'0.002 ¸ÞÅº¿Ã ÃÊ°ú' À¯ÇÑÅ´¹ú¸® ÇÏ±â½º ¹°Æ¼½´ ³í¶õ, ¡°¹Ì¼¼ÃÊ°ú È£µé°©¡± VS ¡°¹Ï´Âµµ³¢ ¹ßµî¡±

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À¯ÇÑÅ´¹ú¸®ÀÇ ¹°ÈÞÁö 10Á¾ÀÌ Çã¿ë±âÁØ ÀÌ»óÀÇ 0.002% ¸ÞÅº¿ÃÀÌ ÇÔÀ¯µÅ ½ÄÇ°ÀÇ¾àÇ°¾ÈÀüÃ³·Î ºÎÅÍ È¸¼ö Á¶Ä¡¸¦ ´çÇß´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ¹ÝÀÀµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
½Ä¾àÃ³´Â 13ÀÏ “À¯ÇÑÅ´¹ú¸®°¡ »ý»êÇÑ ¹°ÈÞÁö Áß ¸ÞÅº¿ÃÀÌ Çã¿ë±âÁØÀÎ ÇÔ·® ¼öºÐÀÇ 0.002%¸¦ ÃÊ°úÇØ 0.003~0.004% Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÈ 10°³ Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ ÆÇ¸ÅÁßÁö, È¸¼ö Á¶Ä¡ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
È¸¼ö ´ë»óÀº ¡ã ÇÏ±â½º Ç»¾î ¾Æ±â¹°Æ¼½´ ¡ã ÇÏ±â½º ÇÁ¸®¹Ì¾î ¾Æ±â¹°Æ¼½´ ¡ã ±×¸°ÇÎ°Å ÀÚ¿¬º¸½À ¹°Æ¼½´ ¡ã ÇÏ±â½º ³×ÀÌÃ³¸ÞÀÌµå ¾Æ±â¹°Æ¼½´ ¡ã ÇÏ±â½º ÇÁ¸®¹Ì¾î ¹°Æ¼½´ ¡ã ÇÏ±â½º Ç»¾î ¹°Æ¼½´ ¡ã ±×¸°ÇÎ°Å ¼öºÐ ÃËÃË ¹°Æ¼½´ ¡ã ±×¸°ÇÎ°Å Ç»¾î ¹°Æ¼½´ ¡ã ÇÏ±â½º ¼öµùÄÉ¾î ¹°Æ¼½´ ¡ã ÇÏ±â½º ³×ÀÌÃ³¸ÞÀÌµå ¹°Æ¼½´´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “0.002% °¡Áö°í ¹º ³¸® È£µé°©ÀÓ?” “0.001~0.002 ÃÊ°úÇß´Ù°í ÆÇ¸Å±ÝÁöÃ³ºÐ? È¥¶õÇÑ ½Ã±¹¿¡ ÀÚ±âµé ÀÏ ¿½ÉÈ÷ ÇÑ´Ù°í °ü½É²ô´Â°Ç°¡” “À¯·´±âÁØ 5%, ¿ì¸®³ª¶ó ¾Æ±â ±âÁØ 0.002% ¿Í Å©¸°ÇÏ´Ù” “0.002¸é Æ¼µµ ¾È³ª°Ú´Ù” “³ ±×³É ¾µ°Çµ¥” “±×·¸°Ô ¼Ò·®ÀÎµ¥ ÆÇ¸Å±ÝÁö¿¡ ½Ç¸íÀ§±â?” µîÀÇ ÀÇ¾ÆÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¹Ý¸é ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀÎÃ¼¹«ÇØÇÏ´Ù°í ÇØµµ ±âÁØÄ¡ ¾î±ä°Ç ¾ÈµÇ´Â °ÅÁö” “¹°Æ¼½´ ¹» ¹Ï°í ½á¾ßÇÏ´Â°ÅÁö” “¹Ï´Â µµ³¢¿¡ ¹ßµî ÂïÇû³×” µîÀÇ ³Ã·©ÇÑ ¹ÝÀÀµµ º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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