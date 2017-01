【설연휴 TV영화】'엣지 오브 투모로우', 톰크루즈의 시간여행 영화

헐리웃 배우 톰크루즈 주연의 2014년작 ‘엣지 오브 투모로우’가 채널CGV에서 방송된다.

이 영화는 미믹이라 불리는 새로운 외계 종족의 계획된 침략으로 인류는 멸망 위기를 맞지만 빌 케이지(톰 크루즈)는 정보장교임에도 불구하고 실패나 다름없는 작전에 훈련이나 장비에 대한 정보없이 배정되고 전투에 참여하자마자 죽음을 맞는다.

하지만 그는 다시 끔찍한 날이 시작되는 시점에서 다시 깨어나 기억속의 생활과 똑같은 생활이 계속된다.

계속되고 반복되는 전쟁에 의아해 여긴 그는 전쟁을 자신의 의지대로 관리하게 되고 마침내 전쟁중 같은 능력을 가졌던 리타 브라타스키(에밀리 블런트)를 만나게 되고 자신의 능력을 알게되고 이것을 이용해 전쟁 승리의 실마리를 하나하나 풀어나가기 시작한다.

2014년에 개봉된 ‘엣지 오브 투모로우’는 감독 더그 라이만에 톰 크루즈(빌 케이지 역), 에밀리 블런트(리타 브라타스키 역) 등이 출연하며 원작 소설 【엣지 오브 투모로우_ALL YOU NEED IS KILL】.이며 이 책은 타임루프라는 소재를 죽음의 문턱을 오가는 전장과 결합시켜 삶과 죽음을 수 없이 반복하면서 강해진다는 스토리에 SF의 상상력과 만화적인 발상의 접목으로 기존 SF와는 다른 매력을 선보이고 있다. 경상일보 디지털 뉴스부

