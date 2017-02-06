¡®¿Ïº®ÇÑ ¾Æ³»¡¯ À±»óÇö, ·¯ºí¸® ¼¿Ä« ±ôÂ¦ ¡®¿©°í»ý º¯½Å?¡¯¡¦¡°ÀÌ»Û°¡¿ä?¡±

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì À±»óÇöÀÌ ¡®¿Ïº®ÇÑ ¾Æ³»¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ·¯ºí¸®ÇÑ ¼¿Ä«µµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. À±»óÇö ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.
¹è¿ì À±»óÇöÀÌ ‘¿Ïº®ÇÑ ¾Æ³»’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ·¯ºí¸®ÇÑ ¼¿Ä«µµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
À±»óÇöÀº ÃÖ±Ù ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ‘ÀÌ»Û°¡¿ä’¶ó´Â ÂªÀº ±Û°ú ÇÔ²² ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó À±»óÇöÀº ½º¸¶Æ®Æù ¾îÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼ÇÀ» ÀÌ¿ëÇØ ¾Õ¸Ó¸®¸¦ ³»¸®°í µÕ±Ù ¾È°æÀ» ¾²°í ÀÖ´Â µíÇÑ ¿¬ÃâÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ Å« ´«¸Á¿ï¿¡ ÈòÇÇºÎ, ºÓÀº ÀÔ¼úÀÌ ¿©¼º½º·¯¿î ±Í¿©¿òÀ» ÀÚ¾Æ³½´Ù.
ÀÌ¸¦ º» ÆÒµéÀº “µþÀÌ Ä¿¼ ÀÌ ¾ó±¼ÀÌ µÉ±î?” “³Ê¹« ¿¹»µ¿ä” “¿©°í»ý °°¾Æ¼ ±Í¿±´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, À±»óÇöÀº KBS »õ ¿ùÈ±Ø ‘¿Ïº®ÇÑ ¾Æ³»’¿¡¼ °í¼Ò¿µ°ú ºÎºÎ·Î È£ÈíÀ» ¸ÂÃá´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >