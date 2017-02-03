À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡ µþ ¡°³ª´Â »çÈ¸ÁÖÀÇÀÚ¡±¡¦³²´Ù¸¥ ¼Ò½Å¹ß¾ð ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯

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2ÀÏ JTBC ‘½äÀü’¿¡´Â À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ °¡¿îµ¥, ¾óÂ¯ ¹Ì¸ð¸¦ ¼ÒÀ¯ÇÑ À¯ ÀÇ¿øÀÇ µþÀÌ ¾ð±Þ µÅ Å« °ü½ÉÀÌ ½ò·È´Ù. ¶ÇÇÑ À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡ÀÇ µþµµ µ¢´Þ¾Æ ÈÁ¦¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
À¯½Ã¹Î Àå³à À¯¼öÁøÀº Áö³ 2011³â ¼¿ï´ë »çÈ¸´ë ÇÐ»ýÈ¸Àå¿¡ ´ç¼±µÈ ÈÄ ÁøÇàµÈ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “³ª´Â »çÈ¸ÁÖÀÇÀÚ”¶ó¸ç “³ëµ¿ÀÚ °è±ÞÀÌ ÀÚº»°è±ÞÀ» µÚÁýÁö ¾Ê´Â ÇÑ »çÈ¸º¯È°¡ ¾î·Æ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â Á¡ÀÌ ¾Æ¹öÁö¿Í ´Ù¸£´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ “¾Æ¹öÁö ¿µÇâÀ¸·Î ºÎ°¢À» ¸¹ÀÌ ¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀº »ç½Ç”ÀÌ¶ó¸ç “´Ü¼øÈ÷ ¾Æ¹öÁöÀÇ ÈÄ±¤¿¡ ÀÇÁ¸ÇÏ´Â °ÍÀº ¶¸¶¸ÇÏÁö ¸øÇÑ ¹æ½ÄÀÌÁö¸¸ ³ª ¿ª½Ã ÀÏÁ¾ÀÇ Á¤Ä¡È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ ±âÈ¸¸¦ ÅëÇØ ³»°¡ ÇÏ°í ½ÍÀº ÀÌ¾ß±â¸¦ Àü´ÞÇÏ°í »ç¶÷µé¿¡°Ô °ø°¨´ë¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°°í ½Í´Ù”°í ¸»ÇØ ´ç½Ã ´ëÁßµéÀÌ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù
ÇÑÆí, À¯ ÀÛ°¡ÀÇ Àå³àÀÎ À¯¼öÁø ¾¾´Â ¼¿ï´ëÇÐ±³¿¡ ÀçÇÐÇÏ¸é¼ ´Ü°ú´ëÇÐ»ýÈ¸ÀåÀ» Áö³Â´Ù. Æ¯È÷ 2012³â ¼¿ï´ë »çÈ¸´ë ÇÐ»ýÈ¸ÀåÀ» Áö³»´ø Áß ÇÐ³» ¼ºÆø·Â ¹®Á¦¿Í °ü·Ã, È¸ÀåÁ÷À» »çÅðÇØ ¾ð·Ð¿¡ ÀÌ¸§À» ¾Ë·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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