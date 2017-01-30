°æµ¿µµ½Ã°¡½º, 2016 ¿ì¼ö ³»°ü½Ã°ø¾÷Ã¼ ¼±Á¤

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°æµ¿µµ½Ã°¡½º(´ëÇ¥ ¼ÛÀçÈ£)´Â ÃÖ±Ù ¡®2016³â ³»°ü½Ã°ø¾÷Ã¼ Æò°¡¡¯¿¡¼ ¿ì¼ö ½Ã°ø¾÷Ã¼·Î ¼±Á¤µÈ ½Ã°ø¾÷Ã¼¿¡ °¨»çÀåÀ» Àü´ÞÇß´Ù°í 30ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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2016³â ³»°ü½Ã°ø¾÷Ã¼ Æò°¡ °á°ú ¡âÅÂ°æÀÌ¿£Áö(´ëÇ¥ ¹Ú°æÈ¯) ¡â¿ï»êµµ½Ã°¡½ºÀÌ¿£Áö(´ëÇ¥ Á¤ÇØÈÆ) ¡â¼¼¿ø(´ëÇ¥ ½ÅÀç¼·)ÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù.
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