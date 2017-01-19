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»ï¼ºÀüÀÚ ÀÌÀç¿ë ºÎÈ¸ÀåÀÇ ±¸¼Ó Àü ÇÇÀÇÀÚ ½É¹®(¿µÀå½ÇÁú½É»ç)À» ´ã´çÇÑ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Á¶ÀÇ¿¬ ºÎÀåÆÇ»ç°¡ °í½É ³¡¿¡ ¿µÀåÀ» ±â°¢Çß´Ù. ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº Á¶ ÆÇ»çÀÇ °áÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ºñ³À» ½ñ¾Æ³Â´Ù.
Á¶ ºÎÀåÆÇ»ç´Â Àü³¯ ½É¹® Á÷ÈÄºÎÅÍ 14½Ã°£ µ¿¾È ‘¸¶¶óÅæ °ËÅä’¸¦ ³¡³½ µÚ 19ÀÏ »õº® “¹ý¸®»ó ´ÙÅùÀÇ ¿©Áö°¡ ÀÖ´Ù”¸ç ¿µÀåÀ» ±â°¢Çß´Ù.
Áö³ÇØ 9¿ù È¾·É·¹èÀÓ µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ¼ö»ç¹ÞÀº ·Ôµ¥±×·ì ½Åµ¿ºó È¸ÀåÀÇ ¿µÀåÀ» ±â°¢ÇßÀ» ¶§¿Í °°Àº ÀÌÀ¯´Ù. ´ç½Ã Á¶ ºÎÀåÆÇ»ç´Â “ÇöÀç±îÁö ¼ö»ç ÁøÇà ³»¿ë°ú °æ°ú, ÁÖ¿ä ¹üÁË ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ¹ý¸®»ó ´ÙÅùÀÇ ¿©Áö µîÀ» °í·ÁÇÒ ¶§ ±¸¼ÓÀÇ »çÀ¯¿Í ÇÊ¿ä¼º, »ó´ç¼ºÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù”°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ³×Æ¼ÁðµéÀº “¹ý¿øÀÇ ºÎÆÐÇÑ ¸ð½ÀÀ» ±×´ë·Î º¸¿©ÁØ´Ù” “Á¶ÀÇ¿¬ ÆÇ»çµµ ±¹¹ÎÀ» °³µÅÁö·Î º¸´Â±¸¸¸” “È²´çÇÏ³× ³Ê¹« È°¡³ª´Âµ¥ ¹æ¹ýÀÌ¾ø³×” “ÀÌ ³ª¶ó´Â ÁË¸¦ ÁöÀ¸¸é ¸ð¸¥´Ù¶ó°í ÇÏ¸é ´Ù ¹«ÁË°¡ µÇ´Â ³ª¶ó±¸¸¸” “ÆÇ»ç ±×¸¸µÎ°í »ï¼º ¹ý¹«ÆÀ °¡·Á³ª” “ÀÌ¹ø¿¡¾Ë¾Ò³×¿ä ÆÇ»ç°¡ °©ÀÎ°É. ÆÇ»ç1¸íÀÌ ±¹¹Îº¸´Ù Çå¹ýº¸´Ù À§¿¡ ÀÖ´Ù´Â°É” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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