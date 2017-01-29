¿Àºü»ý°¢, ¼Öºñ "¿Àºü»ý°¢ ¸ð´ÏÅÍ ÇÒ·Á±¸ ÇÏ´Âµ¥ ÀáÀÌ ¿Í¿ä" º»¹æ»ç¼ö ´çºÎ

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¼Öºñ´Â »çÁø¿¡ "¿Àºü»ý°¢ ¸ð´ÏÅÍ ÇÏ·Á±¸ ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Âµ¥ ÀáÀÌ ¿Í¿ä"¶ó¸é ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ÈûÀ» ºÎÅ¹Çß´Ù.
±×¸®°í ÀáÀÌ ÂÑ±â À§ÇØ ´ñ±Û³îÀÌ¸¦ ÇÏÀÚ´Â Á¦¾Èµµ Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¹æ¼ÛÀÌ ½ÃÀÛµÇÀÚ ¸ð´ÏÅÍ¸µÀ» À§ÇØ ¿Àºü»ý°¢ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ºÎÅ¹µå¸®´Â ±Û°ú ÇÔ²² ¸¶¹«¸®Çß´Ù.
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ÇÑÆí ÀÌ³¯ Ã¹¹øÂ° ÀÇ·ÚÀÎÀ¸·Î À±±Õ»ó, Ã¤¼öºóÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ¿µ¾÷ ¿µ»ó Á¦ÀÛÀ» ÀÇ·ÚÇß´Ù.
¿Àºü»ý°¢Àº ½º¸¶Æ®Æù ¼¼´ë¸¦ À§ÇÑ "ÆÒ ¿µ¾÷ ¿µ»ó" Á¦ÀÛ ¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼¸¦ ÄÜ¼ÁÆ®·Î MCÅ¹ÀçÈÆ, À¯¼¼À±, ¾ç¼¼Çü°ú ¾ç¼¼Âù, ÀÌ¸»³à, Á¶ÀÌ(·¹µåº§ºª), ÀÌ»óÁØ, ¼Öºñ, °æ¸® µîÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ¼³Æ¯Áý ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. °æ»óÀÏº¸ µðÁöÅÐ´º½ººÎ.
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