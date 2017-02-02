¡°³Ê¹« ¹Ùºü¿ä¡± ¡®µµ±úºñ¡¯ ÁÖ¿¬ ¹è¿ìµé Æ÷»óÈÞ°¡ ¸ðµÎ ºÒÂü

ÄÉÀÌºí ÀüÃ¼ ÇÁ·Î±×·¥ »ç»ó ÃÖ°íÀÇ ½ÃÃ»·üÀ» ÂïÀ¸¸ç Á¾¿µÇÑ tvN µå¶ó¸¶ ‘µµ±úºñ’ÀÇ ÁÖ¿¬ ¹è¿ìµéÀÌ Æ÷»óÈÞ°¡¿¡ ºÒÂüÇÏ°Ô µÆ´Ù.
µå¶ó¸¶ ÀÎ±â¿¡ ÈÄ¼Ó ½ºÄÉÁÙÀÌ ÀÌ¾îÁö¸é¼ Æ÷»óÈÞ°¡¿¡ Âü¿©ÇÒ Â«ÀÌ µµ¹«Áö ³ªÁö ¾Ê¾Æ¼´Ù.
‘µµ±úºñ’ °ü°èÀÚ´Â 2ÀÏ “°øÀ¯, ±è°íÀº, ÀÌµ¿¿í, À¯ÀÎ³ª°¡ ¿À´Â 6ÀÏ·Î ¿¹Á¤µÆ´ø Æ÷»óÈÞ°¡ ÀÏÁ¤¿¡ ÇÔ²² ÇÏÁö ¸øÇÏ°Ô µÆ´Ù”¸ç “ÀÌ¹ø Æ÷»óÈÞ°¡¿¡´Â ÁÖ·Î ½ºÅÂÇÁ°¡ Âü¿©ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
‘µµ±úºñ’ ÃøÀº ¹è¿ìµé°ú Á¦ÀÛÁøÀÌ Çª²¶À¸·Î Æ÷»óÈÞ°¡¸¦ ¶°³ª°Ô µÆ´Ù°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖÁö¸¸, ÈÞ°¡ ÀÏÁ¤ÀÌ ¼³ ¿¬ÈÞ ÀÌÈÄ·Î °áÁ¤µÇ¸é¼ ¹è¿ìµéÀÌ ½ºÄÉÁÙ Á¶Á¤¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °ÞÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
À°¼ºÀç´Â ¾Õ¼ SBS TV ‘Á¤±ÛÀÇ ¹ýÄ¢’ µî ÃÔ¿µ ÀÏÁ¤À¸·Î ÇÔ²²ÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
‘µµ±úºñ’·Î ‘´ë¹Ú’À» Ä£ °øÀ¯ÀÇ °æ¿ì ±¤°í ‘·¯ºêÄÝ’ÀÌ ÆøÁÖÇÏ¸é¼ ½Å±Ô °è¾àÇÑ ±¤°í°¡ 2~3°Ç, °è¾àÀ» ¾ÕµÐ ±¤°í°¡ 6~7°Ç¿¡ ÀÌ¸¥´Ù. ±âÁ¸¿¡ ÇÏ´ø ±¤°í±îÁö ´õÇÏ¸é 20¿© °ÇÀÌ´Ù. µÎ ´Þ°£ ²¿¹Ú ÃÔ¿µÇØµµ ¸öÀÌ ¸ðÀÚ¶õ ¼öÁØÀÌ´Ù.
±è°íÀº°ú À¯ÀÎ³ª ¿ª½Ã ¹Ð·Áµå´Â ±¤°í ÃÔ¿µ ÀÏÁ¤À» ¼ÒÈ ÁßÀÌ¸ç ÀÌµ¿¿íÀº ÆÒ¹ÌÆÃÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >