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|¡ã °¡¼ö ±èÃ¢·Ä¾¾. [¿¬ÇÕ´º½º ÀÚ·á»çÁø]
°¡¼ö ±èÃ¢·Ä(44)¾¾°¡ ±¤°í¸¦ ¸ÃÀº ½ÄÇ°ÀÌ È¤ÆòÀ» ¹Þ¾Æ ‘Ã¢·ÄÇÏ´Ù’´Â À¯Çà¾î°¡ »ý±æ Á¤µµ·Î ÀÌ¹ÌÁö¿¡ Å¸°ÝÀ» ¹Þ¾Ò´Ù¸ç ±¤°íÁÖ¸¦ »ó´ë·Î ¼Ò¼ÛÀ» ³ÂÁö¸¸ 1½É¿¡¼ Á³´Ù.
¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý ¹Î»çÇÕÀÇ25ºÎ(ÀÌÈï±Ç ºÎÀåÆÇ»ç)´Â ±è¾¾°¡ ½ÄÇ°¾÷Ã¼ A»ç¸¦ »ó´ë·Î ³½ ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ ¼Ò¼Û¿¡¼ “A»ç°¡ ±ØÈ÷ ºÎ½ÇÇÑ »óÇ°À» Á¦Á¶·ÆÇ¸ÅÇØ ±è¾¾ÀÇ ¸í¿¹·ÀÌ¹ÌÁö°¡ ½ÇÃßµÆ´Ù°í º¸±â ¾î·Æ´Ù”¸ç ¿ø°í ÆÐ¼Ò·Î ÆÇ°áÇß´Ù°í 3ÀÏ ¹àÇû´Ù.
A»ç´Â 2009³â ±è¾¾¿Í ±¤°í¸ðµ¨ °è¾àÀ» ¸Î°í ±è¾¾ÀÇ ¾ó±¼°ú ÀÌ¸§À» Àü¸é¿¡ ³»°Ç ‘±èÃ¢·ÄÀÇ Æ÷Àå¸¶Â÷’ Á¦Ç°À» °³¹ßÇØ ÆíÀÇÁ¡¿¡ ³³Ç°Çß´Ù.
±è¾¾´Â 2015³â 1¿ù “A»çÀÇ Á¦Ç°ÀÌ °¡°Ý¿¡ ºñÇØ ³»¿ë¹°ÀÌ ºÎ½ÇÇÏ´Ù´Â ¼Ò¹®ÀÌ ÆÛÁö¸é¼ »çÈ¸°ü°è¸Á¼ºñ½º(SNS)³ª ÀÎÅÍ³Ý ±â»ç µîÀ» ÅëÇØ ’Ã¢·ÄÇªµå‘, ’Ã¢·Ä½º·´´Ù‘´Â ½ÅÁ¶¾î°¡ µîÀåÇß´Ù”¸ç 1¾ï¿©¿øÀ» Ã»±¸ÇÏ´Â ¼Ò¼ÛÀ» ³Â´Ù.
A»ç Á¦Ç° ¶§¹®¿¡ ±è¾¾ÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ‘À½½Ä¹°ÀÌ °ú´ëÆ÷Àå µÅ ÀÖ°Å³ª °¡°Ý°ú ºñ±³ÇØ ¾çÀÌ ºÎ½ÇÇØ ÇüÆí¾ø´Ù’´Â ÀÇ¹Ì·Î ÈñÈÈµÆ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ¾ú´Ù.
±×·¯³ª ÀçÆÇºÎ´Â “A»ç Á¦Ç°ÀÌ ÆíÀÇÁ¡¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â °°Àº Á¾·ùÀÇ ´Ù¸¥ »óÇ°µé°ú ºñ±³ÇÒ ¶§ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³»¿ë¹°ÀÇ Ãæ½Çµµ°¡ ¶³¾îÁö´Â Á¡Àº ÀÎÁ¤µÇÁö¸¸, Á¤»óÀûÀÎ Á¦Ç°À¸·Î º¸±â ¾î·Á¿ï Á¤µµ·Î ³»¿ë¹°ÀÌ ºÎ½ÇÇÏ´Ù°í º¸±â´Â ¾î·Æ´Ù”°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
ÀÌ¾î “’Ã¢·ÄÇªµå‘, ’Ã¢·Ä½º·´´Ù‘ µîÀÇ ¸»ÀÌ ÀÎÅÍ³Ý»ó¿¡¼ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ÀÇ¹Ì·Î È®»êÇÏ°Ô µÈ °ÍÀº ±è¾¾ÀÇ Çà½Ç¿¡ ´ëÇÑ ±×°£ÀÇ ºÎÁ¤Àû Æò°¡°¡ ÇÏ³ªÀÇ ÃË¹ßÁ¦°¡ µÅ »ó´ëÀû Ç°Áú ÀúÇÏ¶ó´Â ¹®Á¦Á¡À» Å©°Ô È®´ë·ºÎ°¢ÇßÀ» °¡´É¼ºµµ ÀÖ¾î º¸ÀÎ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â ¶Ç “±è¾¾´Â ’¿¬¿¹°èÀÇ ¾Çµ¿‘ÀÌ¶ó°í ºÒ¸± Á¤µµ·Î µ¥ºß ÃÊºÎÅÍ ±¸¼³¿¡ ¿À¸¥ ÀÏÀÌ ¸¹¾Ò´Âµ¥, ¿©·¯ Â÷·Ê ÆøÇà»ç°Ç¿¡ ¿¬·çµÆ°í 2014³â¿¡´Â °¡¼ö ½ÅÇØÃ¶¾¾ÀÇ »ç¸Á¿¡ ºÐ°³ÇÏ´Â ±ÛÀ» SNS¿¡ ¿Ã·È´Ù°¡ Á¤ÀÛ ¹ßÀÎ½ÄÀÌ ÀÖ´ø ³¯ ¾ß±¸Àå¿¡¼ ¿ô´Â ¸ð½ÀÀÌ Æ÷ÂøµÇ´Â µîÀÇ »ç°ÇÀ¸·Î ¸¹Àº ´ëÁßÀ¸·ÎºÎÅÍ ºÎÁ¤Àû Æò°¡¸¦ ¹Þ±âµµ Çß´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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