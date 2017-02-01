¡®´ë¼± ºÒÃâ¸¶¡¯ ¹Ý±â¹® ¡°ÆíÇùÇÑ ÀÌ±âÁÖÀÇ Á¤Ä¡±Ç ½Ç¸Á¡±...´ë±ÇÈÄº¸ ¿ª»ç»ó ÃÖ´Ü±â

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¹Ý±â¹® Àü À¯¿£ »ç¹«ÃÑÀåÀº ´ë¼± ºÒÃâ¸¶¸¦ Àü°Ý ¼±¾ðÇß´Ù. ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ¹ÝÀÀµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
¹Ý Àü ÃÑÀåÀº 1ÀÏ ¿ÀÈÄ ±¹È¸ Á¤·Ð°ü¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾î “Á¦°¡ ÁÖµµÇÏ¿© Á¤Ä¡±³Ã¼ ÀÌ·ç°í ±¹°¡ ÅëÇÕ ÀÌ·ç·Á´ø ¼ø¼öÇÑ ¶æÀ» Á¢°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¹Ý Àü ÃÑÀåÀº “(Á¤Ä¡±ÇÀÇ) ÀÏºÎ ±¸ÅÂÀÇ¿¬ÇÏ°í ÆíÇùÇÑ ÀÌ±âÁÖÀÇÀû ÅÂµµ¿¡ Áö±ØÈ÷ ½Ç¸ÁÇß´Ù”¸ç “ÀÌµé°ú ÇÔ²² ±æÀ» °¡´Â °ÍÀº ¹«ÀÇ¹ÌÇÏ´Ù´Â ÆÇ´Ü¿¡ ÀÌ¸£°Ô µÆ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¹Ý Àü ÃÑÀåÀº “ÀúÀÇ ¼ø¼öÇÑ ¾Ö±¹½É°ú Æ÷ºÎ´Â ÀÎ°Ý»ìÇØ¿¡ °¡±î¿î À½ÇØ, °¢Á¾ °¡Â¥ ´º½º·Î Á¤Ä¡±³Ã¼ÀÇ ¸íºÐ ½ÇÁ¾µÇ°í °³ÀÎ°ú °¡Á· ±×¸®°í Á¦°¡ 10³âÀ» ºÀÁ÷Çß´ø À¯¿£ÀÇ ¸í¿¹¿¡ Å« »óÃ³¸¸ ³²±â°Ô µÆ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “´ëÇÑ¹Î±¹ ´ë±Ç ÈÄº¸ ¿ª»ç»ó ÃÖ´Ü½Ã°£” “¹Ý±â¹® ¿å¸¸ ¸Ô°í »çÅð” “ÀÌÁ¦ º¸¼öÀÇ ³²Àº Ä«µå´Â È²±³¾È»ÓÀÎ°ÍÀÎ°¡” “Á¤½Å·Â, ÆÇ´Ü·Â, ÃßÁø·ÂÀÌ ÀüºÎ ¹Ý¹Ý” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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