¿Àºü»ý°¢, ¼Öºñ "¿Àºü»ý°¢ ¸ð´ÏÅÍ ÇÒ·Á±¸ ÇÏ´Âµ¥ ÀáÀÌ ¿Í¿ä" º»¹æ»ç¼ö ´çºÎ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.1.30 ¿ù 11:16
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.01.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
   
¡ã ¼Öºñ °³ÀÎ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ È­¸é Ä¸Ã³

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¼Öºñ´Â »çÁø¿¡ "¿Àºü»ý°¢ ¸ð´ÏÅÍ ÇÏ·Á±¸ ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Âµ¥ ÀáÀÌ ¿Í¿ä"¶ó¸é ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ÈûÀ» ºÎÅ¹Çß´Ù.

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ÇÏÁö¸¸ ¹æ¼ÛÀÌ ½ÃÀÛµÇÀÚ ¸ð´ÏÅÍ¸µÀ» À§ÇØ ¿Àºü»ý°¢ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ºÎÅ¹µå¸®´Â ±Û°ú ÇÔ²² ¸¶¹«¸®Çß´Ù.

   
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¿Àºü»ý°¢Àº ½º¸¶Æ®Æù ¼¼´ë¸¦ À§ÇÑ "ÆÒ ¿µ¾÷ ¿µ»ó" Á¦ÀÛ ¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼¸¦ ÄÜ¼ÁÆ®·Î MCÅ¹ÀçÈÆ, À¯¼¼À±, ¾ç¼¼Çü°ú ¾ç¼¼Âù, ÀÌ¸»³à, Á¶ÀÌ(·¹µåº§ºª), ÀÌ»óÁØ, ¼Öºñ, °æ¸® µîÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ¼³Æ¯Áý ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.   °æ»óÀÏº¸ µðÁöÅÐ´º½ººÎ.

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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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