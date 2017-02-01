¡®·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå ·¯ºêÄÝ¡¯ ÀÌ°­ÀÎ, ÇÑ±¹ÀÇ ¸Þ½ÃµÇ³ª¡¦¡°·¹¾Ë ½¸µ¹ÀÌ°¡ ³ªÅ¸³µ´Ù¡±

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Ãà±¸ À¯¸ÁÁÖ ÀÌ°ÀÎ(17·¹ß·»½Ã¾Æ CF)ÀÌ ½ºÆäÀÎ ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå·ÎºÎÅÍ ·¯ºêÄÝÀ» ¹Þ¾Æ ÈÁ¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥ Ãà±¸ÆÒµéµµ Å« ±â´ë°¨À» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 31ÀÏ ½ºÆäÀÎ ÇöÁö ¾ð·ÐÀº “·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå µð·ºÅÍ ºòÅä¸£ Æä¸£³µ¥½º°¡ È£¼¼ ¶ó¸ó ¾Ë·»»êÄÚ À¯¼Ò³â ´ÜÀå¿¡ ÀÌ°ÀÎÀÇ ¿µÀÔÀ» ¹®ÀÇÇß´Ù”°í º¸µµÇß´Ù.
ÀÌ°ÀÎÀº 2001³â »ýÀ¸·Î ¾ÆÁÖ ¾î¸° ½ÃÀýºÎÅÍ ¹ß±ºÀÇ ½Ç·ÂÀ¸·Î ±¹³» Ãà±¸ À¯¸ÁÁÖ·Î ÁÖ¸ñ¹ÞÀ¸¸ç ÇöÀç ½ºÆäÀÎ ¹ß·»½Ã¾Æ CF¿¡¼ ¿Õ¼ºÇÏ°Ô È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ Áö³ 2007³â KBS ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘³¯¾Æ¶ó ½¸µ¹ÀÌ’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¾ÈÁ¤µÈ ±âº»±â¿Í ¶Ù¾î³ ±â¼úÀ» ¼±º¸ÀÎ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó Ãà±¸ÆÒµéÀº “ÀÌ°ÀÎ Àç´ÉÀº ¸Þ½Ã ÀÌ»óÀÌÁö” “³Î º¸°í µÉ¼ººÎ¸¥ ¶±ÀÙÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù” “¼º°øÇÑ ½¸µ¹ÀÌ” “ÁøÂ¥ ÇÑ±¹ Ãà±¸ÀÇ ¹Ì·¡°¡ ¹à´Ù” “·¹¾Ë ½¸µ¹ÀÌ°¡ ³ªÅ¸³µ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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