¡®»çÀÓ´ç¡¯ 4È¸ ¸¸¿¡ ´ú¹Ì ÀâÇô¡¦¡®±è°úÀå¡¯ ¼ö¸ñ±Ø 1À§·Î

SBS TV ¼ö¸ñ±Ø ‘»çÀÓ´ç, ºûÀÇ ÀÏ±â’ÀÇ ¿µ±¤ÀÌ ‘3È¸ ÃµÇÏ’·Î ±×ÃÆ´Ù.
3ÀÏ ½ÃÃ»·üÁ¶»çÈ¸»ç ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ¹ã 10½Ã ¹æ¼Û 3»ç ¼ö¸ñ±Ø °æÀï¿¡¼ KBS 2TV ‘±è°úÀå’ÀÌ Àü±¹ 13.8%, ¼öµµ±Ç 14.1%·Î 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
¹Ý¸é 3È¸±îÁö ¼ö¸ñ±Ø 1À§¸¦ À¯ÁöÇß´ø ‘»çÀÓ´ç’Àº 4È¸¿¡¼ Àü±¹ 12.3%, ¼öµµ±Ç 12.6%¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ‘±è°úÀå’¿¡ ´ú¹Ì°¡ ÀâÇû´Ù.
1È¸ 15.5%, 2È¸ 16.3%¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ¼øÁ¶·Ó°Ô Ãâ¹ßÇß´ø ‘»çÀÓ´ç’Àº Áö³ 1ÀÏ 3È¸¿¡¼ ½ÃÃ»·üÀÌ 13%·Î ¶³¾îÁö¸é¼ À§±â¿¡ Ã³ÇÏ´õ´Ï °á±¹ ‘±è°úÀå’¿¡ ¿ªÀü´çÇÏ°í ¸»¾Ò´Ù.
30ºÎ·Î ±âÈ¹µÈ ‘»çÀÓ´ç’Àº ¾È¹æ±ØÀå¿¡ 13³â ¸¸¿¡ º¹±ÍÇÏ´Â ÇÑ·ù½ºÅ¸ ÀÌ¿µ¾ÖÀÇ º¹±ÍÀÛÀ¸·Î ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Æ¿Ô´Ù. 1~2È¸¿¡¼´Â ÀÌ¿µ¾ÖÀÇ ºÐ·®ÀÌ ÁýÁß ¹èÄ¡µÆÀ¸³ª, 3~4È¸¿¡¼´Â ÁÖÀÎ°øµéÀÇ Àü»ý°ú ¾Æ¿ª½ÃÀýÀ» º¸¿©ÁÖ¸é¼ Èï¹Ì°¡ ¹Ý°¨µÆ´Ù. ³²ÀÚ ÁÖÀÎ°ø ¼Û½ÂÇåÀº ¾ÆÁ÷ Á¦´ë·Î µîÀåÇÏÁöµµ ¾Ê¾Ò´Ù.
¹Ý¸é, ³²±Ã¹ÎÀÌ Å¸ÀÌÆ² ·ÑÀ» ¸ÃÀº ‘±è°úÀå’Àº Ã³À½ºÎÅÍ Âß ³²±Ã¹ÎÀÇ ¸öÀ» ´øÁø ÄÚ¹ÍÇÑ ¿¿¬ÀÌ ±ØÀ» ÁöÅÊÇÏ¸é¼ ÁýÁßµµ¸¦ ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ÇØ SBS TV ‘¹Ì³à °ø½ÉÀÌ’¸¦ ÅëÇØ ·Î¸ÇÆ½ ÄÚ¹Ìµð¿¡ µµÀüÇØ º¯½Å¿¡ ¼º°øÇß´ø ³²±Ã¹ÎÀº ‘±è°úÀå’¿¡¼ ¾Æ¿¹ ÆÈÀ» °È¾îºÙÀÌ°í º»°ÝÀûÀ¸·Î ÄÚ¹Ìµð¿¡ ¶Ù¾îµé¾ú´Ù.
¿¬±â·ÂÀ¸·Î ¹«ÀåÇÑ ³²±Ã¹ÎÀº Ä¡°í ºüÁö´Â ÄÚ¹Í ¿¬±â¸¦ ÀÚÀ¯ÀÚÀç·Î ÆîÄ¡¸ç ±ØÀ» È®½ÇÇÏ°Ô Àå¾ÇÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, MBC TV ¼ö¸ñ±Ø ‘¹Ì¾Å³ªÀÎ’Àº 4.8%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >