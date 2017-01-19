°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.1.19 ¸ñ 19:33
¿¬¿¹/½Ã»ç
¼­ÀÎ¿µÃø ¡°»ó´ë ¿åÇÑ°Ô ¾Æ´Ï¶ó º»ÀÎ °¨Á¤ °ÝÇØÁø °Í¡¦¹Ý¼ºÁß¡±ÃÖ±Ù ÇÏÂ÷ÇÑ ¡®´Ô°úÇÔ²²2¡¯ ÃÔ¿µÀå ¿å¼³ ³í¶õ È®»êµÇÀÚ »ç°ú
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.01.19  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
   

jtbc ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘´Ô°ú ÇÔ²²2’¿¡¼­ °¡¼ö Å©¶ó¿îÁ¦ÀÌ¿Í ºÎºÎ·Î Ãâ¿¬Çß´ø °¡¼ö ¼­ÀÎ¿µÀÌ µ¹¿¬ ÇÏÂ÷ÇÑ Áö ÇÏ·ç ¸¸¿¡ ¿å¼³ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´°í °á±¹ ¼Ò¼Ó»ç°¡ »ç°ú¹®À» ³»³ù´Ù.

Àü³¯ºÎÅÍ ¼­ÀÎ¿µÀÇ ÇÏÂ÷ º¸µµ°¡ ÀÌ¾îÁø °¡¿îµ¥ 19ÀÏ ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡´Â ‘¼­ÀÎ¿µ ¿å¼³’ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î µ¿¿µ»óÀÌ ³ªµ¹¾Ò´Ù.

¼­ÀÎ¿µÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ½ºÅ¸Á¦±¹Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ °ø½ÄÀÔÀåÀ» ³»°í “¿À´Ã ¿ÀÀü ÀÍ¸íÀ¸·Î °ÔÀçµÈ ±ÛÀ» È®ÀÎÇÑ °á°ú ÀúÈñ Ãø ºÒÂûÀÌ ¸Â°í ÇöÁö¿¡¼­ ¹®Á¦°¡ ÀÖ¾ú´Ù”°í ÀÎÁ¤Çß´Ù.

±×·¯³ª “°ø°³µÈ ¿µ»óÀº ¼­ÀÎ¿µ¾¾°¡ ¾î¶² »ó´ë¿¡°Ô ¿å¼³ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó º»ÀÎ °¨Á¤¿¡ ÀÇÇØ ´ëÈ­ Áß °ÝÇÑ Ç¥ÇöÀÌ ³ª¿Â ´ç½Ã »óÈ²ÀÌ ÂïÈù ¿µ»ó”ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­µµ “¹°·Ð ´Ù¼ö °ü°èÀÚ°¡ ÇÔ²² ÀÖ´Â ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼­ ¿å¼³ÇÑ °ÍÀº Àß¸øÀÌ¸ç ´ç»çÀÚ ¶ÇÇÑ ½Ç¼öÇÑ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ Á¤È®È÷ ÀÎÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¶ÇÇÑ ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¸¶À½ ´ÙÃÆÀ» ¸¹Àº ºÐ²² Áø½ÉÀ¸·Î »ç°úµå¸°´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¼Ò¼Ó»ç´Â ¶Ç ¼­ÀÎ¿µÀÌ ÇöÀç ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¾ÕÀ¸·Î ´õ ¼º¼÷ÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÏ ¼ö ÀÖ°Ô ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ÆÛÁø ¿µ»óÀ» º¸¸é ¼­ÀÎ¿µÀº ‘´Ô°ú ÇÔ²²2’ ½ºÅÂÇÁ¿¡°Ô ÃÔ¿µ¿¡ ´ëÇÑ ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇÏ¸ç ¿å¼³À» ³»¹ñ¾ú´Ù.

¿µ»óÀ» ¿Ã¸° ÀÍ¸íÀÇ Á¦º¸ÀÚ´Â ÀÚ½ÅÀÌ Á¦ÀÛÁø Áß ÇÑ ¸íÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇÏ¸é¼­ ÀüÈÄ »óÈ²À» »ó¼¼ÇÏ°Ô ÀûÀº ±ÛÀ» µ¡ºÙ¿´´Ù.

±×´Â ¼­ÀÎ¿µÀÌ µÎ¹ÙÀÌ ÃÔ¿µÀ» ¶°³ª±â ÀüºÎÅÍ ºñÇà±â ÁÂ¼®À» ÀÏµî¼®À¸·Î ¹Ù²ã´Þ¶ó°í ¿ä±¸ÇßÀ¸¸ç, ÇöÁö¿¡¼­µµ °í±Þ È£ÅÚ ¼÷¹ÚÀ» ÁÖÀåÇß´Ù°í ºñÆÇÇß´Ù. ¶Ç ÃÔ¿µÀÏÁ¤À» ¹Ì¸® ¾Ë·ÈÀ½¿¡µµ ½ºÄÉÁÙÀÌ Èûµé´Ù°í ÅõÁ¤ÇÏ¸ç ÃÔ¿µ ¶§¸¶´Ù Áö°¢Çß´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.

¶Ç ¿µ»ó¿¡¼­ ¿å¼³ÇÏ´Â Àå¸éÀº Áö³­ÇØ 12¿ù 31ÀÏ¿¡¼­ »õÇØ°¡ µÇ´ø »çÀÌ ºÒ²É³îÀÌ ÃàÁ¦ ÇöÀå¿¡¼­ ÃÔ¿µÇÏ´ø Áß ¹ú¾îÁø ÀÏ·Î, ¼­ÀÎ¿µÀÌ ¸ÞÀÎ ÀÛ°¡¿¡°Ô 5ºÐ ÀÌ»ó ¿å¼³À» ÆÛºÎ¾ú´Ù°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌÈÄ ¼­ÀÎ¿µÀº ÃÔ¿µÀÏÁ¤ÀÌ ³²¾ÒÀ½¿¡µµ ¸Å´ÏÀú¸¦ µ¥¸®°í ±Í±¹Çß´Ù°í Á¦º¸ÀÚ´Â µ¡ºÙ¿´´Ù.

‘´Ô°ú ÇÔ²²2’ Ãøµµ ´çÈ²ÇÑ ±â»öÀÌ ¿ª·ÂÇß´Ù. ÀÌ¹Ì ÇÏÂ÷ÇÑ Ãâ¿¬ÁøÀÌ¶ó ´ëÀÀÇÏ±â ³­°¨ÇØ ÇÏ´Â ºÐÀ§±â´Ù. jtbc °ü°èÀÚ´Â “°ü·Ã ³»¿ëÀ» Á¢ÇÏ°í »óÈ² ÆÄ¾Ç Áß”ÀÌ¶ó°í¸¸ ÀüÇß´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • À±À¯¼±, ³²Æí ÀÌ¼ºÈ£ ÆÇ»ç¿Í ·¯ºê½ºÅä¸® '³²´Þ¶ó'¡¦¡°³²Æí Á÷¾÷, ¶¯±âÁö ¾Ê¾Ò´Ù?¡±
  • ¡®´Ô°úÇÔ²² ÇÏÂ÷¡¯ ¼­ÀÎ¿µ, ¡®ÀÎ»ýÀº ³Ê¹« Âª¾Æ¡¯ ÀÇ¹Ì½ÉÀå ±Û¡¦¡°°©ÀÚ±â ¹«½¼ÀÏ?¡±
  • ¼­ÀÎ¿µ, ÃÖ°íÀÇ»ç¶û2 ÃÔ¿µ Áß ¡°¾¾X¡±¡¦¿å¼³ µ¿¿µ»ó ³í¶õ ¡°µ¹¿¬ ÇÏÂ÷ ÀÌÀ¯¿Í ¿¬°ü?¡±
  • ¡®ÃÖÆÄÅ¸¡¯ Á¤¼±¾Æ, ¹ÂÁöÄÃ ÀÇ»ó ÀÔ°í ¿Ïº®¸ö¸Å ¡®ÀÎÁõ¡¯..."¾öÁöÃ´"
  • °­µ¿¿ø, ´ëÇÐ½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡®ÈÆÈÆÇÔ Æø¹ß¡¯¡¦¡°±¼¿å µûÀ§ ¾ø¾î¡±
    • À±À¯¼±, ³²Æí ÀÌ¼ºÈ£ ÆÇ»ç¿Í ·¯ºê½ºÅä¸® '³²´Þ¶ó'¡¦¡°³²Æí Á÷¾÷, ¶¯±âÁö ¾Ê¾Ò´Ù?¡± À±À¯¼±, ³²Æí ÀÌ¼ºÈ£ ÆÇ»ç¿Í ·¯ºê½ºÅä¸® '³²´Þ¶ó'¡¦¡°³²Æí Á÷¾÷, ¶¯±âÁö ¾Ê¾Ò´Ù?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    À±À¯¼±, ³²Æí ÀÌ¼ºÈ£ ÆÇ»ç¿Í ·¯ºê½ºÅä¸® '³²´Þ¶ó'¡¦¡°³²Æí Á÷¾÷, ¶¯±âÁö ¾Ê¾Ò´Ù?¡±
    2
    ¡®´Ô°úÇÔ²² ÇÏÂ÷¡¯ ¼­ÀÎ¿µ, ¡®ÀÎ»ýÀº ³Ê¹« Âª¾Æ¡¯ ÀÇ¹Ì½ÉÀå ±Û¡¦¡°°©ÀÚ±â ¹«½¼ÀÏ?¡±
    3
    ¼­ÀÎ¿µ, ÃÖ°íÀÇ»ç¶û2 ÃÔ¿µ Áß ¡°¾¾X¡±¡¦¿å¼³ µ¿¿µ»ó ³í¶õ ¡°µ¹¿¬ ÇÏÂ÷ ÀÌÀ¯¿Í ¿¬°ü?¡±
    4
    ¡®ÃÖÆÄÅ¸¡¯ Á¤¼±¾Æ, ¹ÂÁöÄÃ ÀÇ»ó ÀÔ°í ¿Ïº®¸ö¸Å ¡®ÀÎÁõ¡¯..."¾öÁöÃ´"
    5
    °­µ¿¿ø, ´ëÇÐ½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡®ÈÆÈÆÇÔ Æø¹ß¡¯¡¦¡°±¼¿å µûÀ§ ¾ø¾î¡±
    6
    °í¾Æ¶ó, ¼ºÇü¼³ ÀáÀç¿ï ÇÐÃ¢½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï¡¦¡°±¼¿å 1µµ ¾ø³×¡±
    7
    ÁöÁ¶, Áö¼®Áø°ú µîÅäÅ© ¡®Â§³»³ª³×¡¯¡¦¡°ÀÌ·¯°í µÎ ½Ã°£Â° È¸½ÄÁß¡±
    8
    ¹®¼÷, ¡®¿Àµå¸® ÇÝ¹ø¡¯ ´àÀº ¸®Áî½ÃÀý °ø°³ ¡®°¨Åº¡¯¡¦¡°¿ì¿ùÇÑ ¹Ì¸ð¡±
    9
    ¹®ÀçÀÎ ÁöÁöÀ² 26.1% ¡®2ÁÖ¿¬¼Ó 1À§¡¯
    10
    ¹«ÇÑµµÀü ±¹¹ÎMC À¯Àç¼®, ±èÁ¾¹Î¿¡°Ô ÀÇ¹®ÀÇ 1ÆÐ?
    ¼­¾çÈ­°¡ Ãµ¿¹ÀÎ Ã¹ °³ÀÎÀü, 25ÀÏ±îÁö ´Þµ¿ Áö¾Ø°¶·¯¸®
    ¿ï»ê½Ã¸³ÇÕÃ¢´ÜÀÌ µé·ÁÁÖ´Â µ¿¿ä¿Í °¡°î
    ¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü È­·ÁÇÑ Ãâ¿¬Áø ¸ô·Á¿Â´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 1¿ù 16ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 1¿ù 13ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr