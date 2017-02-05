'¾Æ´ÂÇü´Ô' Á¤¼Ò¹Î, ÀÌ»óÇü(?) ÀÌ¿µÃ¶°ú ÇÔ²² ÀÏ»ó»ýÈ° »çÁø °ø°³

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ÃÖ±Ù jtbc ¿¹´É ÇÁ·Î '¾Æ´Â Çü´Ô'¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ Á¤¼Ò¹ÎÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ÀÌ¿µÃ¶°ú ÇÔ²² ÂïÀº »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.
Àü¼Ò¹ÎÀº '¾Æ´Â Çü´Ô'¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÀÌ»óÇüÀÌ ÀÌ¿µÃ¶.¼ÀåÈÆÀÌ¶ó°í ¹ß¾ðÇØ ÁÖÀ§¸¦ ³î¶ó°Ô Çß´Ù.
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³×Æ¼ÁðµéÀº Àü¼Ò¹ÎÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ »çÁøÀ» º¸°í "¾ó±¼ ¼Ò¸ê...?", "¸¶À½ÀÇ ¼Ò¸® ³Ê¹« Àç¹Õ°Ô Àß ºÃ¾î¿ä". µî ÈÆÈÆÇÑ ½ÃÃ» ÈÄ±â¸¦ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾Ò´Ù. °æ»óÀÏº¸ µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
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