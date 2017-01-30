ÀÌ¹ø ¼³ ¿¬ÈÞ¿¡µµ Áö»óÆÄ 3»çÀÇ ÆÄÀÏ·µ(½Ã¹üÁ¦ÀÛ) ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ °æÀïÀº Ä¡¿Çß´Ù.
¸íÀý ¶§¸é ´Ã µîÀåÇß´ø ‘¾ÆÀÌµ¹’°ú ‘³ë·¡ÀÚ¶û’ÀÌ¶ó´Â °íÀüÀû ÄÜ¼ÁÆ®ÀÇ ÇÁ·Î±×·¥µµ ¾øÁø ¾Ê¾ÒÁö¸¸ ÀÌ¹ø¿¡´Â ¹è¿ìµéÀ» ³¤ ¸®¾ó ¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼ Çü½ÄÀÇ ¹æ¼ÛµéÀÌ À¯³È÷ ´«¿¡ ¶ç¾ú´Ù.
½ÇÁ¦·Î ½ÃÃ»·ü °æÀï¿¡¼ »ì¾Æ³²Àº ÇÁ·Î±×·¥µéµµ Æò¼Ò ºê¶ó¿î°ü¿¡¼ ½±°Ô º¼ ¼ö ¾ø´Â ¹è¿ìµéÀÌ ³ª¿Â °æ¿ì°¡ ¸¹¾Ò´Ù.
30ÀÏ ½ÃÃ»·üÁ¶»çÈ¸»ç ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ¿¡ µû¸£¸é ¼³ ¿¬ÈÞ ±â°£ÀÎ 27ÀÏºÎÅÍ 29ÀÏ±îÁö Àü±¹ Æò±Õ ½ÃÃ»·üÀÌ °¡Àå ³ô¾Ò´ø Áö»óÆÄ ÆÄÀÏ·µ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥Àº 27ÀÏ°ú 28ÀÏ 3ºÎÀÛÀ¸·Î ¹æ¼ÛµÈ MBC TV ‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å-ºó¹æ ÀÖÀ½’ÀÌ¾ú´Ù.
‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å’ÀÇ Æò±Õ ½ÃÃ»·üÀº 27ÀÏ 1ºÎ 5.4%, 2ºÎ 8,3%, 28ÀÏ 3ºÎ 3.8%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å’´Â ÀüÇô ´Ù¸¥ °³¼ºÀ» °¡Áø ½ºÅ¸µéÀÌ ½ÇÁ¦ ÀÚ½ÅÀÌ °ÅÁÖÇÏ´Â ÁýÀÇ ºó¹æÀ» ´Ù¸¥ ½ºÅ¸µé¿¡°Ô ³»ÁÖ¸ç ¹ú¾îÁö´Â ÀÏ»óÀ» º¸¿©ÁÖ´Â ¸®¾ó¸®Æ¼ ÇÁ·Î±×·¥. ¹è¿ì ÇÑÀºÁ¤°ú ¹æ¼ÛÀÎ ±è±¸¶ó¶ó´Â »ö´Ù¸¥ Á¶ÇÕÀ¸·Î ¹æ¼Û ÀüºÎÅÍ °ü½ÉÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
½ÇÁ¦ ¹æ¼Û¿¡¼´Â µµµµÇÑ ¸Å·ÂÀº 100Á¡, »ì¸²»ìÀÌ ½Ç·ÂÀº 0Á¡ÀÎ ÇÑÀºÁ¤°ú Åõ´ú´ë¸é¼µµ ÇÑÀºÁ¤ÀÌ ¿øÇÏ´Â °ÍÀº ´Ù µé¾îÁÖ´Â ±è±¸¶óÀÇ ‘¹ÝÀü ¸Å·Â’ÀÌ ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» Áñ°Ì°Ô Çß´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡ 13¸íÀÇ ¼Ò³à·Î ±¸¼ºµÈ ¿ìÁÖ¼Ò³àÀÇ ¼÷¼Ò¿¡¼ »ì¸ç ¸Å ³¢´Ï¿Í Ã»¼Ò¸¦ µµ¸Ã¾Æ ‘µæ ¾ö¸¶’·Î °Åµì³ ¼ÎÇÁ ¿À¼¼µæ, »ýÈ° ¹æ½ÄÀÌ ÀüÇô ´Ù¸¥ °¡¼ö È«Áø¿µ°ú °³±×¸Ç ±è½Å¿µÀÌ ‘¸·µÕÀÌ’ ºí¶ôºñ ÇÇ¿ÀÀÇ Áý¿¡ »ì¸é¼ ¹ú¾îÁö´Â ÀÌ¾ß±âµµ Èï¹ÌÁøÁøÇß´Ù.
‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å’´Â ÀÏÁ¤ ±â°£ ÈÄ µ¿°Å¸¦ Áö¼ÓÇÒÁö¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ø°£ÀÌ ÀÖ°í, ÁýÁÖÀÎ°ú ¼¼ÀÔÀÚÀÇ Á¶ÇÕÀ» ¹«±Ã¹«ÁøÇÏ°Ô Â© ¼ö ÀÖ¾î Á¤±Ô Æí¼ºÀÇ °¡´É¼ºÀ» ¿³º¸°Ô Çß´Ù.
½ÃÃ»·ü °øµ¿ 2À§´Â MBC ‘¹«ÇÑµµÀü’ÀÇ 7ÁÖ°£ ÈÞ½Ä±â¿¡ Æí¼ºµÅ 28ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘°¡Ãâ¼±¾ð »ç½ÊÃá±â’¿Í 29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS 2TV ‘¾ö¸¶ÀÇ ¼Ò°³ÆÃ’À¸·Î ³ª¶õÈ÷ 6.3%ÀÇ ½ÃÃ»·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
40´ë °¡ÀåÀÎ ¹è¿ì ±Ç»ó¿ì¿Í ¹æ¼ÛÀÎ Á¤ÁØÇÏÀÇ ÀÏÅ»±â·Î ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀº ‘»ç½ÊÃá±â’´Â ¿µÈ³ª µå¶ó¸¶¿¡¼´Â º¸±â ¾î·Á¿ü´ø ±Ç»ó¿ìÀÇ ¼ÒÅ»ÇÑ ¸ð½ÀÀÌ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
‘¾ö¸¶ÀÇ ¼Ò°³ÆÃ’Àº ¹è¿ì È²½ÅÇý, °³±×¸Ç ¹Ú³ª·¡, °¡¼ö À±¹Î¼ö°¡ È¥ÀÚ°¡ µÈ ¾î¸Ó´Ï¿¡°Ô ³²ÀÚÄ£±¸¸¦ ¼Ò°³ÇØÁÖ´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ã¾Æ °¨µ¿°ú Àç¹Ì¸¦ ÇÑ²¨¹ø¿¡ Àâ¾Ò´Ù.
4À§´Â 28ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘Èñ±ØÁö¿Õ’(1ºÎ 3.7%, 2ºÎ 5%)ÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ°æ±Ô°¡ MC¸¦ ¸Ã°í Á¤Åë ÄÚ¹Ìµð¿Í ¼¹ÙÀÌ¹ú¼î¸¦ ¼¯¾î³õÀº ‘Èñ±ØÁö¿Õ’Àº È·ÁÇÑ ¶óÀÎ¾÷À¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ð¾ÒÁö¸¸, ¹æ¼Û ÈÄ ³»¿ë ¸é¿¡¼± ½Å¼±µµ°¡ ¶³¾îÁ³´Ù´Â ÆòÀÌ ´Ù¼ö¸¦ ÀÌ·ç¸é¼ ¾Æ½¬¿òÀ» ³²°å´Ù.
¾ÆÀÌµ¹ÀÌ³ª À½¾ÇÀ» ³»¼¼¿î KBS 2TV ‘°¡¹®ÀÇ ¿µ±¤’(4.5%), SBS ‘ÃÊµîÇÐ½Ü’(1ºÎ 3.4%, 2ºÎ 4.6%), MBC ‘¿Àºü»ý°¢’(2.8%)µµ ¼Ò±âÀÇ ¼º°ú´Â °Åµ×´Ù.
¹è¿ì ¾ÈÀç¿íÀÌ Á×À½ÀÇ ¹®ÅÎ¿¡¼ »ýÀ» µ¹¾Æº»´Ù´Â ÄÜ¼ÁÆ®ÀÇ SBS ‘Ãµ±¹»ç¹«¼Ò’´Â 1ºÎ 2.6%, 2ºÎ 3.3%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
¶Ç SBS ‘¶æ¹ÛÀÇ ¹Ì½ºÅÍ¸®Å¬·´’Àº ½ÃÃ»·üÀº 2.2%¿¡ ±×ÃÆÁö¸¸, ½ºÅ¸µéÀÌ °¢°¢ÀÇ ´Ü¼·Î ¹Ì½ºÅÍ¸®¸¦ Ç®¾î³ª°£´Ù´Â µ¶Æ¯ÇÑ ³»¿ë°ú ´õºÒ¾î Çö ½Ã±¹±îÁö Â¤À¸¸é¼ ¸¶´Ï¾ÆÃþÀÇ È£ÆòÀ» ¹Þ¾Æ Á¤±Ô ÇÁ·Î±×·¥ Æí¼ºÀÇ °¡´É¼ºÀ» ³²°å´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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