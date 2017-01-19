jtbc ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘´Ô°ú ÇÔ²²2’¿¡¼ °¡¼ö Å©¶ó¿îÁ¦ÀÌ¿Í ºÎºÎ·Î Ãâ¿¬Çß´ø °¡¼ö ¼ÀÎ¿µÀÌ µ¹¿¬ ÇÏÂ÷ÇÑ Áö ÇÏ·ç ¸¸¿¡ ¿å¼³ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´°í °á±¹ ¼Ò¼Ó»ç°¡ »ç°ú¹®À» ³»³ù´Ù.
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‘´Ô°ú ÇÔ²²2’ Ãøµµ ´çÈ²ÇÑ ±â»öÀÌ ¿ª·ÂÇß´Ù. ÀÌ¹Ì ÇÏÂ÷ÇÑ Ãâ¿¬ÁøÀÌ¶ó ´ëÀÀÇÏ±â ³°¨ÇØ ÇÏ´Â ºÐÀ§±â´Ù. jtbc °ü°èÀÚ´Â “°ü·Ã ³»¿ëÀ» Á¢ÇÏ°í »óÈ² ÆÄ¾Ç Áß”ÀÌ¶ó°í¸¸ ÀüÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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