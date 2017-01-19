±èÅÂÈñ ¿þµùµå·¹½º´Â ¡®¸ÂÃã¡¯,¡°Á÷Á¢ µðÀÚÀÎ ÀÇ°ß³» Á¦ÀÛ¡±

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|¡ã ¼·Î ¹Ù·Îº¸¸ç ¹Ì¼Ò Áþ´Â ±èÅÂÈñ¿Í ºñ(¿À¸¥ÂÊ) [·¹ÀÎÄÄÆÛ´Ï Á¦°ø]
19ÀÏ ¼¿ï Á¾·Î±¸ °¡È¸µ¿¼º´ç¿¡¼ ÁøÇàµÈ ¹è¿ì °â °¡¼ö ºñ(º»¸í Á¤ÁöÈÆ·35)¿Í ¹è¿ì ±èÅÂÈñ(37)ÀÇ °áÈ¥½ÄÀº ¼Ò¹ÚÇÏ°Ô Ä¡·¯Á³´Ù.
±èÅÂÈñ´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½Ã ¿¸° È¥¹è¹Ì»ç¿¡¼ È·ÁÇÑ ¿þµùµå·¹½º ´ë½Å ½ÉÇÃÇÑ ¸é»çÆ÷¿¡ ¹«¸ À§·Î ¿Ã¶ó¿À´Â ¼ø¹é»öÀÇ ¿øÇÇ½º¸¦ ÀÔ¾ú´Ù.
¿©´À À¯¸í ¹è¿ìµéÀÌ ÀÔÀº ¿þµùµå·¹½º¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®µíÀÌ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¹Ì³à½ºÅ¸ ±èÅÂÈñ°¡ ½ÃÁý°¡´Â ³¯ ÀÔÀº µå·¹½º¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÆ´Ù.
±×·¯³ª ±èÅÂÈñÀÇ ¿øÇÇ½º´Â À¯¸í µðÀÚÀÌ³Ê ºê·£µå°¡ ¾Æ´Ñ ±×ÀÇ ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ºÆ®°¡ Á÷Á¢ Á¦ÀÛÇÑ ¸ÂÃã ÀÇ»óÀÌ¾ú´Ù.
ÇÑ °ü°èÀÚ´Â “±èÅÂÈñ ¾¾°¡ Á÷Á¢ µðÀÚÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ßÀ» ³Â°í ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ºÆ®°¡ ¿ø´ÜÀ» ±¸ÀÔÇØ Á¦ÀÛÇß´Ù”¸ç “°í°¡ÀÇ ºê·£µå°¡ ¾Æ´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±èÅÂÈñÀÇ Æò¼Ò ¹Ù¶÷´ë·Î °¡Åç¸¯ ½ÅÀÚÀÎ µÎ »ç¶÷Àº 5¼º±Þ È£ÅÚÀÌ ¾Æ´Ñ ¼º´çÀ» ¿¹½Ä Àå¼Ò·Î ÅÃÇß´Ù.
½ÄÀåÀ» ²ÉÀ¸·Î È·ÁÇÏ°Ô ²Ù¹ÌÁöµµ ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç ÇÏ°´Àº ¾ç°¡ ÇÕÇØ 50¿©¸í Á¤µµ¿´´Ù. ±×Áß ¿¬¿¹ÀÎµµ ºñÀÇ ´ëºÎÀÎ ¹è¿ì ¾È¼º±â¸¦ ºñ·ÔÇØ ¹ÚÁø¿µ, ½ÎÀÌ, Áö¿ÀµðÀÇ ¹ÚÁØÇü ±èÅÂ¿ì À±°è»ó, ÀÌÇÏ´Ì µîÀÌ ÀüºÎ¿´´Ù.
¿¹½Ä¿¡ ÀÌ¾î ÁøÇàµÈ ÇÇ·Î¿¬ Àå¼Òµµ È£ÅÚÀÌ ¾Æ´Ñ ¼¿ï ¿©ÀÇµµÀÇ ÇÑ À½½ÄÁ¡À¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ºñÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ·¹ÀÎÄÄÆÛ´Ï °ü°èÀÚ´Â “½ÅÈ¥¿©Çà °èÈ¹µµ ¼¼¿ìÁö ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç “±ÞÇÏ°Ô ÁØºñÇÏ±âµµ ÇßÁö¸¸ µÎ »ç¶÷ÀÌ °Ë¼ÒÇÏ°Ô Ä¡¸£°í ½Í¾îÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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