¡°ÁÖ»ç¾ÆÁÜ¸¶ µé¾î°¡¿ä¡± ¹Ú ´ëÅë·É ºñÀü¹®ÀÇ·áÀÎ¿¡ ½Ã¼ú ¡®³í¶õ¡¯¡¦¡°ÀÌ°Ç ¹¹, °­³²¾ÆÁÜ¸¶?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2016.12.29 ¸ñ 11:58
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½ÂÀÎ 2016.12.29  
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ÀÌ ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁöµéÀÌ ¹ß°ßµÈ ÈÞ´ëÀüÈ­´Â Áö³­ 10¿ù °ËÂûÀÌ Á¤ Àü ºñ¼­°ü ÀÚÅÃÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇØ ³ª¿Â ÈÞ´ëÀüÈ­ °¡¿îµ¥ ÇÑ ´ë·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. Æ¯°ËÆÀÀº Á¤ Àü ºñ¼­°üÀÌ ´©±º°¡ÀÇ Áö½Ã¸¦ ¹Þ°í ¿ÜºÎ¿¡¼­ ‘ÁÖ»ç ¾ÆÁÜ¸¶’, ‘±â Ä¡·á ¾ÆÁÜ¸¶’·Î ºÒ¸° ÀÎ¹°µéÀ» Ã»¿Í´ë¿¡ ¼öÂ÷·Ê µéÀÎ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.

Æ¯°ËÆÀÀº Ã»¿Í´ë¿¡ ‘º¸¾È ¼Õ´Ô’À¸·Î µé¾î°£ ÀÎ¹°ÀÌ ‘ÁÖ»ç ¾ÆÁÜ¸¶’·Î ºÒ·È´Ù´Â Á¡¿¡¼­ ÀÇ»ç, °£È£»ç, °£È£Á¶¹«»ç µî ÀÚ°ÝÀ» °®ÃßÁö ¾ÊÀº ÀÎ¹°ÀÌ ºÒ¹ý ÀÇ·áÇàÀ§¸¦ ÇßÀ» °¡´É¼º¿¡ ÁÖ¸ñÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ ÇÑ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ´©¸®²ÛµéÀº “ÁÖ»ç ¾ÆÁÜ¸¶´Â ¶Ç ¹¹¾ß ÆÄµµÆÄµµ ³¡ÀÌ ¾ø³×” “´ëÅë·Éµµ ¾ß¸ÅÁý±Ç´çµµ ¾ß¸Å” “´ëÅë·ÉÀ¸·Î¼­ ¾ß¸Å ½Ã¼ú±îÁö ¹Þ¾Æ¾ß Çß´ø°¡¿ä?” “ÂüÈ¤ÇÏ´Ù” “ÀÌ°Ç ¹¹ °ÅÀÇ µ·¸¹°í ÇÒÀÏ¾ø´Â °­³²¾ÆÁÜ¸¶³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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