¿ï»ê´ëº´¿ø¡¤µ¿³²±Ç¿øÀÚ·ÂÀÇÇÐ¿ø...COPD ÀûÁ¤¼º Æò°¡ 1µî±Þ ¹Þ¾Æ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.1.31 È­ 22:00
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½ÂÀÎ 2017.01.31  
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COPD ÀûÁ¤¼ºÀº È¯ÀÚ°¡ ÀûÀýÇÑ Áø·á¸¦ ÅëÇØ Áúº´ÀÌ ¾ÇÈ­µÇ´Â °ÍÀ» ¹æÁöÇØ »îÀÇ ÁúÀ» À¯ÁöÇÏµµ·Ï µ½´Â Æò°¡ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ¡âÆó±â´É°Ë»ç ½ÃÇà·ü ¡âÁö¼Ó¹æ¹® È¯ÀÚºñÀ² ¡âÈíÀÔ±â°üÁöÈ®ÀåÁ¦ Ã³¹æÈ¯ÀÚºñÀ² µîÀ» ½É»çÇÑ´Ù.

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¿ï»ê¿¡¼­´Â ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿ø ÀÌ¿Ü¿¡µµ µ¿°­º´¿ø°ú ¿ï»êº´¿ø µî Á¾ÇÕº´¿ø 2°÷±îÁö ÃÑ 3°³ º´¿øÀÌ 1µî±ÞÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

ÇÑÆí COPD´Â ±âµµ°¡ Á¼¾ÆÁö¸é¼­ °ø±âÀÇ Èå¸§ÀÌ ³ªºüÁö°í Æó±â´ÉÀÌ ÀúÇÏµÇ´Â È£Èí±â ÁúÈ¯ÀÌ´Ù. ¸¸¼ºÀûÀÌ°í ÁøÇà¼ºÀÎ ±âÄ§, °¡·¡, È£Èí°ï¶õÀÌ ÁÖ¿ä Áõ»óÀÌ¸ç, 40¼¼ ÀÌ»ó ³²ÀÚ¿¡¼­ ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÑ´Ù. ÀÌ¿ì»ç±âÀÚ< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

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