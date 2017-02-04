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ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.2.4 Åä 19:24
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡°Áö±ÝÃ³·³¸¸ ³¯ »ç¶ûÇØÁà~¡±¡¦ºñ¡¤±èÅÂÈñ, Ãàº¹ ¼Ó µà¿§ÇÇ·Î¿¬¼­ ¡®Çàº¹ÇÑ ³ª¸¦¡¯ ºÒ·¯¡¦¹ÚÁø¿µ¡¤½ÎÀÌ µî Âü¼®ÀÚµé ³ë·¡ÇÏ°í ÃãÃß°í
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.02.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÇÇ·Î¿¬¿¡¼­ ±â³ä ÃÔ¿µÇÑ ºñ¿Í ±èÅÂÈñ, ¹ÚÁØÇü(¿ÞÂÊºÎÅÍ)

Áö³­ 19ÀÏ Àú³á ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ Àü°æ·ÃÈ¸°ü 50ÃþÀÇ ÇÑ ·¹½ºÅä¶û.

‘Áö±ÝÃ³·³¸¸ ³¯ »ç¶ûÇØÁà ³­ ³Ê¸¸ º¯ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¸é/ ³» ¸ðµç °É °¡Áú »ç¶÷Àº ³Ê»ÓÀÌ¾ß ³­ Èçµé¸®Áö ¾Ê¾Æ~.’

ÀÌ³¯ÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÎ ¹è¿ì °â °¡¼ö ºñ(º»¸í Á¤ÁöÈÆ·35)¿Í ¹è¿ì ±èÅÂÈñ(37)°¡ ÇÏ°´µé ¾Õ¿¡¼­ ¼ÕÀ» ¸ÂÀâ°í ¿¡ÄÚÀÇ ´ëÇ¥°î ‘Çàº¹ÇÑ ³ª¸¦’À» µà¿§Çß´Ù.

¾Õ¼­ ¿ÀÈÄ 2½Ã ¼­¿ï Á¾·Î±¸ °¡È¸µ¿¼º´ç¿¡¼­ ¸· ºÎºÎ°¡ µÈ µÎ »ç¶÷Àº µÚÀÌ¾î ¿­¸° ÇÇ·Î¿¬¿¡¼­ ÇÑ¸ñ¼Ò¸®·Î ³ë·¡ÇÏ¸ç 4³â ³Ñ´Â ±³Á¦ÀÇ °á½ÇÀ» º» Çàº¹°¨¿¡ Á¥¾ú´Ù. °ø´Ü ÀçÁúÀÇ Èò»ö ¿øÇÇ½º¸¦ ÀÔÀº ±èÅÂÈñ´Â 1ÀýÀ» ¸¶Ä£ µÚ ¼öÁÝ¾îÇÏ¸ç “¿©±â±îÁö¸¸ ºÎ¸£°Ú´Ù”°í ¸»ÇÏ±âµµ Çß´Ù. µÑÀÇ ¾ó±¼¿¡¼± ¹Ì¼Ò°¡ ¶°³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

ÀÌ³¯ ÇÇ·Î¿¬¿¡´Â ºñ¸¦ µ¥ºß½ÃÄÑÁØ °¡¼ö °â ÇÁ·Îµà¼­ ¹ÚÁø¿µ°ú ºñÀÇ ½Å°îÀÎ ÇÁ·¯Æ÷Áî¼Û ‘ÃÖ°íÀÇ ¼±¹°’À» ÀÛ°îÇØÁØ ½ÎÀÌ, ¹ÚÁØÇüÀ» ºñ·ÔÇÑ Áö¿Àµð ¸â¹öµé, ºñ¿Í 10³â ³Ñ°Ô µ¿°íµ¿¶ôÇÑ ´í¼­µé µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

Âü¼®ÀÚ ´Ù¼ö´Â ³ë·¡¸¦ ÇÑ °î¾¿ ºÎ¸£¸ç ºÎºÎÀÇ ¾Õ³¯À» ÃàÇÏÇß´Ù.

½ÎÀÌ´Â ‘¿¬¿¹ÀÎ’À» ºÎ¸£¸ç À¯ÄèÇÔÀ» ¼±»çÇß°í, ¹ÚÁø¿µÀº ÇÇ¾Æ³ë¸¦ Ä¡¸é¼­ ·Î¸ÇÆ½ÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ¿¬ÃâÇß´Ù. ´í¼­µéÀº À½¾Ç¿¡ ¸ÂÃç ÃãÀ» Ãß¸ç ºÐÀ§±â¸¦ ¶ç¿ü´Ù.

ÇÑ Âü¼®ÀÚ´Â “ºÎºÎ´Â ¹°·Ð Âü¼®ÀÚµéÀÌ µ¹¾Æ°¡¸é¼­ ³ë·¡ÇÏ´Â µî ºÎºÎÀÇ ¾Õ³¯À» ÇÑ¸¶À½À¸·Î ÃàÇÏÇß´Ù”¸ç “ÃÖÃø±Ùµé¸¸ ÃÊ´ëÇÑ ÀÚ¸®¿©¼­ Á¤¸» Áñ°Å¿î ºÐÀ§±â¿´´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¶Ç ´Ù¸¥ Âü¼®ÀÚ´Â “³Ê¹« ¿¹»Û Ä¿ÇÃÀÌ¾ú°í È­ÀÌÆ® ÅæÀ¸·Î ÀÎÅ×¸®¾î°¡ µÈ ÇÇ·Î¿¬ Àå¼Òµµ ¿©ÀÇµµ ¾ß°æÀÌ ÇÑ´«¿¡ ³»·Á´Ùº¸¿© ·Î¸ÇÆ½Çß´Ù”¸ç “ºÎºÎ´Â ÇÇ°ïÇßÀ» ÅÙµ¥µµ ¿ôÀ½À» ÀÒÁö ¾Ê°í Âü¼®ÀÚµé°ú ÀÏÀÏÀÌ »çÁø ÃÔ¿µÀ» Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÇÇ·Î¿¬ Àå¼Ò´Â ºñ¿Í Ä£ºÐÀÌ µÎÅÍ¿î YGÇªÁî ³ëÈñ¿µ ´ëÇ¥°¡ ÃÑ°ýÇÏ´Â ¿Ü½Ä °ø°£. ³ë ´ëÇ¥´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS(»çÈ¸°ü°è¸Á¼­ºñ½º)¿¡ “±ÞÇÏ°Ô ÁØºñÇÑ µ¿»ýÀÇ ÇÇ·Î¿¬ ÁØºñ”, “ÁöÈÆÀÌ(¹ÌÄ«¿¤)°¡ µåµð¾î ´ëÇÑ¹Î±¹ ÃÖ°­¹Ì³à ±èÅÂÈñ(º£¸£´Ù) ¾ç°ú °áÈ¥Çß´Ù. °æ°ÇÇÏ°í °¨µ¿ÀûÀÎ È¥¹è¹Ì»ç¿Í µû¶æÇÏ°í Çàº¹ÇÏ°í ³Ñ Áñ°Å¿ü´ø ¾ÖÇÁÅÍ~. ¿ì¸® ¸ðµÎ´Â ¾Æ³¦¾øÀÌ ±×µéÀ» ÃàÇÏÇß´Ù”¶õ ±ÛÀ» ¿Ã¸®±âµµ Çß´Ù.

³ë ´ëÇ¥´Â ²ÉÀ¸·Î Å×ÀÌºíÀ» Àå½ÄÇÏ°í ¾Õ Á¢½Ã¸¶´Ù ºñ¿Í ±èÅÂÈñÀÇ Ä³¸®Ä¿Ã³ Ä«µå¸¦ ¿Ã·Á³õ´Â µî °¢º°ÇÑ ½Å°æÀ» ¾´ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

¾Õ¼± È¥¹è¹Ì»ç¿¡¼­µµ ºñ¿Í ±èÅÂÈñ´Â ½ÃÁ¾ÀÏ°ü ¹Ì¼Ò°¡ ¶°³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

¿þµù¸¶Ä¡°¡ ¿ï¸®ÀÚ ±èÅÂÈñÀÇ ¿©ÀÚ Á¶Ä«°¡ È­µ¿À¸·Î ¾ÕÀå¼­¼­ °È°í ÀÌµé Ä¿ÇÃÀÌ ÇÏ°´µéÀÇ È¯È£¿Í ¹Ú¼ö ¼Ó¿¡ µ¿¹Ý ÇàÁøÇß´Ù. ºñ´Â ÆÈÂ¯ ³¤ ±èÅÂÈñÀÇ ¼ÕÀ» ´Ùµ¶ÀÌ¸ç ¸¸¸é¿¡ ¿ôÀ½À» ¶ì¾ú´Ù.

Áö³­ 27ÀÏ ½ÅÈ¥¿©ÇàÁö ¹ß¸®¿¡¼­ ±Í±¹ÇÑ µÎ »ç¶÷Àº ¼³ ¿¬ÈÞ ¾ç°¡ °¡Á·¿¡°Ô ÀÎ»çÇÑ µÚ ¼­¿ï °­³²±¸ Ã»´ãµ¿ ºñÀÇ ÀÚÅÃ¿¡¼­ ½ÅÈ¥ »ýÈ°À» ½ÃÀÛÇß´Ù. ¾ÆÁ÷ µû·Î ½ÅÈ¥ÁýÀ» ¸¶·ÃÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç ´çºÐ°£ ÀÌ°÷¿¡¼­ °ÅÁÖÇÒ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

Àá½Ã ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÑ ºñ´Â 3¿ù ¹ß¸Å¸¦ ¸ñÇ¥·Î ½Å°îÀ» ÁØºñÇÑ´Ù. ¹ß¶óµåÀÎ ‘ÃÖ°íÀÇ ¼±¹°’°ú ´Ù¸¥ ÈüÇÕÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ Àå¸£°¡ µÉ Àü¸ÁÀ¸·Î ¼Ò¼Ó»ç ·¹ÀÎÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº “ÀÌ´Þ Áß ºñÀÇ °³ÀÎ ÀÏÁ¤ÀÌ ¸¹¾Æ ½Å°îÀ» ¾ÆÁ÷ ÀÛ¾÷ ÁßÀ¸·Î ¿Ï¼ºµÇ´Â ´ë·Î È°µ¿ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


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  • À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡ µþ ¡°³ª´Â »çÈ¸ÁÖÀÇÀÚ¡±¡¦³²´Ù¸¥ ¼Ò½Å¹ß¾ð ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
  • ¼ÕÅÂ¿µ, ±Ç»ó¿ì ºÎÀÚ ¡®ºØ¾î»§ ÀÎÁõ¼¦ °ø°³' ÈÆÈÆ¡¦¡°³Ê¹« ¶È°°Àº°Å ¾Æ´Ï¾ß?¡±
  • [¼³¿¬ÈÞ ¿µÈ­]'ÆÛÆåÆ® ½ºÅè', ÆøÇ³¿ì°ú ¸Â¼­´Â ¾îºÎµé
  • ¿¹Á¤È­, °í±³ Á¹¾÷»çÁø º¸´Ï ¡®³ë´Â ¾ð´Ï ½ºÅ¸ÀÏ?¡¯¡¦¡°¹º°¡ Áö±Ý°ú ´Þ¶óº¸¿©¡±
  • '1987' ±èÅÂ¸®, °úÁóÚ¸ ÅÍÁø »óÅ­ÇÔ 'ÀÏ»óµµ ·¯ºí¸®'¡¦¡°°É±×·ì ¼¾ÅÍ ¹Ì¸ð³×¡±
    • À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡ µþ ¡°³ª´Â »çÈ¸ÁÖÀÇÀÚ¡±¡¦³²´Ù¸¥ ¼Ò½Å¹ß¾ð ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯ À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡ µþ ¡°³ª´Â »çÈ¸ÁÖÀÇÀÚ¡±¡¦³²´Ù¸¥ ¼Ò½Å¹ß¾ð ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    1
    À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡ µþ ¡°³ª´Â »çÈ¸ÁÖÀÇÀÚ¡±¡¦³²´Ù¸¥ ¼Ò½Å¹ß¾ð ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
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    3
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    4
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    10
    À¯ÀÎ¿µ, ±èÁö¼®°ú µ¿³× Ä«Æä ¾É¾Æ Åõ¼¦ ¡®¹«½¼»çÀÌ¾ß?¡¯¡¦¡°³Ê¹« ´ÙÁ¤ÇØ¡±
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 2¿ù 4ÀÏ~)
    ¿ï»ê Áö¿ª»ç °ü·ÃÀÚ·á¡¤¹Ì¼úÇ° µî ¿ï»ê¹Ú¹°°ü, À¯¹°±¸ÀÔ °èÈ¹ °ø...
    ¼±´ö¿©¿Õ ÀÏ´ë±â ¹ÂÁöÄÃ Àü±¹ ¼øÈ¸
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    ¿ï»ê º§¸®´í½º¿¬ÇÕÈ¸, Á¤ÀºÁÖ È¸Àå 5ÀÏ ÃëÀÓ½Ä

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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