‘ÇÑÀÏ À§¾ÈºÎ ÇÕÀÇ’°¡ 1³âÀ» ¸ÂÀ¸¸ç ÇÕÀÇ¸¦ À¯ÁöÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö ¶Ç´Â ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö¿¡ ´ëÇÑ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ±¹¹Î 10¸íÁß 6¸íÀº ‘ÇÑÀÏ À§¾ÈºÎ ÇÕÀÇ’¿¡ ´ëÇØ ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¿©·ÐÁ¶»ç Àü¹®±â°ü ¸®¾ó¹ÌÅÍ´Â 12·28 ÇÑÀÏ À§¾ÈºÎ ÇÕÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ±¹¹Î¿©·ÐÀ» Á¶»çÇÑ °á°ú, ‘ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â ÀÀ´äÀÌ 59.0%·Î, ‘À¯ÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â ÀÀ´ä(25.5%)º¸´Ù 2¹è ÀÌ»ó ³ôÀº °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ÀÛ³â 12¿ù 30ÀÏ¿¡ ½Ç½ÃµÈ Á¶»ç¿¡¼ Á¤ºÎ°¡ À§¾ÈºÎ ÇÕÀÇ¸¦ ‘Àß¸øÇß´Ù’´Â ÀÀ´äÀÌ 50.7%, ‘ÀßÇß´Ù’´Â ÀÀ´äÀÌ 43.2%·Î ³ªÅ¸³µ´Âµ¥, ÀÌ¹ø Á¶»ç °á°ú¿Í ºñ±³ÇÏ¸é ¾à µÎ ´Þ µ¿¾ÈÀÇ ±¹Á¤³ó´Ü·ÅºÇÙ Á¤±¹À» Æ÷ÇÔÇØ 1³âÀÌ Áö³ª´Â »çÀÌ¿¡ À§¾ÈºÎ ÇÕÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ºÎÁ¤Àû ¿©·ÐÀÌ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¸ÕÀú ¿¬·Éº°·Î´Â 60´ë ÀÌ»óÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç ¿¬·ÉÃþ¿¡¼ ‘ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â ÀÀ´äÀÌ ³ôÀº °¡¿îµ¥, 40´ë(ÆÄ±â 79.2% vs À¯Áö 14.5%)¿Í 30´ë(76.4% vs 11.8%)¿¡¼´Â 70% ÀÌ»óÀÌ ‘ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù’°í ÀÀ´äÇß°í, ÀÌ¾î 20´ë(57.2% vs 11.1%), 50´ë(54.2% vs 32.8%) ¼øÀ¸·Î ‘ÆÄ±â’ ÀÀ´äÀÌ ³ô¾Ò´Ù. ¹Ý¸é 60´ë ÀÌ»ó(ÆÄ±â 33.0% vs À¯Áö 50.6%)¿¡¼´Â ‘À¯Áö’ ÀÀ´äÀÌ ‘ÆÄ±â’ ÀÀ´äº¸´Ù 17.6%p ³ôÀº °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
Áö¿ªº°·Î´Â ¸ðµç Áö¿ª¿¡¼ ‘ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â ÀÀ´äÀÌ ´ë´Ù¼ö¿´´Âµ¥, ´ëÀü·ÃæÃ»·¼¼Á¾(ÆÄ±â 79.2% vs À¯Áö 14.5%)¿¡¼ 70%´ë·Î °¡Àå ³ô¾Ò°í, ÀÌ¾î ºÎ»ê·°æ³²·¿ï»ê(60.4% vs 25.4%), ¼öµµ±Ç(60.1% vs 25.7%), ±¤ÁÖ·Àü¶ó(58.9% vs 15.4%), ´ë±¸·°æºÏ(46.4% vs 30.7%) ¼øÀ¸·Î ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÁöÁöÁ¤´çº°·Î´Â Á¤ÀÇ´ç ÁöÁöÃþ(ÆÄ±â 92.7% vs À¯Áö 7.3%)°ú ¹ÎÁÖ´ç ÁöÁöÃþ(79.5% vs 13.3%), ±¹¹ÎÀÇ´ç ÁöÁöÃþ(71.7% vs 17.6%) µî ¾ß´ç ÁöÁöÃþ°ú ¹«´çÃþ(52.3% vs 13.8%)¿¡¼´Â ‘ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â ÀÇ°ßÀÌ ¾ÐµµÀûÀ¸·Î ³ô°Å³ª ´ë´Ù¼öÀÎ ¹Ý¸é, »õ´©¸®´ç ÁöÁöÃþ(20.9% vs 63.6%)¿¡¼´Â ‘À¯ÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â ÀÇ°ßÀÌ ´ë´Ù¼ö·Î Á¶»çµÆ´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î ÀÌ³ä¼ºÇâº°·Î´Â Áøº¸Ãþ(ÆÄ±â 83.2% vs À¯Áö 9.8%)°ú ÁßµµÃþ(72.0% vs 24.0%)¿¡¼´Â ‘ÆÄ±â’ ÀÀ´äÀÌ ¾ÐµµÀûÀ¸·Î ³ôÀº ¹Ý¸é, º¸¼öÃþ(32.1% vs 52.3%)¿¡¼´Â ‘À¯Áö’ ÀÀ´äÀÌ ´Ù¼ö·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÌ¹ø Á¶»ç´Â 12¿ù 28ÀÏ ÇÏ·ç µ¿¾È Àü±¹ 19¼¼ ÀÌ»ó ¼ºÀÎ 525¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ½º¸¶Æ®Æù¾Û(47%), À¯¼±(19%)·¹«¼±(34%) ÀÚµ¿ÀÀ´ä È¥¿ë ¹æ½ÄÀ¸·Î ¹«¼±ÀüÈ(85%)¿Í À¯¼±ÀüÈ(15%) º´Çà ÀÓÀÇÀüÈ°É±â(RDD, random digit dialing) ¹× ÀÓÀÇ½º¸¶Æ®Æù¾Ë¸²(RDSP, random digit smartphone-pushing) ¹æ¹ýÀ¸·Î ½Ç½ÃÇß°í, ÀÀ´ä·üÀº 17.0%(ÃÑ ÅëÈ 3,097¸í Áß 525¸í ÀÀ´ä ¿Ï·á)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. Åë°èº¸Á¤Àº 2016³â 6¿ù¸» ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ ÁÖ¹Îµî·Ï ÀÎ±¸Åë°è ±âÁØ ¼º, ¿¬·É, ±Ç¿ªº° °¡ÁßÄ¡ ºÎ¿© ¹æ½ÄÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ³°í, Ç¥º»¿ÀÂ÷´Â 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡¼ ±4.3%pÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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