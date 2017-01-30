°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.1.30 ¿ù 16:43
¿¬¿¹/½Ã»ç
¼³ ÆÄÀÏ·µ ¿¹´É Áß°£ ¼ºÀûÇ¥¡¦MBC ¡®¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å¡¯ 1À§¡®»ç½ÊÃá±â¡¯¡¤¡®¾ö¸¶ÀÇ ¼Ò°³ÆÃ¡¯ 6£¥ ³Ñ¾î¡¦¡®¹Ì½ºÅÍ¸®Å¬·´¡¯ ¸¶´Ï¾Æ È£Æò
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.01.30  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
   

ÀÌ¹ø ¼³ ¿¬ÈÞ¿¡µµ Áö»óÆÄ 3»çÀÇ ÆÄÀÏ·µ(½Ã¹üÁ¦ÀÛ) ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ °æÀïÀº Ä¡¿­Çß´Ù.

¸íÀý ¶§¸é ´Ã µîÀåÇß´ø ‘¾ÆÀÌµ¹’°ú ‘³ë·¡ÀÚ¶û’ÀÌ¶ó´Â °íÀüÀû ÄÜ¼ÁÆ®ÀÇ ÇÁ·Î±×·¥µµ ¾øÁø ¾Ê¾ÒÁö¸¸ ÀÌ¹ø¿¡´Â ¹è¿ìµéÀ» ³¤ ¸®¾ó ¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼ Çü½ÄÀÇ ¹æ¼ÛµéÀÌ À¯³­È÷ ´«¿¡ ¶ç¾ú´Ù.

½ÇÁ¦·Î ½ÃÃ»·ü °æÀï¿¡¼­ »ì¾Æ³²Àº ÇÁ·Î±×·¥µéµµ Æò¼Ò ºê¶ó¿î°ü¿¡¼­ ½±°Ô º¼ ¼ö ¾ø´Â ¹è¿ìµéÀÌ ³ª¿Â °æ¿ì°¡ ¸¹¾Ò´Ù.

30ÀÏ ½ÃÃ»·üÁ¶»çÈ¸»ç ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ¿¡ µû¸£¸é ¼³ ¿¬ÈÞ ±â°£ÀÎ 27ÀÏºÎÅÍ 29ÀÏ±îÁö Àü±¹ Æò±Õ ½ÃÃ»·üÀÌ °¡Àå ³ô¾Ò´ø Áö»óÆÄ ÆÄÀÏ·µ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥Àº 27ÀÏ°ú 28ÀÏ 3ºÎÀÛÀ¸·Î ¹æ¼ÛµÈ MBC TV ‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å-ºó¹æ ÀÖÀ½’ÀÌ¾ú´Ù.

‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å’ÀÇ Æò±Õ ½ÃÃ»·üÀº 27ÀÏ 1ºÎ 5.4%, 2ºÎ 8,3%, 28ÀÏ 3ºÎ 3.8%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å’´Â ÀüÇô ´Ù¸¥ °³¼ºÀ» °¡Áø ½ºÅ¸µéÀÌ ½ÇÁ¦ ÀÚ½ÅÀÌ °ÅÁÖÇÏ´Â ÁýÀÇ ºó¹æÀ» ´Ù¸¥ ½ºÅ¸µé¿¡°Ô ³»ÁÖ¸ç ¹ú¾îÁö´Â ÀÏ»óÀ» º¸¿©ÁÖ´Â ¸®¾ó¸®Æ¼ ÇÁ·Î±×·¥. ¹è¿ì ÇÑÀºÁ¤°ú ¹æ¼ÛÀÎ ±è±¸¶ó¶ó´Â »ö´Ù¸¥ Á¶ÇÕÀ¸·Î ¹æ¼Û ÀüºÎÅÍ °ü½ÉÀ» ¸ð¾Ò´Ù.

½ÇÁ¦ ¹æ¼Û¿¡¼­´Â µµµµÇÑ ¸Å·ÂÀº 100Á¡, »ì¸²»ìÀÌ ½Ç·ÂÀº 0Á¡ÀÎ ÇÑÀºÁ¤°ú Åõ´ú´ë¸é¼­µµ ÇÑÀºÁ¤ÀÌ ¿øÇÏ´Â °ÍÀº ´Ù µé¾îÁÖ´Â ±è±¸¶óÀÇ ‘¹ÝÀü ¸Å·Â’ÀÌ ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» Áñ°Ì°Ô Çß´Ù.

ÀÌ¿Ü¿¡ 13¸íÀÇ ¼Ò³à·Î ±¸¼ºµÈ ¿ìÁÖ¼Ò³àÀÇ ¼÷¼Ò¿¡¼­ »ì¸ç ¸Å ³¢´Ï¿Í Ã»¼Ò¸¦ µµ¸Ã¾Æ ‘µæ ¾ö¸¶’·Î °Åµì³­ ¼ÎÇÁ ¿À¼¼µæ, »ýÈ° ¹æ½ÄÀÌ ÀüÇô ´Ù¸¥ °¡¼ö È«Áø¿µ°ú °³±×¸Ç ±è½Å¿µÀÌ ‘¸·µÕÀÌ’ ºí¶ôºñ ÇÇ¿ÀÀÇ Áý¿¡ »ì¸é¼­ ¹ú¾îÁö´Â ÀÌ¾ß±âµµ Èï¹ÌÁøÁøÇß´Ù.

‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å’´Â ÀÏÁ¤ ±â°£ ÈÄ µ¿°Å¸¦ Áö¼ÓÇÒÁö¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ø°£ÀÌ ÀÖ°í, ÁýÁÖÀÎ°ú ¼¼ÀÔÀÚÀÇ Á¶ÇÕÀ» ¹«±Ã¹«ÁøÇÏ°Ô Â© ¼ö ÀÖ¾î Á¤±Ô Æí¼ºÀÇ °¡´É¼ºÀ» ¿³º¸°Ô Çß´Ù.

½ÃÃ»·ü °øµ¿ 2À§´Â MBC ‘¹«ÇÑµµÀü’ÀÇ 7ÁÖ°£ ÈÞ½Ä±â¿¡ Æí¼ºµÅ 28ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘°¡Ãâ¼±¾ð »ç½ÊÃá±â’¿Í 29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS 2TV ‘¾ö¸¶ÀÇ ¼Ò°³ÆÃ’À¸·Î ³ª¶õÈ÷ 6.3%ÀÇ ½ÃÃ»·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

40´ë °¡ÀåÀÎ ¹è¿ì ±Ç»ó¿ì¿Í ¹æ¼ÛÀÎ Á¤ÁØÇÏÀÇ ÀÏÅ»±â·Î È­Á¦¸¦ ¸ðÀº ‘»ç½ÊÃá±â’´Â ¿µÈ­³ª µå¶ó¸¶¿¡¼­´Â º¸±â ¾î·Á¿ü´ø ±Ç»ó¿ìÀÇ ¼ÒÅ»ÇÑ ¸ð½ÀÀÌ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

‘¾ö¸¶ÀÇ ¼Ò°³ÆÃ’Àº ¹è¿ì È²½ÅÇý, °³±×¸Ç ¹Ú³ª·¡, °¡¼ö À±¹Î¼ö°¡ È¥ÀÚ°¡ µÈ ¾î¸Ó´Ï¿¡°Ô ³²ÀÚÄ£±¸¸¦ ¼Ò°³ÇØÁÖ´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ã¾Æ °¨µ¿°ú Àç¹Ì¸¦ ÇÑ²¨¹ø¿¡ Àâ¾Ò´Ù.

4À§´Â 28ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘Èñ±ØÁö¿Õ’(1ºÎ 3.7%, 2ºÎ 5%)ÀÌ¾ú´Ù.

ÀÌ°æ±Ô°¡ MC¸¦ ¸Ã°í Á¤Åë ÄÚ¹Ìµð¿Í ¼­¹ÙÀÌ¹ú¼î¸¦ ¼¯¾î³õÀº ‘Èñ±ØÁö¿Õ’Àº È­·ÁÇÑ ¶óÀÎ¾÷À¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ð¾ÒÁö¸¸, ¹æ¼Û ÈÄ ³»¿ë ¸é¿¡¼± ½Å¼±µµ°¡ ¶³¾îÁ³´Ù´Â ÆòÀÌ ´Ù¼ö¸¦ ÀÌ·ç¸é¼­ ¾Æ½¬¿òÀ» ³²°å´Ù.

¾ÆÀÌµ¹ÀÌ³ª À½¾ÇÀ» ³»¼¼¿î KBS 2TV ‘°¡¹®ÀÇ ¿µ±¤’(4.5%), SBS ‘ÃÊµîÇÐ½Ü’(1ºÎ 3.4%, 2ºÎ 4.6%), MBC ‘¿Àºü»ý°¢’(2.8%)µµ ¼Ò±âÀÇ ¼º°ú´Â °Åµ×´Ù.

¹è¿ì ¾ÈÀç¿íÀÌ Á×À½ÀÇ ¹®ÅÎ¿¡¼­ »ýÀ» µ¹¾Æº»´Ù´Â ÄÜ¼ÁÆ®ÀÇ SBS ‘Ãµ±¹»ç¹«¼Ò’´Â 1ºÎ 2.6%, 2ºÎ 3.3%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

¶Ç SBS ‘¶æ¹ÛÀÇ ¹Ì½ºÅÍ¸®Å¬·´’Àº ½ÃÃ»·üÀº 2.2%¿¡ ±×ÃÆÁö¸¸, ½ºÅ¸µéÀÌ °¢°¢ÀÇ ´Ü¼­·Î ¹Ì½ºÅÍ¸®¸¦ Ç®¾î³ª°£´Ù´Â µ¶Æ¯ÇÑ ³»¿ë°ú ´õºÒ¾î Çö ½Ã±¹±îÁö Â¤À¸¸é¼­ ¸¶´Ï¾ÆÃþÀÇ È£ÆòÀ» ¹Þ¾Æ Á¤±Ô ÇÁ·Î±×·¥ Æí¼ºÀÇ °¡´É¼ºÀ» ³²°å´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


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  • ¡®¿¬¾ÖÇõ¸í¡¯ 232 ÀÛ°¡, ¼öÁö ´àÀº²Ã ÀÎÁõ¼¦ ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯¡¦¡°ÁøÂ¥ ´à¾Ò³×¡±
  • [¼³¿¬ÈÞ ¿µÈ­]'ÆÛÆåÆ® ½ºÅè', ÆøÇ³¿ì°ú ¸Â¼­´Â ¾îºÎµé
  • ÀÌ»óÀ± À¯ÀÌ °áº°, ÁöÀÎ µ¹ÀÜÄ¡µµ ÇÔ²²Çß´Âµ¥¡¦´Þ´Þ ¾ÖÁ¤¼¦ ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
  • ÇýÀÌ´Ï, ½ÌÅ©·ÎÀ² 100% ¾ÖºÀÀÌ ´àÀº²Ã ÀÎÁõ¼¦?¡¦¡°À°¼ºÀ¸·Î »Õ¾ú³×¡±
  • ¡®Æ÷ÄÏ¸ó°í »ó·ú¡¯ ¿¹Á¤È­, ·¡½Ã°¡µå ÀÔ°í Æ÷ÄÏ¸ó »ç³É 'È­±â¾Ö¾Ö'¡¦¡°¸¶µ¿¼® ÁúÅõÇÏ°Ú³×"
    • ¡®¿¬¾ÖÇõ¸í¡¯ 232 ÀÛ°¡, ¼öÁö ´àÀº²Ã ÀÎÁõ¼¦ ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯¡¦¡°ÁøÂ¥ ´à¾Ò³×¡± ¡®¿¬¾ÖÇõ¸í¡¯ 232 ÀÛ°¡, ¼öÁö ´àÀº²Ã ÀÎÁõ¼¦ ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯¡¦¡°ÁøÂ¥ ´à¾Ò³×¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
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    1
    ¡®¿¬¾ÖÇõ¸í¡¯ 232 ÀÛ°¡, ¼öÁö ´àÀº²Ã ÀÎÁõ¼¦ ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯¡¦¡°ÁøÂ¥ ´à¾Ò³×¡±
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    [¼³¿¬ÈÞ ¿µÈ­]'ÆÛÆåÆ® ½ºÅè', ÆøÇ³¿ì°ú ¸Â¼­´Â ¾îºÎµé
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    ÀÌ»óÀ± À¯ÀÌ °áº°, ÁöÀÎ µ¹ÀÜÄ¡µµ ÇÔ²²Çß´Âµ¥¡¦´Þ´Þ ¾ÖÁ¤¼¦ ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
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    ÇýÀÌ´Ï, ½ÌÅ©·ÎÀ² 100% ¾ÖºÀÀÌ ´àÀº²Ã ÀÎÁõ¼¦?¡¦¡°À°¼ºÀ¸·Î »Õ¾ú³×¡±
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    ¡®Æ÷ÄÏ¸ó°í »ó·ú¡¯ ¿¹Á¤È­, ·¡½Ã°¡µå ÀÔ°í Æ÷ÄÏ¸ó »ç³É 'È­±â¾Ö¾Ö'¡¦¡°¸¶µ¿¼® ÁúÅõÇÏ°Ú³×"
    6
    ÇìÀÌÁî, ¿µÇÏ 12µµ¿¡ °ïÀå 30ºÐ°£ ¸ÂÀº Ç¥Á¤?¡¦¡°¿ª½Ã ³²´Þ¶ó¡±
    7
    '·Ôµ¥ÀÚÀÌ¾ðÃ÷ º¹±Í' ÀÌ´ëÈ£, 'ºØ¾î»§' µþ°ú ÃÖ±Ù Åõ¼¦¡¦¡°¹«¼­¿î À¯ÀüÀÚ ¶È´à¾Ò³×¡±
    8
    Çã¾çÀÓ, °íÁö¿ë°ú ¾Æµé Åõ¼¦ °ø°³ ¡®±Í¿ä¹Ì ºØ¾î»§ ºÎÀÚ¡¯¡¦¡°²Ü¹ú¿Ê ÀÔ°í¡±
    9
    '³ªÈ¥ÀÚ»ê´Ù' ÀÌ±â±¤, ¿Ïº®º¹±Ù ÀÎÁõ ¡®¸ÚÁü Æø¹ß¡¯¡¦¡°½ÅÀÌ ºúÀº ¸ö¸Å³×¡±
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    '¸¶¸£Å× »ç¸Á'...ÀÌ´ëÇü ¼±¼ö,"¾à¼ÓÀ» ÁöÄÑ¾ßÁö" ¾ÈÅ¸±î¿ò Ç¥Çö
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    ³»¼Å³Î Áö¿À±×·¡ÇÈÀü ¹Ý°ª¿¡ Áñ°Ü¿ä
    °âÀçÀÇ ¹Ý±¸´ë ±×¸² ¼Ó ¼û°ÜÁø ÀÌ¾ß±âµé ½ñ¾ÆÁø´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2017³â 1¿ù 23ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 1¿ù 23ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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