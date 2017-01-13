À±Ã¢Áß, ¶Ç ÇÑ¹øÀÇ ¡®±Ëº¯¡¯?¡¦¡°¹Ú ´ëÅë·É, ¾ï¿ïÇÔ ÇØ¸íÇÒ Àû±Ø´ëÀÀ ÇÊ¿ä¡±

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‘º¸¼ö ³í°´’À¸·Î º¯½ÅÇÑ À±Ã¢Áß Àü Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀÌ “¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀº ÅºÇÙ ¹Ý´ë ¼¼·Â¿¡ Àû±Ø ´ëÀÀÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
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ÀÌ³¯ À± Àü ´ëº¯ÀÎÀº “¹Ú ´ëÅë·ÉÀº ¾ð·ÐÀ» »ó´ë·Î ÀÚ½ÅÀÇ ¾ï¿ïÇÔ°ú ½Ã½Ãºñºñ¸¦ ¸»ÇÒ °æ¿ì ¾ð·ÐÀÌ ¶Ç °ø°ÝÇÏ°í ³ª¿À´Â ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ ÀüÇô °ÆÁ¤ÇÏ°Å³ª ÀÌ °ÆÁ¤ ¶§¹®¿¡ ÁÖÀúÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù” ¸ç “ÀÚ½ÅÀÌ ¾ï¿ïÇÏ°Å³ª »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ñ °ÅÁþ º¸µµ¿¡ ´ëÇØ ¼¼¼¼ÇÏ°Ô Àû½ÃÇÏ¸é¼ Àû±ØÀûÀ¸·Î ÇØ¸íÇÏ°í ¼³¸íÇØ ÅÂ±Ø±â ¼¼·ÂÀÌ ¾Ë ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ ÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “³ª´Â ¹Ú ´ëÅë·ÉÀº Áö±ÝºÎÅÍ ÀÚ½ÅÀÇ Á¤Ä¡ ÀÎ»ýÀ» ¸ðµÎ °Å´Â ¸¶Áö¸· Á¤¸é µ¹ÆÄ¸¦ ÆîÃÄ¾ß ÇÒ ÀýÈ£ÀÇ ±âÈ¸°¡ ¿Ô´Ù°í º»´Ù” ¸ç “¾ð·Ð°ú ¸ÂºÙ¾î Àü»çÇÏ°Ú´Ù, ¾Æ´Ï ±× ÀÌ»óÀÇ Âü»ç¸¦ ¸Â°Ô µÈ´Ù ÇØµµ ¾ð·ÐÀÇ ¹ö¸£Àå¸Ó¸®¸¦ °íÄ¡°í Ã»¿Í´ë¿¡¼ ³ª°¡°Ú´Ù´Â °á±â¸¦ »õ·Ó°Ô ÇÏ¸é¼ ±¹¹ÎÀ» »ó´ë·Î ¼³ÆÄÇØ ³ª°¡¾ß ÇÑ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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