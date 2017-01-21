Á¶ÀÎ¼º¡¤Çöºó¡¤¹Ð¶ó ¿äº¸ºñÄ¡¡¦¼³¿¬ÈÞ¶§ ¹«½¼ ¿µÈ­ º¼±î

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|¡ã '°øÁ¶' [CJ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Á¦°ø]
±ØÀå°¡ ÃÖ°í ´ë¸ñ ÁßÀÇ ÇÏ³ªÀÎ ¼³ ¿¬ÈÞ¸¦ ¾ÕµÎ°í ¿µÈ°è°¡ Ç³¼ºÇÑ »óÂ÷¸²À» ÁØºñÇß´Ù. ÇÑ±¹¿µÈ ±â´ëÀÛ 2ÆíÀÌ ÀÏÂî°¨Ä¡ °³ºÀÇØ ±â¼±Àâ±â¿¡ ³ª¼¹°í, ÇÒ¸®¿ìµå ºí·Ï¹ö½ºÅÍ¿Í ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç µî ´Ù¾çÇÑ ¿µÈµéµµ °ü°´À» ¸ÂÀ» Ã¤ºñ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¡Þ‘´õ Å·’ vs ‘°øÁ¶’
ÀÌ¹ø ¼³ ¿¬ÈÞÀÇ °üÀü Æ÷ÀÎÆ®´Â ‘´õ Å·’°ú ‘°øÁ¶’ÀÇ ÈïÇà ´ë°áÀÌ´Ù.
°³ºÀ ÃÊ¹Ý ½Â±â´Â ‘´õ Å·’ ÀÌ Àâ¾ÒÁö¸¸, ‘°øÁ¶’°¡ ºü¸£°Ô µû¶óÀâ´Â ÁßÀÌ¾î¼ ÃÖÁ¾ ½ÂÀÚ°¡ ´©°¡ µÉÁö Àå´ãÇÏ±â´Â ÀÌ¸£´Ù.
¼³ ¿¬ÈÞ°¡ ³ªÈê(1¿ù 27∼30ÀÏ)ÀÎ Á¡À» °í·ÁÇÏ¸é µÎ ¿µÈ ¸ðµÎ °ü°´µéÀÇ ¼±ÅÃÀ» ¹ÞÀ¸¸ç À©À©ÇÒ °¡´É¼ºµµ ÀÖ´Ù.
ÇÑÀç¸² °¨µ¶ÀÌ ¸Þ°¡ÆùÀ» ÀâÀº ‘´õ Å·’Àº Á¤Ä¡Ç³ÀÚ±ØÀÌ´Ù. ÀüµÎÈ¯ Á¤±ÇºÎÅÍ ÀÌ¸í¹Ú Á¤±Ç±îÁö ¸í¸ÆÀ» ÀÌ¾î°¡¸ç ±Ç·ÂÀ» Á¦¸Ú´ë·Î ÈÖµÎ¸£´Â ½Ç¼¼ °Ë»çµéÀÇ ¸ð½ÀÀ» ÅëÇØ ÀÌ ¶¥ÀÇ ÁøÁ¤ÇÑ ¿ÕÀº ´©±¸ÀÎÁö ¹¯´Â´Ù.
Á¶ÀÎ¼ºÀÌ °íµîÇÐ»ýºÎÅÍ 40´ë °Ë»ç±îÁö ¿¬±âÇÏ¸ç, Á¤¿ì¼ºÀÌ ÇÇµµ ´«¹°µµ ¾ø´Â ºñÁ¤ÇÑ °Ë»ç ÇÑ°½ÄÀ» ´ÉÃ»½º·´°Ô ¼ÒÈÇØ³Â´Ù.
‘°øÁ¶’´Â ³²ÇÑÀ¸·Î ¼û¾îµç ºÏÇÑ ¹üÁËÁ¶Á÷À» Àâ±â À§ÇØ ³²ºÏ Çü»ç°¡ °øÁ¶ ¼ö»ç¿¡ ³ª¼±´Ù´Â ³»¿ëÀÌ´Ù. ÀÌ¾ß±âÀÇ °³¿¬¼ºÀ» ¶°³ª ÇöºóÀÇ Çö¶õÇÑ ¾×¼Ç°ú À¯ÇØÁøÀÇ ÄÚ¹Í ¿¬±â°¡ ¾î¿ì·¯Á® º¼°Å¸®¿Í ¿ôÀ½, °¨µ¿À» ÁØ´Ù. ºÏÇÑÀÇ ¹üÁËÁ¶Á÷ ¸®´õ ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ¾Ç¿ªÀ» ¼±º¸ÀÎ ±èÁÖÇõ°ú ½ºÅ©¸°¿¡ Ã³À½ µµÀüÇÑ ¼Ò³à½Ã´ë ÀÓÀ±¾Æ(À±¾Æ)ÀÇ ÄÚ¹Í ¿¬±âµµ º¼¸¸ÇÏ´Ù.
‘´õ Å·’Àº ´º(NEW)°¡, ‘°øÁ¶’´Â CJ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®°¡ ¹è±ÞÀ» ¸Ã¾Æ µÎ ¸ÞÀÌÀú ¹è±Þ»ç °£ °æÀïµµ °üÀü Æ÷ÀÎÆ® Áß ÇÏ³ª´Ù.
¡Þ ¿©Àü»ç È°¾à º¸°í ½Í´Ù¸é…‘·¹Áö´øÆ® ÀÌºí:ÆÄ¸êÀÇ ³¯’
³²¼ºÀÌ ÁÖ¿¬ÀÎ ¿µÈ ¸»°í, ¿©¼ºÀÇ È²öÇÑ È°¾àÀ» º¸°í ½Í´Ù¸é ÇÒ¸®¿ìµå ¿µÈ ‘·¹Áö´øÆ® ÀÌºí:ÆÄ¸êÀÇ ³¯’¿¡ ´«À» µ¹·Áº¸ÀÚ.
2002³â Ã³À½ ³ª¿Â ‘·¹Áö´øÆ® ÀÌºí’ ½Ã¸®ÁîÀÇ ÃÖÁ¾ÆíÀ¸·Î, ¹Ð¶ó ¿äº¸ºñÄ¡ÀÇ °·ÄÇÑ °ÉÅ©·¯½Ã ¸Å·ÂÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.
¹Ð¶ó ¿äº¸ºñÄ¡´Â ¼öÃµ, ¼ö¸¸ÀÇ Á»ºñ ¶¼ÀÇ °ø°Ý¿¡µµ ²à²àÀÌ »ì¾Æ³²´Â ºÒ»ç½ÅÀÇ ¿©Àü»ç·Î ³ª¿Â´Ù. ÀÚµ¿Â÷, ¿ÀÅä¹ÙÀÌ Ãß°Ý½ÅÀº ¹°·Ð ¿ÍÀÌ¾î ¾×¼Ç, ¸Ç¸ö °ÝÅõ±â µî °í°µµÀÇ ¾×¼Ç ÆÛ·¹ÀÌµå¸¦ ÆîÃÆ´Ù.
ÀÌ ÀÛÇ°¿¡ Æ¯º° Ãâ¿¬ÇÑ ÀÌÁØ±âÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸´Â °Íµµ »ö´Ù¸¥ Àç¹Ì´Ù. ÀÌÁØ±â´Â ¹Ð¶ó ¿äº¸ºñÄ¡¿Í ÀÏ´ëÀÏ °ÝÅõ½ÅÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ÂªÀº ºÐ·®¿¡µµ °·ÄÇÑ ÀÎ»óÀ» ³²±ä´Ù. ´Ù¸¸, ÀÌÁØ±âÀÇ ÆÒÀÌ¶ó¸é Á»ºñ ¶¼ÀÇ Ãß°ÝÀ» ¹Þ´Â ÀÌÁØ±âÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´Ù¼Ò ¾Æ½¬¿ï ¼ö ÀÖ´Ù.
¡Þ ½ÇÈÀÇ °¨µ¿…‘µö¿öÅÍ È£¶óÀÌÁð’ vs ‘ÀçÅ°’
¿µÈÀû »ó»ó·Â ´ë½Å ½ÇÈÀÇ °¨µ¿À» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â ÇÒ¸®¿ìµå ¿µÈ 2Æíµµ ÀÌ´Þ 25ÀÏ ³ª¶õÈ÷ °³ºÀÇÑ´Ù.
‘µö¿öÅÍ È£¶óÀÌÁð’Àº 2010³â 4¿ù 20ÀÏ ¹Ì±¹ ·çÀÌÁö¾Ö³ªÁÖ ¾Õ¹Ù´Ù ¸ß½ÃÄÚ¸¸¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ »ç»ó ÃÖ¾ÇÀÇ ÇØ¾ç ¼®À¯ À¯Ãâ »ç°ÇÀ» ½ºÅ©¸°¿¡ ¿Å±ä ÀÛÇ°. ¿µ±¹ ¼®À¯¾÷Ã¼ BP´Â ¼®À¯½ÃÃß¼± µö¿öÅÍ È£¶óÀÌÁðÈ£ÀÇ ¾ÈÀü°Ë»ç¸¦ ¹«½ÃÇÏ°í ¹«¸®ÇÏ°Ô ÀÛ¾÷À» ¹Ð¾îºÙÀÎ´Ù.
°á±¹, ¹è´Â ¾Ð·ÂÀ» ÀÌ±âÁö ¸øÇØ Æø¹ßÇÏ°í, °Å´ëÇÑ È¿°¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ´Ù. ½ÃÃß¼±Àº »ç¸ÁÀÚ 11¸í, Áß»óÀÚ 17¸íÀÇ Èñ»ýÀÚ¸¦ ³»°í 36½Ã°£ ¸¸¿¡ Ä§¸ôÇßÀ¸¸ç, 5°³¿ù°£ 7¾ï7Ãµ800§¤ÀÇ ¼®À¯°¡ À¯ÃâµÆ´Ù.
ÇÒ¸®¿ìµå Àç³¿µÈÀÇ ÀüÇüÀûÀÎ °ø½ÄÀ» µû¸£Áö¸¸, ½ÇÁ¦ »ç°ÇÀ» ´Ù·ð´Ù´Â Á¡¿¡¼ Ã¼°¨ °øÆ÷°¡ ÇÑÃþ Å©´Ù.
‘ÀçÅ°’´Â ¹Ì±¹ÀÇ Á¦35´ë ´ëÅë·ÉÀÎ Á¸ F.ÄÉ³×µðÀÇ ºÎÀÎ ÀçÅ¬¸° ÄÉ³×µð(¾ÖÄª ÀçÅ°) ¿©»ç¸¦ Á¶¸ÁÇÑ´Ù. ±×·¸´Ù°í ÀçÅ¬¸°ÀÇ ÀÏ´ë±â¸¦ ´Ù·é °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù.
30´ë ÃÊ¹Ý ÀþÀº ³ªÀÌ¿¡ ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð°¡ µÈ ÀçÅ¬¸°ÀÌ ³²ÆíÀÇ ¾Ï»ì ¼ø°£¿¡ ´À²¸¾ß Çß´ø °øÆ÷¿Í ±× ¿ÍÁß¿¡µµ ÀÇ¿¬ÇÏ°Ô ´ëÃ³ÇÏ´Â ¸ð½À µî¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃá´Ù.
‘ºí·¢ ½º¿Ï’ÀÇ ³»ÅÐ¸® Æ÷Æ®¸ÕÀÌ Ã¶ÀúÇÑ Á¶»ç¿Í Áý¿äÇÑ ÇØ¼®, ²÷ÀÓ¾ø´Â ¿¬½ÀÀ¸·Î ÀçÅ¬¸°ÀÇ °¡Àå ºÒ¾ÈÁ¤ÇÏ°í ¿¬¾àÇß´ø ¼ø°£À» Ç¥ÇöÇØ³Â´Ù.
¡ÞÇÑ·¹Ì·ÀÏ··¯ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ‘°Ýµ¹’
´Ù¾çÇÑ ±¹ÀûÀÇ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Çµµ °³ÇÐÀ» ¾ÕµÐ ¾î¸°ÀÌ °ü°´µéÀ» ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù.
¿ì¼± ÀÏº» ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ‘³ÊÀÇ ÀÌ¸§Àº.’°ú µðÁî´Ï ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ‘¸ð¾Æ³ª’, ÇÑ±¹ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ‘ÅÍ´×¸ÞÄ«µåW:ºí·¢¹Ì·¯ÀÇ ºÎÈ°’ÀÌ ¸·ÆÇ °ü°´ Àâ±â ³ª¼±´Ù.
¿©±â¿¡ ‘·¯½Ã¾ÆÀÇ »Ç·Î·Î’¶ó°í ºÒ¸®´Â ‘Å°ÄÚ¸®Å°:È²±Ý¸ðÀÚÀÇ ºñ¹Ð’µµ 25ÀÏ °³ºÀÇÑ´Ù. ¹«¾ùÀÌµç ¹«ÇÑ º¯½ÅÀÌ °¡´ÉÇÑ ½ÅºñÇÑ È²±Ý¸ðÀÚ¸¦ µÑ·¯½Î°í Å°ÄÚ¸®Å° ¼¶ Ä£±¸µéÀÌ ÆîÄ¡´Â ¸ðÇèÀ» ±×·È´Ù. 2004³â Ã¹¼±À» º¸ÀÎ ÀÌÈÄ Àü ¼¼°è 60°³±¹, 20¿© °³ ¾ð¾î·Î ¹æ¿µµÈ ·¯½Ã¾ÆÀÇ ÀÎ±â TV ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÀÌ ¿øÀÛÀÌ´Ù.
¹Ù´å¼Ó ´Ù¾çÇÑ Áö¿ªÀ» Å½ÇèÇÏ´Â ¿ÁÅä³Ó ´ë¿øµéÀÇ ¸ðÇèÀ» ±×¸° ‘¹Ù´Ù Å½Çè´ë ¿ÁÅä³Ó ½ÃÁð 4:¹Ù´Ù ±«¹° ´ë¼Òµ¿’µµ 25ÀÏ ÇÕ·ùÇÑ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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