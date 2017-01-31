¿ï»ê´ëº´¿ø¡¤µ¿³²±Ç¿øÀÚ·ÂÀÇÇÐ¿ø...COPD ÀûÁ¤¼º Æò°¡ 1µî±Þ ¹Þ¾Æ

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¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿ø(º´¿øÀå Á¤À¶±â)°ú µ¿³²±Ç¿øÀÚ·ÂÀÇÇÐ¿ø(º´¿øÀå ¼ºÀ±Ù)ÀÌ °Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿øÀÌ ½Ç½ÃÇÑ ¡®Á¦2Â÷ ¸¸¼ºÆó¼â¼ºÆóÁúÈ¯(COPD) ÀûÁ¤¼º Æò°¡¡¯¿¡¼ ÃÖ°íµî±ÞÀÎ 1µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. Æò°¡¸¦ ¹ÞÀº 1499°³ ±â°ü Áß 1µî±ÞÀº 296°³(19.75%) ±â°üÀÌ´Ù.
COPD ÀûÁ¤¼ºÀº È¯ÀÚ°¡ ÀûÀýÇÑ Áø·á¸¦ ÅëÇØ Áúº´ÀÌ ¾ÇÈµÇ´Â °ÍÀ» ¹æÁöÇØ »îÀÇ ÁúÀ» À¯ÁöÇÏµµ·Ï µ½´Â Æò°¡ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ¡âÆó±â´É°Ë»ç ½ÃÇà·ü ¡âÁö¼Ó¹æ¹® È¯ÀÚºñÀ² ¡âÈíÀÔ±â°üÁöÈ®ÀåÁ¦ Ã³¹æÈ¯ÀÚºñÀ² µîÀ» ½É»çÇÑ´Ù.
¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿øÀº »ó±ÞÁ¾ÇÕº´¿ø Æò±Õ(87.64Á¡)°ú ÀüÃ¼ Æò±Õ(58.90Á¡)À» ¿ôµµ´Â 89.79Á¡À¸·Î 1µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. µ¿³²±Ç¿øÀÚ·ÂÀÇÇÐ¿øµµ 94.12Á¡À¸·Î 1µî±ÞÀ» È¹µæÇß´Ù.
¿ï»ê¿¡¼´Â ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿ø ÀÌ¿Ü¿¡µµ µ¿°º´¿ø°ú ¿ï»êº´¿ø µî Á¾ÇÕº´¿ø 2°÷±îÁö ÃÑ 3°³ º´¿øÀÌ 1µî±ÞÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
ÇÑÆí COPD´Â ±âµµ°¡ Á¼¾ÆÁö¸é¼ °ø±âÀÇ Èå¸§ÀÌ ³ªºüÁö°í Æó±â´ÉÀÌ ÀúÇÏµÇ´Â È£Èí±â ÁúÈ¯ÀÌ´Ù. ¸¸¼ºÀûÀÌ°í ÁøÇà¼ºÀÎ ±âÄ§, °¡·¡, È£Èí°ï¶õÀÌ ÁÖ¿ä Áõ»óÀÌ¸ç, 40¼¼ ÀÌ»ó ³²ÀÚ¿¡¼ ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÑ´Ù. ÀÌ¿ì»ç±âÀÚ< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >