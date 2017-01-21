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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.1.21 Åä 20:02
¿¬¿¹/½Ã»ç
±èÁ¾¹Î ¡°ÀÌ»óÇüÀº ¡¯¼øµÕÀÌ¡®¡¦¼Ò°³ÆÃÒ³¿Í´Â ¾ÈºÎ¸¸¡±¡°¡¯ÀÇ¸®³à¡® ½ÅÁö, ´É·Â ¸¹Áö¸¸ ¸¶À½Àº ¿©·Á¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.01.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
   

“ÀÌ»óÇüÀº ’¼øµÕÀÌ‘¿ä. Á¦°¡ ÀÜ¼Ò¸®ÇÒ °Í Åõ¼ºÀÌ°Åµç¿ä.”

‘2016 KBS ¿¬¿¹´ë»ó’ ¼ö»ó ÈÄ tvN¿¡¼­ ÀÎ±â¸®¿¡ ¹æ¿µ ÁßÀÎ µå¶ó¸¶ ‘µµ±úºñ’µµ ÇÑ ¹øµµ ¸ø ºÃÀ» Á¤µµ·Î ¹Ù»Ú´Ù´Â ±èÁ¾¹Î. ¿ÃÇØ·Î ºÒÈ¤±îÁö µü 1³â ¾ÕµÐ ±×µµ ÀÌÁ¦ ÀÎ»ýÀÇ ¹Ý·ÁÀÚ¸¦ ¾ó¸¥ ¸¸³ª°í ½ÍÀº µíÇß´Ù.

±èÁ¾¹ÎÀº 21ÀÏ ´ë»ó ¼ö»óÀ» ±â³äÇØ ÀÌ·ïÁø ¿¬ÇÕ´º½º¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ KBS 2TV ‘ÇØÇÇ¼±µ¥ÀÌ-1¹Ú2ÀÏ’ÀÇ ‘±èÁ¾¹Î Æ¯Áý’¿¡¼­ ¼Ò°³ÆÃÀ¸·Î ¸¸³­ ¿©¼º°ú ¸¸³²À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´À³Ä°í ¹¯ÀÚ “¾ÈºÎ´Â ¹¯´Âµ¥ ³Ê¹« ¹Ùºü¼­…”¶ó°í ´äÇß´Ù.

»¡¸® °áÈ¥À» ÇÏ°í ½ÍÀº »ý°¢Àº ÀÖ´À³Ä´Â Áú¹®¿¡´Â “ÇÏ°í ½ÍÁö¸¸ °áÈ¥À» ÇÏ·Á¸é ¹º°¡ ±âÁØÀÌ ÀâÇô¾ß ÇÏ´Â µ¥ °í¹ÎÀÌ ¸¹´Ù”°í º¹ÀâÇÑ ¼Ó³»¸¦ µå·¯³Â´Ù.

±×·¯¸é¼­ “°áÈ¥À» »ý°¢ÇÏ´Ùº¸¸é ³»°¡ ÅÂ¾î³­ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ¼­µµ °í¹ÎÇÏ°Ô µÈ´Ù”¸ç “²À ±×·¡¾ß ÇÑ´Ù´Â °Ç ¾Æ´ÏÁö¸¸ Á¦ »ý°¢¿£ »ç¶÷ÀÌ ÅÂ¾î³ª¼­ ¾ÆÀÌ¸¦ ³º´Â °Ô ¼ø¸®´ë·Î Èê·¯°¡´Â °Ô ¾Æ´Ñ°¡ ½Í´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

°áÈ¥º¸´Ù À°¾Æ¸¦ ¸ÕÀú ¸»ÇÏ´Â ±×¿¡°Ô ¾î¶² ºÎ¸ð°¡ µÇ°í ½ÍÀºÁö ¹°¾ú´Ù.

±èÁ¾¹ÎÀº “ÀÚ»óÇÏ°í ºÎµå·¯¿î ¾Æºü°¡ µÇ°í ½Í´Ù”¸ç “Å« Àß¸øÀÌ ¾Æ´Ï¸é È¥³»°í ½ÍÁö ¾Ê°í ±ÇÀ§ÀûÀÎ ¸ð½Àµµ ½È´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ ±×´Â ÀÚ½ÅÀÌ °áÈ¥ÇÏ°Ô µÈ´Ù¸é ´ë»óÀ» ¹Þ¾ÒÀ» ¶§ ¸¸Å­ÀÌ³ª ÁÖº¯¿¡¼­ ´õ ÁÁ¾ÆÇØ ÁÙ °Í °°´Ù°í ³Ê½º·¹¸¦ ¶³±âµµ Çß´Ù.

±èÁ¾¹ÎÀº ÄÚ¿äÅÂ·Î ¿À·§µ¿¾È ÇÔ²²ÇÑ, ´Ù¸¥ ÀÇ¹Ì·Î ‘¹ÝÂÊ’ÀÎ ½ÅÁö¿¡ ´ëÇØ¼± ÇÑ¸¶µð·Î ‘ÀÇ¸®³à’¶ó°í Á¤ÀÇ ³»·È´Ù.

±×´Â “½ÅÁö´Â Âü µ¶Æ¯ÇÑ ¸Å·Â°ú ÀÇ¸®°¡ ÀÖ´Ù”¸ç “½ÅÁöµµ ¿©·¯ °¡Áö¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÀÌ ÀÖ´Â Ä£±¸ÀÎµ¥ ¸¶À½ÀÌ ¿©¸®´Ù º¸´Ï Èûµç °É Àß ¸ø °ßµð´Â °Í °°´Ù. ±×·¡¼­ ±âÈ¸µµ ´É·Âµµ ¸¹Àºµ¥ ÀÚ±â°¡ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â °Í¸¸ ÇÏ´Â ½ºÅ¸ÀÏ”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

±èÁ¾¹ÎÀº ÃÖ±Ù ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼­ ³²´Ù¸¥ ¿ª»ç Áö½ÄÀ» ÀÚ¶ûÇÏ±âµµ Çß´Ù. ÀÌ ÀÌ¾ß±â¸¦ ²¨³»ÀÚ “¸¹ÀÌ °øºÎÇÑ °Í ¾Æ´Ï°í ¹«ÁöÇÏ´Ù”°í ¼ÕÀ» ³»Àú¾ú´Ù.

´Ù¸¸ ±×´Â ¿ª»ç¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀ» ÀÚ½ÅÀÌ ¸ö´ãÀº ¿¬¿¹°è¿Í ¿¬°ü Áö¾î º¸°í ½ÍÀº ¿å½ÉÀº ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù.

±èÁ¾¹ÎÀº “’¿¹´É»ç(ÞÈ)‘¸¦ Á¤¸®ÇØº¸°í ½Í´Ù”¸ç “³ªÁß¿¡ »ç¶÷µéÀÌ º¸°í ’¾Æ, 100³â Àü¿£ ÀÌ·± ¿¹´ÉÀÌ ÀÖ¾ú±¸³ª‘ ¾Ë ¼ö ÀÖÀ¸¸é ÁÁÁö ¾Ê°Ú´À³Ä”°í ¸»Çß´Ù.

ÃÖ±Ù ¿¹´É ºÐ¾ß¿¡¼­ ´«¿©°Üº¸´Â ÀÎ¹°·Î´Â °­³²°ú À°Áß¿ÏÀ» ²Å¾Ò´Ù.

±×µéÀÇ È°¾à¿¡ À§ÇùÀ» ´À³¢´À³Ä°í ‘³ó¹ÝÁø¹Ý’À¸·Î ¹¯ÀÚ “¿¡ÀÌ∼ ±×·± °Ç ¾ø´Ù”¸ç “ÁÁÀº »ç¶÷µé°ú °°ÀÌÇØ¾ß ÇÁ·Î±×·¥µµ ´õ ÁÁ¾ÆÁö´Ï±î ¸¹ÀÌ ¸ðÀÌ¸é ÁÁ´Ù”°í ´äÇß´Ù.     ¿¬ÇÕ´º½º

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 1¿ù 20ÀÏ~)
    ¼­¾çÈ­°¡ Ãµ¿¹ÀÎ Ã¹ °³ÀÎÀü, 25ÀÏ±îÁö ´Þµ¿ Áö¾Ø°¶·¯¸®
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