±èÁ¤¹Î, ¸ÞÀÌÅ©¾÷ Àü »ý¾ó¿¡µµ ¡®±¼¿å Á¦·Î¡¯¡¦¡°ºñºÎºñ°áÀº ¸¶À¯Å©¸²?¡±

▲ 방송인 김정민이 '라디오스타'에 출연해 화제인 가운데, 굴욕 없는 '메이크업 전후' 모습도 재조명 받고 있다. On Style 채널 'GET IT BEAUTY' 한 장면 캡처. 방송인 김정민이 '라디오스타'에 출연해 화제인 가운데, 굴욕 없는 '메이크업 전후' 모습도 재조명 받고 있다. 김정민은 지난 방송된 On Style 채널 'GET IT BEAUTY' 프로그램에서 화장을 지운 모습을 공개한 바 있다. 당시 김정민은 메이크업을 지운고도 무결점 피부를 과시해 게스트들의 부러움을 자아냈다. 앞서 김정민은 해당 프로그램을 통해 "피부표현이 가장 중요한 화보 메이크업에서는 수분과 영양감이 풍부한 크림을 발라서 피부를 탄탄하게 만든다" 며 "아침에는 수분감 가득한 에멀전 타입의 마유크림을, 저녁에는 쫀쫀한 밤 타입의 마유크림을 수면팩처럼 도톰하게 발라주는 것이 본인만의 특별한 피부 관리 팁"이라고 밝히기도 했다. 한편, 김정민의 메이크업 전후 모습을 본 시청자들은 "비부비결이 뭐야" "화장하든 안하든 차이도 없네" "진짜 부럽다" 등의 반응을 보였다. 디지털뉴스팀 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 >