ÀÏº£ È¸¿ø, ¼±È­¿¹°í ÇÐ»ý ¼ºÆøÇà ¿¹°í ³í¶õ ¡®¼¶¶à¡¯¡¦¡°°­Á¦·Î Æ®··Å© ÅÂ¿ö Ã¢°í ²ø°í°í °¥ °Í¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.2.3 ±Ý 14:00
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½ÂÀÎ 2017.02.03  
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¼­¿ï±¤Áø°æÂû¼­ °ü°èÀÚ´Â “3ÀÏ ÇöÀç±îÁö Æ¯º°ÇÑ »çÇ×Àº ¹ß°ßµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç “ÇÐ±³ ±ÙÃ³ ¼øÂûÀ» °­È­ÇÏ°í °Ô½Ã±Û¿¡ ´ëÇÑ »çÀÌ¹ö ¼ö»çµµ ÁøÇàÇÏ´Â µî °æ°è¸¦ °è¼ÓÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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