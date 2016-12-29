°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2016.12.29 ¸ñ 11:58
¿¬¿¹/½Ã»ç
±¹¹Î 10¸í Áß 6¸í ¡°ÇÑÀÏ À§¾ÈºÎ ÇÕÀÇ ÆÄ±âÇØ¾ß¡±¸®¾ó¹ÌÅÍ, ÇÑÀÏ À§¾ÈºÎ ÇÕÀÇ ¿©·ÐÁ¶»ç °á°ú ¡®ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡¯ 59.0%
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2016.12.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
   
 

‘ÇÑÀÏ À§¾ÈºÎ ÇÕÀÇ’°¡ 1³âÀ» ¸ÂÀ¸¸ç ÇÕÀÇ¸¦ À¯ÁöÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö ¶Ç´Â ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö¿¡ ´ëÇÑ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ±¹¹Î 10¸íÁß 6¸íÀº ‘ÇÑÀÏ À§¾ÈºÎ ÇÕÀÇ’¿¡ ´ëÇØ ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

¿©·ÐÁ¶»ç Àü¹®±â°ü ¸®¾ó¹ÌÅÍ´Â 12·28 ÇÑÀÏ À§¾ÈºÎ ÇÕÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ±¹¹Î¿©·ÐÀ» Á¶»çÇÑ °á°ú, ‘ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â ÀÀ´äÀÌ 59.0%·Î, ‘À¯ÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â ÀÀ´ä(25.5%)º¸´Ù 2¹è ÀÌ»ó ³ôÀº °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.

   
 

ÇÑÆí, ÀÛ³â 12¿ù 30ÀÏ¿¡ ½Ç½ÃµÈ Á¶»ç¿¡¼­ Á¤ºÎ°¡ À§¾ÈºÎ ÇÕÀÇ¸¦ ‘Àß¸øÇß´Ù’´Â ÀÀ´äÀÌ 50.7%, ‘ÀßÇß´Ù’´Â ÀÀ´äÀÌ 43.2%·Î ³ªÅ¸³µ´Âµ¥, ÀÌ¹ø Á¶»ç °á°ú¿Í ºñ±³ÇÏ¸é ¾à µÎ ´Þ µ¿¾ÈÀÇ ±¹Á¤³ó´Ü·ÅºÇÙ Á¤±¹À» Æ÷ÇÔÇØ 1³âÀÌ Áö³ª´Â »çÀÌ¿¡ À§¾ÈºÎ ÇÕÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ºÎÁ¤Àû ¿©·ÐÀÌ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

¸ÕÀú ¿¬·Éº°·Î´Â 60´ë ÀÌ»óÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç ¿¬·ÉÃþ¿¡¼­ ‘ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â ÀÀ´äÀÌ ³ôÀº °¡¿îµ¥, 40´ë(ÆÄ±â 79.2% vs À¯Áö 14.5%)¿Í 30´ë(76.4% vs 11.8%)¿¡¼­´Â 70% ÀÌ»óÀÌ ‘ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù’°í ÀÀ´äÇß°í, ÀÌ¾î 20´ë(57.2% vs 11.1%), 50´ë(54.2% vs 32.8%) ¼øÀ¸·Î ‘ÆÄ±â’ ÀÀ´äÀÌ ³ô¾Ò´Ù. ¹Ý¸é 60´ë ÀÌ»ó(ÆÄ±â 33.0% vs À¯Áö 50.6%)¿¡¼­´Â ‘À¯Áö’ ÀÀ´äÀÌ ‘ÆÄ±â’ ÀÀ´äº¸´Ù 17.6%p ³ôÀº °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.

Áö¿ªº°·Î´Â ¸ðµç Áö¿ª¿¡¼­ ‘ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â ÀÀ´äÀÌ ´ë´Ù¼ö¿´´Âµ¥, ´ëÀü·ÃæÃ»·¼¼Á¾(ÆÄ±â 79.2% vs À¯Áö 14.5%)¿¡¼­ 70%´ë·Î °¡Àå ³ô¾Ò°í, ÀÌ¾î ºÎ»ê·°æ³²·¿ï»ê(60.4% vs 25.4%), ¼öµµ±Ç(60.1% vs 25.7%), ±¤ÁÖ·Àü¶ó(58.9% vs 15.4%), ´ë±¸·°æºÏ(46.4% vs 30.7%) ¼øÀ¸·Î ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

ÁöÁöÁ¤´çº°·Î´Â Á¤ÀÇ´ç ÁöÁöÃþ(ÆÄ±â 92.7% vs À¯Áö 7.3%)°ú ¹ÎÁÖ´ç ÁöÁöÃþ(79.5% vs 13.3%), ±¹¹ÎÀÇ´ç ÁöÁöÃþ(71.7% vs 17.6%) µî ¾ß´ç ÁöÁöÃþ°ú ¹«´çÃþ(52.3% vs 13.8%)¿¡¼­´Â ‘ÆÄ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â ÀÇ°ßÀÌ ¾ÐµµÀûÀ¸·Î ³ô°Å³ª ´ë´Ù¼öÀÎ ¹Ý¸é, »õ´©¸®´ç ÁöÁöÃþ(20.9% vs 63.6%)¿¡¼­´Â ‘À¯ÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â ÀÇ°ßÀÌ ´ë´Ù¼ö·Î Á¶»çµÆ´Ù.

¸¶Áö¸·À¸·Î ÀÌ³ä¼ºÇâº°·Î´Â Áøº¸Ãþ(ÆÄ±â 83.2% vs À¯Áö 9.8%)°ú ÁßµµÃþ(72.0% vs 24.0%)¿¡¼­´Â ‘ÆÄ±â’ ÀÀ´äÀÌ ¾ÐµµÀûÀ¸·Î ³ôÀº ¹Ý¸é, º¸¼öÃþ(32.1% vs 52.3%)¿¡¼­´Â ‘À¯Áö’ ÀÀ´äÀÌ ´Ù¼ö·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

ÀÌ¹ø Á¶»ç´Â 12¿ù 28ÀÏ ÇÏ·ç µ¿¾È Àü±¹ 19¼¼ ÀÌ»ó ¼ºÀÎ 525¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ½º¸¶Æ®Æù¾Û(47%), À¯¼±(19%)·¹«¼±(34%) ÀÚµ¿ÀÀ´ä È¥¿ë ¹æ½ÄÀ¸·Î ¹«¼±ÀüÈ­(85%)¿Í À¯¼±ÀüÈ­(15%) º´Çà ÀÓÀÇÀüÈ­°É±â(RDD, random digit dialing) ¹× ÀÓÀÇ½º¸¶Æ®Æù¾Ë¸²(RDSP, random digit smartphone-pushing) ¹æ¹ýÀ¸·Î ½Ç½ÃÇß°í, ÀÀ´ä·üÀº 17.0%(ÃÑ ÅëÈ­ 3,097¸í Áß 525¸í ÀÀ´ä ¿Ï·á)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. Åë°èº¸Á¤Àº 2016³â 6¿ù¸» ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ ÁÖ¹Îµî·Ï ÀÎ±¸Åë°è ±âÁØ ¼º, ¿¬·É, ±Ç¿ªº° °¡ÁßÄ¡ ºÎ¿© ¹æ½ÄÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ³°í, Ç¥º»¿ÀÂ÷´Â 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡¼­ ±4.3%pÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ

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  • Á¶Ç×¸®, È­³­ ÆÈ±ÙÀ° ¡®åüãý Àú°Ý¡¯¡¦¡°¾ó±¼µµ ¸ö¸Åµµ ´ë¹Ú¡±
  • ÇÑ·ù ½ºÅ¸ ÀÌ±¤¼ö, 2017³â º¯½ÅÀÇ ±â·Î¿¡ ¼±´Ù
  • ¸¶ÆÄµÎºÎ¿Í ÇÔ²² ÀÛº°¡¦¡®»ï½Ã¼¼³¢¡¯ ½ÃÃ»·ü 11.4% Á¾¿µ
  • ½ÎÀÌ, °ø¿¬¼­ ¡°¾îÁö·¯¿î ½ÃÀý¡¦³ªµµ ùÛ »ç¶ûÇÏ´Â ±¹¹Î¡±
    • ¹Ý±â¹® ½ÅÃµÁö È«º¸¹° Ãâ¿¬ ³í¶õ¡¦¡°Â÷¶ó¸® ¸í¿¹·Ó°Ô ÀºÅðÇÏ½ÃÁö¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û ¹Ý±â¹® ½ÅÃµÁö È«º¸¹° Ãâ¿¬ ³í¶õ¡¦¡°Â÷¶ó¸® ¸í¿¹·Ó°Ô ÀºÅðÇÏ½ÃÁö¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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