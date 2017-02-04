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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.2.4 Åä 11:07
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¡®»çÀÓ´ç¡¯ 4È¸ ¸¸¿¡ ´ú¹Ì ÀâÇô¡¦¡®±è°úÀå¡¯ ¼ö¸ñ±Ø 1À§·Î
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.02.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

SBS TV ¼ö¸ñ±Ø ‘»çÀÓ´ç, ºûÀÇ ÀÏ±â’ÀÇ ¿µ±¤ÀÌ ‘3È¸ ÃµÇÏ’·Î ±×ÃÆ´Ù.

3ÀÏ ½ÃÃ»·üÁ¶»çÈ¸»ç ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ¹ã 10½Ã ¹æ¼Û 3»ç ¼ö¸ñ±Ø °æÀï¿¡¼­ KBS 2TV ‘±è°úÀå’ÀÌ Àü±¹ 13.8%, ¼öµµ±Ç 14.1%·Î 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.

¹Ý¸é 3È¸±îÁö ¼ö¸ñ±Ø 1À§¸¦ À¯ÁöÇß´ø ‘»çÀÓ´ç’Àº 4È¸¿¡¼­ Àü±¹ 12.3%, ¼öµµ±Ç 12.6%¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ‘±è°úÀå’¿¡ ´ú¹Ì°¡ ÀâÇû´Ù.


1È¸ 15.5%, 2È¸ 16.3%¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ¼øÁ¶·Ó°Ô Ãâ¹ßÇß´ø ‘»çÀÓ´ç’Àº Áö³­ 1ÀÏ 3È¸¿¡¼­ ½ÃÃ»·üÀÌ 13%·Î ¶³¾îÁö¸é¼­ À§±â¿¡ Ã³ÇÏ´õ´Ï °á±¹ ‘±è°úÀå’¿¡ ¿ªÀü´çÇÏ°í ¸»¾Ò´Ù.

30ºÎ·Î ±âÈ¹µÈ ‘»çÀÓ´ç’Àº ¾È¹æ±ØÀå¿¡ 13³â ¸¸¿¡ º¹±ÍÇÏ´Â ÇÑ·ù½ºÅ¸ ÀÌ¿µ¾ÖÀÇ º¹±ÍÀÛÀ¸·Î È­Á¦¸¦ ¸ð¾Æ¿Ô´Ù. 1~2È¸¿¡¼­´Â ÀÌ¿µ¾ÖÀÇ ºÐ·®ÀÌ ÁýÁß ¹èÄ¡µÆÀ¸³ª, 3~4È¸¿¡¼­´Â ÁÖÀÎ°øµéÀÇ Àü»ý°ú ¾Æ¿ª½ÃÀýÀ» º¸¿©ÁÖ¸é¼­ Èï¹Ì°¡ ¹Ý°¨µÆ´Ù. ³²ÀÚ ÁÖÀÎ°ø ¼Û½ÂÇåÀº ¾ÆÁ÷ Á¦´ë·Î µîÀåÇÏÁöµµ ¾Ê¾Ò´Ù.


¹Ý¸é, ³²±Ã¹ÎÀÌ Å¸ÀÌÆ² ·ÑÀ» ¸ÃÀº ‘±è°úÀå’Àº Ã³À½ºÎÅÍ Âß ³²±Ã¹ÎÀÇ ¸öÀ» ´øÁø ÄÚ¹ÍÇÑ ¿­¿¬ÀÌ ±ØÀ» ÁöÅÊÇÏ¸é¼­ ÁýÁßµµ¸¦ ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.

Áö³­ÇØ SBS TV ‘¹Ì³à °ø½ÉÀÌ’¸¦ ÅëÇØ ·Î¸ÇÆ½ ÄÚ¹Ìµð¿¡ µµÀüÇØ º¯½Å¿¡ ¼º°øÇß´ø ³²±Ã¹ÎÀº ‘±è°úÀå’¿¡¼­ ¾Æ¿¹ ÆÈÀ» °È¾îºÙÀÌ°í º»°ÝÀûÀ¸·Î ÄÚ¹Ìµð¿¡ ¶Ù¾îµé¾ú´Ù.

¿¬±â·ÂÀ¸·Î ¹«ÀåÇÑ ³²±Ã¹ÎÀº Ä¡°í ºüÁö´Â ÄÚ¹Í ¿¬±â¸¦ ÀÚÀ¯ÀÚÀç·Î ÆîÄ¡¸ç ±ØÀ» È®½ÇÇÏ°Ô Àå¾ÇÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, MBC TV ¼ö¸ñ±Ø ‘¹Ì¾Å³ªÀÎ’Àº 4.8%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

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  • ¼ÕÅÂ¿µ, ±Ç»ó¿ì ºÎÀÚ ¡®ºØ¾î»§ ÀÎÁõ¼¦ °ø°³' ÈÆÈÆ¡¦¡°³Ê¹« ¶È°°Àº°Å ¾Æ´Ï¾ß?¡±
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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