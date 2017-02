극단주의 무장세력 ‘이슬람국가’(IS) 격퇴전에 미국 공군 F-35A ‘라이트닝 II’ 스텔스 전투기의 실전 투입이 현실화하는 조짐이다. 도널드 트럼프 미 대통령이 IS 격퇴전을 최우선 과제로 천명한 상황에서 미 공군은 IS의 주 근거지인 시리아와 이라크에 F-35A 편대를 처음으로 실전 투입하는 방안을 저울질하기 시작했다. 미 군사 전문매체 스카우트 워리어는 벤저민 뉴월 미 공군 전투사령부 대변인을 인용, IS 격퇴전의 총사령부인 중부사령부(CENTCOM) 사령관 등 지역을 책임지는통합전투사령부 사령관들이 요청할 경우 F-35A를 투입해 정밀타격 등 임무를 수행할 준비가 되어 있다고 5일(현지시간) 보도했다. 미 공군은 지난 2014년 9월 IS 격퇴전이 시작된 이후 ‘최강 스텔스기’인 F-22 랩터를 투입, 시리아 내 IS 핵심 목표 정밀타격과 시리아 정부군 소속 수호이(Su)-24 팬서 전폭기 격퇴 등의 임무에 투입했다. 그러나 지난해 8월 F-35A기에 대해 실전 투입 태세 능력을 갖췄음을 확인하는 과정인 ‘초도작전능력’(IOC)을 선언했지만, 아직 IS 격퇴전 등 실전에 투입하지 않았다. 뉴월 대변인은 미군 주도의 연합군이 지금도 시리아와 이라크에서 제공권을 갖고 있지만 이들 F-35A기는 IS 목표물에 레이저유도 공대공 무기나 폭탄을 투하하는데 유용할 수 있다고 설명했다. 또 25㎜ GAU-22 기관포 등으로 지상 표적에 대한 근접항공지원(CAS) 임무도 수행할 수 있다고 덧붙였다. 그는 “필요하면 4대로 된 F-35A기 편대를 분쟁지역에 급파해 현지 미군 전투 사령관이 언제든지 사용할 수 있도록 하는 방안을 적극적으로 검토 중”이라며 “F-35A 편대의 첫 전투 투입은 전역 안보 지원 종합 계획(TSP) 방식으로 이뤄질 것”이라고 설명했다. 연합뉴스 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet