÌ ºÒ¹ý ÀÇ·áÇàÀ§¸¦ ÇßÀ» °¡´É¼º¿¡ ÁÖ¸ñÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÑ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ´©¸®²ÛµéÀº “ÁÖ»ç ¾ÆÁÜ¸¶´Â ¶Ç ¹¹¾ß ÆÄµµÆÄµµ ³¡ÀÌ ¾ø³×” “´ëÅë·Éµµ ¾ß¸ÅÁý±Ç´çµµ ¾ß¸Å” “´ëÅë·ÉÀ¸·Î¼ ¾ß¸Å ½Ã¼ú±îÁö ¹Þ¾Æ¾ß Çß´ø°¡¿ä?” “ÂüÈ¤ÇÏ´Ù” “ÀÌ°Ç ¹¹ °ÅÀÇ µ·¸¹°í ÇÒÀÏ¾ø´Â °³²¾ÆÁÜ¸¶³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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