¡®¼³±¹¿­Â÷¡¯¡¤¡®¿¤¸®ÆÝÆ® ¸Ç¡¯ Ãâ¿¬ çÈ¹è¿ì Á¸ ÇãÆ® º°¼¼

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¿µ±¹ÀÇ À¯¸í ¹è¿ì Á¸ ÇãÆ®°¡ 77¼¼¸¦ ÀÏ±â·Î ¼¼»óÀ» ¶°³µ´Ù°í ¿µ±¹ BBC¹æ¼ÛÀÌ 27ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) º¸µµÇß´Ù.
º¸µµ¿¡ µû¸£¸é ÇãÆ®´Â 2015³â ÃéÀå¾Ï Áø´ÜÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ±×´Â º´¸¶ ¼Ó¿¡¼µµ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡´Ù 2015³â 10¿ù ¿ÏÄ¡ ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù.
±×·¯³ª Áö³ÇØºÎÅÍ °Ç°ÀÌ ´Ù½Ã ³ªºüÁ® ÀÇ»çÀÇ Á¶¾ð¿¡ µû¶ó È°µ¿À» Á¢¾ú´Ù. 1940³â 1¿ù 22ÀÏ»ýÀÎ ÇãÆ®´Â ¿µ±¹ ´õºñ¼ÅÀÇ Ã¼½ºÅÍÇÊµå¿¡¼ ÅÂ¾î³µ´Ù. ¿Õ¸³±Ø¿¹¼ú ¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡¼ ÀåÇÐ»ýÀ¸·Î ÀÔÇÐÇÏ±â Àü¿£ ¼¼ÀÎÆ® ¸¶Æ¾ ¹Ì¼úÇÐ±³¿¡ ´Ù³æ´Ù.
ÇãÆ®´Â Áö³ 60³â°£ 120ÆíÀÇ ¿µÈ¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð ¿¬±Ø, TV µî ¿©·¯ ¹æ¸é¿¡¼ È°¾àÇß´Ù. ±×´Â ¿µ±¹ÆÇ ¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀÎ ‘¹ÙÇÁÅ¸’ »óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÇãÆ®´Â ¿µÈ ‘¿¡ÀÏ¸®¾ð’°ú ‘¿¤¸®ÆÝÆ® ¸Ç’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °ÍÀ¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù. Æ¯È÷ ¿¤¸®ÆÝÆ® ¸Ç¿¡¼ Èñ±Íº´À» ¾ÎÀº Á¸ ¸Þ¸¯ ¿ªÇÒ·Î ¹Ì±¹ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì»ó ÈÄº¸¿¡ ¿À¸£±âµµ Çß´Ù.
ºÀÁØÈ£ °¨µ¶ÀÇ ¿µÈ ‘¼³±¹¿Â÷’¿¡¼ ²¿¸®Ä ÁöµµÀÚÀÎ ±æ¸®¾ö ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ÇÑ±¹ ÆÒµé¿¡°Ôµµ Ä£¼÷ÇÑ ¹è¿ì´Ù. ¿µÈ ‘ÇØ¸®Æ÷ÅÍ’¿¡¼± ÁöÆÎÀÌ °¡°Ô ¾ÆÀú¾¾ ‘¿Ã¸®¹ê´õ’ ¿ªÀ» ¸Ã±âµµ Çß´Ù.
ÇãÆ®´Â ¿µÈ·¿¬±Ø°è¿¡¼ ÆîÄ£ È°¾àÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ 2015³â¿¡ ¿µ±¹ ¿Õ½Ç·ÎºÎÅÍ ±â»ç ÀÛÀ§¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
¿µÈ°è °Å¸ñÀÇ º°¼¼¿¡ ¾ÖµµÀÇ ¹°°áµµ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
¹Ì±¹ ¹è¿ìÀÌÀÚ °¨µ¶ÀÎ ¸á ºê·è½º´Â ÇãÆ®°¡ “¿µÈ°èÀÇ ºÒ¸ê”ÀÌ¾ú´Ù¸ç Ãß¸ðÇß´Ù. ‘¹ÝÁöÀÇ Á¦¿Õ’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ÀÏ¶óÁöÀú ¿ìµåµµ “´ç½ÅÀÌ ÀÛ¾÷ÇÏ´Â °ÍÀ» º¼ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù´Â °ÍÀº ¿µ±¤ÀÌ¾ú´Ù”°í ½½ÆÛÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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