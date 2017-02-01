¡®½ÅÈ¥ÀÏ±â¡¯ ¾ÈÀçÇö¡¤±¸Çý¼± ºÎºÎ½Î¿ò ¡®³²´Ù¸£´Ù?¡¯¡¦³ª¿µ¼® ¡°¹Ú ÅÍÁö°Ô ½Î¿ì´õ¶ó¡±

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‘½ÅÈ¥ÀÏ±â’ ³ª¿µ¼® PD°¡ ¾ÈÀçÇö·±¸Çý¼± ºÎºÎÀÇ ºÎºÎ½Î¿òÀ» ¾ð±ÞÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
³ª¿µ¼® PD´Â 1ÀÏ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ ½ºÅÄÆÛµåÈ£ÅÚ¿¡¼ ¿¸° tvN »õ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘½ÅÈ¥ÀÏ±â’ ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼ ÀÌµéÀÇ ¾ËÄá´ÞÄáÇÑ ½ÅÈ¥ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ³ª PD´Â “Ä«¸Þ¶ó°¡ ¾ø´Â ÀÛÀº ‘ºñ¹ÐÀÇ ¹æ’À» ¸¶·ÃÇØÁá´Âµ¥, ½Î¿òÀÌ ±í¾îÁö¸é °á±¹ ±× ¹æÀ¸·Î µé¾î°¡¼ ±ä ´ëÈ¸¦ ³ª´©°í ³ª¿À´õ¶ó” ¸ç “¿©°ú ¾øÀÌ ¹Ú ÅÍÁö°Ô ½Î¿ì´Â ¸éµµ ÀÖ¾î ÆíÁýÇÒ ¶§ °í¹ÎÀ» Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÌ ºÎºÎ´Â °íÇÔÀ» Áö¸£°Å³ª ÇÏÁö ¾Ê°í ºñ¹ÐÀÇ ¹æ¿¡¼ 6½Ã°£ ÀÌ»ó ´ëÈ¸¦ ³ª´©´Â µî °¥µîÀ» Çª´Â °úÁ¤ÀÌ Á» Æ¯ÀÌÇÏ´Ù”°í ¸»ÇØ ±Ã±ÝÁõÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
³ª PD´Â ¶ÇÇÑ “ÇÑÁ¤µÈ °ø°£ ¼Ó Ãâ¿¬ÀÚ´Â 2¸í»ÓÀÌ°í, ³²³à°ü°è¸¦ ´Ù·ç´Â ¿¹´ÉÀº Ã³À½ÀÌ¶ó ½±Áö ¾ÊÀº µµÀüÀÌ¾ú°í »õ·Î¿î ½Ãµµµµ ¸¹ÀÌ Çß´Ù” ¸ç “’»ï½Ã¼¼³¢¿Í´Â ´Ù¸£°Ô Á¦ÀÛÁøÀÌ °ÅÀÇ °³ÀÔÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í ¿µ»ó¹Ìµµ ½Å°æ½è´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, tvN ‘½ÅÈ¥ÀÏ±â’´Â 3ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 20ºÐ¿¡ Ã¹ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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