ºò¹ð È«Äá Åõ¾î ¸¶¹«¸®¡¦6°³ µµ½Ã¼­ 112¸¸¸í µ¿¿ø

±×·ì ºò¹ðÀÌ È«Äá¿¡¼ µ¥ºß 10ÁÖ³â ±â³ä Åõ¾îÀÇ ÇÇ³¯·¹¸¦ Àå½ÄÇß´Ù.
23ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡ µû¸£¸é ºò¹ðÀº 21~22ÀÏ È«Äá¿¡¼ ‘ºò¹ð10 ´õ ÄÜ¼Æ®: Á¦·Î.Åõ.ÅÙ ÆÄÀÌ³Î ÀÎ È«Äá’À» ³¡À¸·Î Áö³ÇØ 7¿ùºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ 10ÁÖ³â Åõ¾îÀÇ ´ëÀåÁ¤À» ¸¶¹«¸®Çß´Ù. ÀÌ¹ø Åõ¾î·Î ¼¼°è 6°³ µµ½Ã¿¡¼ 24È¸ °ø¿¬À» ÆîÃÄ °ü°´ 112¸¸ ¸íÀ» µ¿¿øÇß´Ù.
2¿ù 9ÀÏ Å¾ ÀÔ´ë Àü ºò¹ðÀÇ ¸¶Áö¸· ¿ÏÀüÃ¼ °ø¿¬ÀÎ ¸¸Å ¼¼°è °¢±¹¿¡¼ ¸ô·Áµç ÆÒµéÀº °¢¾ç°¢»öÀÇ ÇÃ·¡Ä«µå¸¦ Èçµé¸ç ÀÎ»êÀÎÇØ¸¦ ÀÌ·ð´Ù. ¶Ç È«ÄáÀÇ ºó°úÀÏº¸(¾ÖÇÃµ¥ÀÏ¸®), µ¿¹æÀÏº¸(¿À¸®¿£Å»µ¥ÀÏ¸®) µîÀÇ ½Å¹®»ç¿Í ¹Î¿µ¹æ¼Û»ç TVB µî ÁÖ¿ä ¸ÅÃ¼µéÀÌ ÃëÀç¿¡ ³ª¼¹´Ù.
ÀÌ³¯ °ø¿¬ÀåÀº Ã¹°î ‘Ãµ±¹’ÀÇ ¿õÀåÇÑ »ç¿îµå°¡ Èê·¯³ª¿ÀÀÚ ºò¹ðÀ» »óÂ¡ÇÏ´Â ³ë¶õ ¹°°á·Î ³Ñ½Ç´ò´Ù.
¸â¹öµéÀÌ “È«Äá¿¡¼ ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÌÀÚ (10ÁÖ³â Åõ¾îÀÇ) Ã¹ ¾ß¿Ü °ø¿¬ÀÌ´Ù. 10ÁÖ³âÀ» ÃàÇÏÇÏ´Â ÀÚ¸®¸¦ Áñ±é½Ã´Ù”¶ó°í ÀÎ»çÇÏÀÚ ¶ß°Å¿î ÇÔ¼ºÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
ÀÌµéÀº ‘¸¶Áö¸· ÀÎ»ç’, ‘°ÅÁþ¸»’, ‘¹è¹è’(BAE BAE) µîÀÇ ´ëÇ¥°îÀ» µé·ÁÁÖ°í ¼Ö·Î, À¯´Ö(¼Ò±×·ì) ¹«´ë¸¦ ÅëÇØ ºÐÀ§±â¸¦ ÀÌ²ø¾ú´Ù. ÃÊ´ëÇü 3´Ü ÇÇ¶ó¹Ìµå ¸®ÇÁÆ®, ÀÌµ¿Â÷, ½ºÆä¼È ¿µ»ó, Æ¯¼öÈ¿°ú µî ´Ù¾çÇÑ ÀåÄ¡µéÀÌ Ç³¼ºÇÑ º¼°Å¸®¸¦ ´õÇß´Ù.
ÀÔ´ë¸¦ ¾ÕµÐ Å¾Àº “¾ÕÀ¸·Î ÇÔ²² ³ª´ Çàº¹ÇÑ ½Ã°£ ±â´ëÇÏ°í ÀÖ°Ú´Ù. »¡¸® µ¹¾Æ¿À°Ú´Ù”°í ÆÒµé¿¡°Ô ÀÎ»çÇß´Ù.
YG´Â “È«Äá °ø¿¬À» ³¡À¸·Î ´çºÐ°£ ºò¹ðÀÇ ¿ÏÀüÃ¼¸¦ º¸±â ¾î·ÆÁö¸¸, ¸â¹öº° ¼Ö·Î È°µ¿À¸·Î °ø¹é±â¸¦ Ã¤¿ï °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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