¡®½äÀü¡¯ À¯½Â¹Î µþ, ¿¬¿¹ÀÎ±Þ ¾óÂ¯¹Ì¸ð¿¡ ¡®½Ç°Ë Àå¾Ç¡¯¡¦À¯½Ã¹Î ¡°³»µþ°ú ºñ±³µÈ´Ù¡±

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À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øÀÌ ‘½äÀü’¿¡¼ ¾óÂ¯ ¹Ì¸ð¸¦ ¼ÒÀ¯ ÇÑ µþ À¯´ã ¾¾¸¦ ¾ð±ÞÇØ Å« °ü½ÉÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡ÀÇ µþµµ µ¢´Þ¾Æ ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
2ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Á¾ÇÕÆí¼ºÃ¤³Î JTBC ‘½äÀü’¿¡¼´Â À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øÀÌ ‘´ë¼±ÁÖÀÚ ¸±·¹ÀÌ ½äÀü’Æí¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÀÚ½ÅÀÇ ´ë¼± È°µ¿°ú Æ÷ºÎ µî¿¡ °üÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ³¯ MC ±è±¸¶ó°¡ À¯½Â¹ÎÀÇ °¡Á· ÀÌ¾ß±â¸¦ ²¨³»¸ç À¯´ã ¾¾¸¦ ¾ð±ÞÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡´Â “´ë¼± ÈÄº¸ ¸ð¼Å³õ°í ±×·± °¡½Ê¼º ÀÌ¾ß±â´Â ÇÏÁö ¸»ÀÚ”¸ç ¸¸·ùÇß°í, À¯½Â¹Î ÀÇ¿ø ¿ª½Ã “µþÀ» ¼±°Å¿¡ °è¼Ó ÀÌ¿ëÇÏ°í ½ÍÁö´Â ¾Ê´Ù. º»ÀÎµµ ºÎ´ã½º·¯¿öÇÑ´Ù”¸ç Á¶½É½º·¯¿öÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
Àü¿øÃ¥ º¯È£»ç´Â “Æ®·³ÇÁµµ µþ ÀÌ¹ÝÄ«°¡ ÃÖ´ë °ø½ÅÀÌ´Ù”°í ¹Þ¾Æ ¸»ÇÏÀÚ À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡´Â “ÀÚ²Ù Á¦ µþ°ú ºñ±³ÇÏ´Ï ±×·¸´Ù”¸ç ´äÇØ Å« ¿ôÀ½À» Áá´Ù.
ÇÑÆí, À¯ ÀÇ¿øÀÇ µþ À¯´ã ¾¾´Â µ¿±¹´ëÇÐ±³ ¹ýÇÐ°ú¿¡ ÀçÇÐ ÁßÀÌ¸ç, °ú°Å 4.13 ÃÑ¼± ´ç½Ã À¯½Â¹Î ÀÇ¿ø ¼±°Å»ç¹«¼Ò¿¡¼ ¿¸° ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸ ¹ß´ë½Ä¿¡ Âü¼®ÇÑ ¸ð½ÀÀÌ Æ÷ÂøµÇ¸é¼, ´ç½Ã È·ÁÇÑ ¹Ì¸ð·Î ¸¹Àº ÀÌµé¿¡ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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