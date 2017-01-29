[»çÁø´º½º]ÀÌ¿µ¾Ö-¼Û½ÂÇå "»õÇØ º¹¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¼¼¿ä"

|
|
|
|¡ã SBS µå¶ó¸¶ '»çÀÓ´ç'ÀÇ ÀÌ¿µ¾Ö¿Í ¼Û½ÂÇåÀÌ 2017³â ¼³³¯À» ¸Â¾Æ »õÇØÀÎ»ç¸¦ °Ç³Þ´Ù. SBS Á¦°ø=¿¬ÇÕ´º½º
SBS µå¶ó¸¶ '»çÀÓ´ç'ÀÇ ÀÌ¿µ¾Ö¿Í ¼Û½ÂÇåÀÌ 2017³â ¼³³¯À» ¸Â¾Æ »õÇØÀÎ»ç¸¦ °Ç³Þ´Ù.
Áö³ 26ÀÏ 1·2È¸ ¿¬¼Ó¹æ¼ÛµÈ '»çÀÓ´ç, ºûÀÇ ÀÏ±â'´Â ÈÖ¸ô¾ÆÄ¡´Â ½ºÅä¸®¿Í È·ÁÇÑ ¿µ»ó, ±×¸®°í ÀÌ¿µ¾Ö¿Í ¼Û½ÂÇå, ±èÇØ¼÷, ÃÖÁ¾È¯, ¾ç¼¼Á¾°ú ¹ÚÇý¼ö µî Ãâ¿¬ÁøµéÀÇ ¿¿¬ÀÌ ÀÌ¾îÁö¸é¼ ´Ò½¼ ÄÚ¸®¾Æ ¼öµµ±Ç ±âÁØÀ¸·Î ½ÃÃ»·ü 1È¸16.6%(Àü±¹ 15.6%), 2È¸ 16.6%(Àü±¹ 16.3%)¸¦ ±â·ÏÇÏ¸é¼ ´Ü¼û¿¡ ¼ö¸ñ±Ø Á¤»óÀ» Â÷ÁöÇß´Ù. ÀÌ¶§ ÃÖ°í½ÃÃ»·üÀº °¢°¢ 18.7%¿Í 17.7%¿¡ ´ÞÇÏ±âµµ Çß´Ù.
±×¸®°í µå¶ó¸¶ÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÎ »çÀÓ´ç°ú ¼ÁöÀ±¿ª ÀÌ¿µ¾Ö¿Í ÀÌ°â¿ª ¼Û½ÂÇåÀÌ 2017³â ¼³³¯À» ¸Â¾Æ »õÇØÀÎ»ç¸¦ ÇÏ¸é¼ ´«±æÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
µÑÀº "À½½ÄÀº ³ª´¼ö·Ï Ç³¹Ì°¡ ´õÇØÁö°í, Çàº¹Àº ³ª´¼ö·Ï Ä¿Áø´Ù°í ÇÏÁÒ", "¼³¿¡ ´À³¢´Â ±× µû¶æÇÔÀÌ ¿ÃÇØ ¿¬¸»±îÁö Âß ÀÌ¾îÁö½Ã±æ ¹Ù¶ó°Ú½À´Ï´Ù."¶ó´Â ¸¶À½ µû¶æÇØÁö´Â ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇÑ °Í.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌµéÀº ÀÌ±¸µ¿¼ºÀ¸·Î "ÇÑ ÆøÀÇ ±×¸² °°Àº µå¶ó¸¶, '»çÀÓ´ç ºûÀÇ ÀÏ±â'µµ ¸¹ÀÌ »ç¶ûÇØÁÖ¼¼¿ä. ÇÔ²² ¸¸µå´Â ±â»Ý, ÇÔ²² ¸¸µå´Â ¼³³¯"ÀÌ¶ó¸ç µå¶ó¸¶ È«º¸¸¦ °âÇÑ ÀÎ»çµµ ÀØÁö ¾ÊÀº °ÍÀÌ´Ù.
´Ü¼û¿¡ ¼ö¸ñ±Ø Á¤»ó¿¡ ¿À¸¥ '»çÀÓ´ç, ºûÀÇ ÀÏ±â'´Â 29ÀÏ 12½Ã 10ºÐºÎÅÍ 1·2È¸°¡ ¿¬¼Ó Àç¹æ¼ÛµÇ¸é¼ ½ÃÃ»ÀÚµé°ú ´Ù½Ã ¸¸³´Ù. SBS Á¦°ø=¿¬ÇÕ´º½º
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >