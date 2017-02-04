|
|
|
|¡ã ÇÇ·Î¿¬¿¡¼ ±â³ä ÃÔ¿µÇÑ ºñ¿Í ±èÅÂÈñ, ¹ÚÁØÇü(¿ÞÂÊºÎÅÍ)
Áö³ 19ÀÏ Àú³á ¼¿ï ¿©ÀÇµµ Àü°æ·ÃÈ¸°ü 50ÃþÀÇ ÇÑ ·¹½ºÅä¶û.
‘Áö±ÝÃ³·³¸¸ ³¯ »ç¶ûÇØÁà ³ ³Ê¸¸ º¯ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¸é/ ³» ¸ðµç °É °¡Áú »ç¶÷Àº ³Ê»ÓÀÌ¾ß ³ Èçµé¸®Áö ¾Ê¾Æ~.’
ÀÌ³¯ÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÎ ¹è¿ì °â °¡¼ö ºñ(º»¸í Á¤ÁöÈÆ·35)¿Í ¹è¿ì ±èÅÂÈñ(37)°¡ ÇÏ°´µé ¾Õ¿¡¼ ¼ÕÀ» ¸ÂÀâ°í ¿¡ÄÚÀÇ ´ëÇ¥°î ‘Çàº¹ÇÑ ³ª¸¦’À» µà¿§Çß´Ù.
¾Õ¼ ¿ÀÈÄ 2½Ã ¼¿ï Á¾·Î±¸ °¡È¸µ¿¼º´ç¿¡¼ ¸· ºÎºÎ°¡ µÈ µÎ »ç¶÷Àº µÚÀÌ¾î ¿¸° ÇÇ·Î¿¬¿¡¼ ÇÑ¸ñ¼Ò¸®·Î ³ë·¡ÇÏ¸ç 4³â ³Ñ´Â ±³Á¦ÀÇ °á½ÇÀ» º» Çàº¹°¨¿¡ Á¥¾ú´Ù. °ø´Ü ÀçÁúÀÇ Èò»ö ¿øÇÇ½º¸¦ ÀÔÀº ±èÅÂÈñ´Â 1ÀýÀ» ¸¶Ä£ µÚ ¼öÁÝ¾îÇÏ¸ç “¿©±â±îÁö¸¸ ºÎ¸£°Ú´Ù”°í ¸»ÇÏ±âµµ Çß´Ù. µÑÀÇ ¾ó±¼¿¡¼± ¹Ì¼Ò°¡ ¶°³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÇ·Î¿¬¿¡´Â ºñ¸¦ µ¥ºß½ÃÄÑÁØ °¡¼ö °â ÇÁ·Îµà¼ ¹ÚÁø¿µ°ú ºñÀÇ ½Å°îÀÎ ÇÁ·¯Æ÷Áî¼Û ‘ÃÖ°íÀÇ ¼±¹°’À» ÀÛ°îÇØÁØ ½ÎÀÌ, ¹ÚÁØÇüÀ» ºñ·ÔÇÑ Áö¿Àµð ¸â¹öµé, ºñ¿Í 10³â ³Ñ°Ô µ¿°íµ¿¶ôÇÑ ´í¼µé µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
Âü¼®ÀÚ ´Ù¼ö´Â ³ë·¡¸¦ ÇÑ °î¾¿ ºÎ¸£¸ç ºÎºÎÀÇ ¾Õ³¯À» ÃàÇÏÇß´Ù.
½ÎÀÌ´Â ‘¿¬¿¹ÀÎ’À» ºÎ¸£¸ç À¯ÄèÇÔÀ» ¼±»çÇß°í, ¹ÚÁø¿µÀº ÇÇ¾Æ³ë¸¦ Ä¡¸é¼ ·Î¸ÇÆ½ÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ¿¬ÃâÇß´Ù. ´í¼µéÀº À½¾Ç¿¡ ¸ÂÃç ÃãÀ» Ãß¸ç ºÐÀ§±â¸¦ ¶ç¿ü´Ù.
ÇÑ Âü¼®ÀÚ´Â “ºÎºÎ´Â ¹°·Ð Âü¼®ÀÚµéÀÌ µ¹¾Æ°¡¸é¼ ³ë·¡ÇÏ´Â µî ºÎºÎÀÇ ¾Õ³¯À» ÇÑ¸¶À½À¸·Î ÃàÇÏÇß´Ù”¸ç “ÃÖÃø±Ùµé¸¸ ÃÊ´ëÇÑ ÀÚ¸®¿©¼ Á¤¸» Áñ°Å¿î ºÐÀ§±â¿´´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ Âü¼®ÀÚ´Â “³Ê¹« ¿¹»Û Ä¿ÇÃÀÌ¾ú°í ÈÀÌÆ® ÅæÀ¸·Î ÀÎÅ×¸®¾î°¡ µÈ ÇÇ·Î¿¬ Àå¼Òµµ ¿©ÀÇµµ ¾ß°æÀÌ ÇÑ´«¿¡ ³»·Á´Ùº¸¿© ·Î¸ÇÆ½Çß´Ù”¸ç “ºÎºÎ´Â ÇÇ°ïÇßÀ» ÅÙµ¥µµ ¿ôÀ½À» ÀÒÁö ¾Ê°í Âü¼®ÀÚµé°ú ÀÏÀÏÀÌ »çÁø ÃÔ¿µÀ» Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÇ·Î¿¬ Àå¼Ò´Â ºñ¿Í Ä£ºÐÀÌ µÎÅÍ¿î YGÇªÁî ³ëÈñ¿µ ´ëÇ¥°¡ ÃÑ°ýÇÏ´Â ¿Ü½Ä °ø°£. ³ë ´ëÇ¥´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS(»çÈ¸°ü°è¸Á¼ºñ½º)¿¡ “±ÞÇÏ°Ô ÁØºñÇÑ µ¿»ýÀÇ ÇÇ·Î¿¬ ÁØºñ”, “ÁöÈÆÀÌ(¹ÌÄ«¿¤)°¡ µåµð¾î ´ëÇÑ¹Î±¹ ÃÖ°¹Ì³à ±èÅÂÈñ(º£¸£´Ù) ¾ç°ú °áÈ¥Çß´Ù. °æ°ÇÇÏ°í °¨µ¿ÀûÀÎ È¥¹è¹Ì»ç¿Í µû¶æÇÏ°í Çàº¹ÇÏ°í ³Ñ Áñ°Å¿ü´ø ¾ÖÇÁÅÍ~. ¿ì¸® ¸ðµÎ´Â ¾Æ³¦¾øÀÌ ±×µéÀ» ÃàÇÏÇß´Ù”¶õ ±ÛÀ» ¿Ã¸®±âµµ Çß´Ù.
³ë ´ëÇ¥´Â ²ÉÀ¸·Î Å×ÀÌºíÀ» Àå½ÄÇÏ°í ¾Õ Á¢½Ã¸¶´Ù ºñ¿Í ±èÅÂÈñÀÇ Ä³¸®Ä¿Ã³ Ä«µå¸¦ ¿Ã·Á³õ´Â µî °¢º°ÇÑ ½Å°æÀ» ¾´ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¾Õ¼± È¥¹è¹Ì»ç¿¡¼µµ ºñ¿Í ±èÅÂÈñ´Â ½ÃÁ¾ÀÏ°ü ¹Ì¼Ò°¡ ¶°³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¿þµù¸¶Ä¡°¡ ¿ï¸®ÀÚ ±èÅÂÈñÀÇ ¿©ÀÚ Á¶Ä«°¡ Èµ¿À¸·Î ¾ÕÀå¼¼ °È°í ÀÌµé Ä¿ÇÃÀÌ ÇÏ°´µéÀÇ È¯È£¿Í ¹Ú¼ö ¼Ó¿¡ µ¿¹Ý ÇàÁøÇß´Ù. ºñ´Â ÆÈÂ¯ ³¤ ±èÅÂÈñÀÇ ¼ÕÀ» ´Ùµ¶ÀÌ¸ç ¸¸¸é¿¡ ¿ôÀ½À» ¶ì¾ú´Ù.
Áö³ 27ÀÏ ½ÅÈ¥¿©ÇàÁö ¹ß¸®¿¡¼ ±Í±¹ÇÑ µÎ »ç¶÷Àº ¼³ ¿¬ÈÞ ¾ç°¡ °¡Á·¿¡°Ô ÀÎ»çÇÑ µÚ ¼¿ï °³²±¸ Ã»´ãµ¿ ºñÀÇ ÀÚÅÃ¿¡¼ ½ÅÈ¥ »ýÈ°À» ½ÃÀÛÇß´Ù. ¾ÆÁ÷ µû·Î ½ÅÈ¥ÁýÀ» ¸¶·ÃÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç ´çºÐ°£ ÀÌ°÷¿¡¼ °ÅÁÖÇÒ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
Àá½Ã ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÑ ºñ´Â 3¿ù ¹ß¸Å¸¦ ¸ñÇ¥·Î ½Å°îÀ» ÁØºñÇÑ´Ù. ¹ß¶óµåÀÎ ‘ÃÖ°íÀÇ ¼±¹°’°ú ´Ù¸¥ ÈüÇÕÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ Àå¸£°¡ µÉ Àü¸ÁÀ¸·Î ¼Ò¼Ó»ç ·¹ÀÎÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº “ÀÌ´Þ Áß ºñÀÇ °³ÀÎ ÀÏÁ¤ÀÌ ¸¹¾Æ ½Å°îÀ» ¾ÆÁ÷ ÀÛ¾÷ ÁßÀ¸·Î ¿Ï¼ºµÇ´Â ´ë·Î È°µ¿ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >