À¯Àç¼®, ¹«°ü ÇÇÇß´Ù¡¦¿ÃÇØ MBC ¿¬¿¹´ë»ó ¼ö»ó

11³âÂ° ‘¹«ÇÑµµÀü’À» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Â ¹æ¼ÛÀÎ À¯Àç¼®(44)ÀÌ ¿ÃÇØ MBC ¿¬¿¹´ë»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
À¯Àç¼®Àº 29ÀÏ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ MBC»ç¿Á¿¡¼ ¿¸° ‘MBC ¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó’ ½Ã»ó½Ä¿¡¼ ±è±¸¶ó¿Í ±è¼ºÁÖ, Á¤ÁØÇÏ¸¦ ´©¸£°í ¿ÃÇØ ÃÖ°íÀÇ MBC ¿¹´ÉÀÎÀÌ µÆ´Ù.
KBS, SBS ¿¬¿¹´ë»óÀ» ±èÁ¾¹Î°ú ½Åµ¿¿±¿¡°Ô ³Ñ°ÜÁØ À¯Àç¼®Àº MBC ¿¬¿¹´ë»ó ¼ö»óÀ¸·Î ¹«°üÀ» ÇÇÇß´Ù. À¯Àç¼®ÀÇ ¿¬¿¹´ë»ó ¼ö»óÀº Áö»óÆÄ 3»ç¸¦ ÇÕÇØ 13¹øÂ°´Ù.
À¯Àç¼®Àº ¼ö»ó ¼Ò°¨¿¡¼ “»óÀ» ¹ÞÀ¸¸é ¹ÞÀ»¼ö·Ï ¹Ì¾ÈÇÑ ¸¶À½ÀÌ Ä¿Áø´Ù”¸é¼ “±è±¸¶ó, ±è¼ºÁÖ, Á¤ÁØÇÏ¿¡°Ô ¹Ì¾ÈÇÏ°í °¨»çÇÏ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â ÀÌ¾î “Á¤Çüµ·ÀÌ ¿ÃÇØ ’¹«ÇÑµµÀü‘¿¡¼ ¾Æ½±°Ô ÇÏÂ÷ÇßÁö¸¸, º»ÀÎÀÌ ¿øÇÏ´Â ´ë·Î ¹æ¼ÛÀ» ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”¸é¼ “Á¤Çüµ·À» ºñ·ÔÇØ (¾Õ¼ ÇÏÂ÷ÇÑ) ³ëÈ«Ã¶°ú ±æ ¸ðµÎ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ Çã¶ôÇÒ ¶§ ´Ù°°ÀÌ ’¹«ÇÑµµÀü‘À» ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
ÃÖ¿ì¼ö»óÀº ‘¹«ÇÑµµÀü’ Á¤ÁØÇÏ, ³ª È¥ÀÚ »ê´Ù‘¿Í ’¿ì¸® °áÈ¥Çß¾î¿ä‘ ÀÌ±¹ÁÖ(¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼), ’ÀÏ¹ã-º¹¸é°¡¿Õ‘ ±è¼ºÁÖ(¹ÂÁ÷·ÅäÅ©¼î)¿¡°Ô µ¹¾Æ°¬´Ù.
¿ì¼ö»óÀº ’ÀÏ¹ã-º¹¸é°¡¿Õ‘ À¯¿µ¼®°ú ¼Öºñ(¹ÂÁ÷·ÅäÅ©¼î), ’ÀÏ¹ã-ÁøÂ¥ »ç³ªÀÌ‘ Çã°æÈ¯, ’³ª È¥ÀÚ »ê´Ù‘ ¹Ú³ª·¡(¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼)°¡ ¹Þ¾Ò´Ù.
¿¬ÃâÀÚµéÀÌ »ÌÀº PD»óÀº ’¶óµð¿À½ºÅ¸‘ ’ÀÏ¹ã-º¹¸é°¡¿Õ‘ ’¸¶ÀÌ ¸®Æ² ÅÚ·¹ºñÀü‘ÀÇ ±è±¸¶ó°¡ ¼ö»óÇß´Ù.
½ÃÃ»ÀÚ ÅõÇ¥·Î ¼±Á¤ÇÑ ¿ÃÇØÀÇ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥»óÀº ’¹«ÇÑµµÀü‘ÀÌ¾ú´Ù. ’¹«ÇÑµµÀü‘Àº 3³â ³»¸® ¿ÃÇØÀÇ ¿¹´É»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ½Ã»ó½Ä¿¡¼´Â Áö³ 8¿ù ¼¼»óÀ» ¶á ’ÇÑ±¹ÀÇ Âû¸® Ã¤ÇÃ¸°‘ ÄÚ¹Ìµð¾ð ±¸ºÀ¼¿¡°Ô °ø·Î»óÀÌ ¼ö¿©µÆ´Ù.
Á¤ÁØÇÏ¿Í À¯Àç¼®, ±è±¸¶ó, ±è¼ºÁÖ µî ³× ¸íÀÇ ´ë»ó ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ ½ÃÃ»ÀÚ¿¡°Ô Æ¯º° °ø¿¬À» ¼±¹°Çß´Ù.
±è±¸¶ó´Â °É±×·ì Æ®¿ÍÀÌ½º·Î ºÐÀåÇØ Æø¼Ò¸¦ ÀÚ¾Æ³Â°í, ’¹«ÇÑµµÀü‘À» ÅëÇØ Àç°á¼ºÇÑ Á§½ºÅ°½º°¡ À¯Àç¼®°ú ÇÕµ¿ ¹«´ë¸¦ ²Ù¸ì´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
¡ã ½ÅÀÎ»ó = ÀÌ½Ã¿µ·¹ÚÂùÈ£(ÀÏ¹ã-ÁøÂ¥ »ç³ªÀÌ) ÇÑµ¿±Ù(µà¿§°¡¿äÁ¦) ½Å°íÀº(¼½¼ÇTV¿¬¿¹Åë½Å) ¡ã MC»ó = ¹éÁö¿µ À¯¼¼À± ¼º½Ã°æ(µà¿§°¡¿äÁ¦) ¡ã ÀÎ±â»ó = ¾ç¼¼Çü(¹«ÇÑµµÀü) Â÷¿À·ç·Á¶¼¼È£(¿ì¸® °áÈ¥Çß¾î¿ä) ÇÑÇýÁø(³ª È¥ÀÚ »ê´Ù) ¡ã Æ¯º°»ó = ÇÏÇö¿ì(ÀÏ¹ã-º¹¸é°¡¿Õ) À±Á¾½Å(¶óµð¿À½ºÅ¸) ÀüÇö¹«(³ª È¥ÀÚ »ê´Ù) ¡ã ÆÀ¿öÅ©»ó = ’ÀÏ¹ã-º¹¸é°¡¿Õ‘ ÆÀ ¡ã º£½ºÆ® Ä¿ÇÃ»ó = ¿¡¸¯³²·¼Ö¶ó(¿ì¸® °áÈ¥Çß¾î¿ä) ¡ã ¿ÃÇØÀÇ ÀÛ°¡»ó = ÀÌÇý¿µ(ÀÏ¹ã-ÁøÂ¥ »ç³ªÀÌ) ¡ã ¶óµð¿À ÃÖ¿ì¼ö»ó = ¹èÃ¶¼ö(¹èÃ¶¼öÀÇ À½¾ÇÄ·ÇÁ) ¡ã ¶óµð¿À ¿ì¼ö»ó = ±è½Å¿µ(Á¤¿ÀÀÇ Èñ¸Á°î) ±èÇöÃ¶(¿ÀÈÄÀÇ ¹ß°ß) ¡ã ¶óµð¿À ½ÅÀÎ»ó = °Å¸(º°ÀÌ ºû³ª´Â ¹ã¿¡) ¹Ú¼öÈ«(Áö±ÝÀº ¶óµð¿À ½Ã´ë) ¡ã °øÇå»ó = ´ëÇÑ¹Î±¹ À°±º ÇØ±º
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