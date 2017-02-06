±è¹®¼ö, ¹Ú ´ëÅë·É ÅºÇÙ±â°¢ ÁÖÀå ¡®ÀÌÀ¯º¸´Ï¡¯¡¦¡°´ëÅë·É »çÀÍ ÃëÇÑ Àû ¾ø´Ù¡±

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±è À§¿øÀº 6ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ¹Ú “¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀº ÀÚ½ÅÀÇ ´ëÅë·É¼±°Å°ø¾à´ë·Î ¹®ÈÀ¶¼º°ú ½ºÆ÷Ã÷ÁøÈïÀ» À§ÇÏ¿© ¹Ì¸£Àç´Ü°ú K½ºÆ÷Ã÷Àç´Ü¸¦ ¼³¸³Çß´Ù. ±×°ÍÀº Çå¹ýÀÇ ±âº»ÀÌ³äÀÎ ÀÚÀ¯¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ »Ñ¸®³»¸®±â À§ÇÑ Á¤´çÇÑ ÅëÄ¡ÇàÀ§¿´´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “¹Ú ´ëÅë·ÉÀº »çÀÍÀ» ÃëÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Ù” ¸ç “»ç»óÀÇ ÀÚÀ¯°¡ Ä§ÇØµÈ ÀûÀÌ ¾øÀ½Àº Ç¥Ã¢¿ø ÀÇ¿øÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿øÈ¸°ü¿¡¼ °³ÃÖÇÑ Àü½ÃÈ¸¿¡ ¹Ú´ëÅë·É ´©µåÈ°¡ ¹öÁ£ÀÌ Àü½ÃµÇ¾ú´Ù´Â »ç½ÇÀÌ ¸í¹éÈ÷ ÀÔÁõÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ±è À§¿øÀº “±×µ¿¾ÈÀÇ ¾ð·Ðº¸µµ°¡ »ó´çºÎºÐ »ç½ÇÀÌ ¾Æ´ÔÀ» ¾Ë°Ô µÆ´Ù” ¸ç “´ëÅë·É ÁÖº¯ÀÎµéÀÇ ºñ¸®°¡ ÀÖ¾ú´Ù´Â °ÍÀº »ç½ÇÀÌ³ª ¹Ú±ÙÇý´ëÅë·É ÀÚ½ÅÀÇ ºñ¸®´Â ¾ÆÁ÷ ¹àÇôÁöÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. ÅºÇÙ¿¡ °ø°¨ÇÏ´Â ±¹¹Îµé²²¼µµ ÀÌ Á¡À» ÀÎ½ÄÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù”°í Á¶¾ðÇß´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î ±è À§¿øÀº “¹Ì¸£Àç´Ü°ú K½ºÆ÷Ã÷Àç´ÜÀ» ¼³¸³ÇÑ °ÍÀÌ ¹«½¼ ¹®Á¦°¡ µË´Ï±î? ³ª¶ó¸¦ ¹Ù·Î ¼¼¿ì±â À§ÇØ¼¶ó¸é ±× º¸´Ù ´õÇÑ °ÍÀÌ¶óµµ ÇØ¾ß ÇÏ´Â °Í ¾Æ´Õ´Ï±î?” ¶ó¸ç “¹Ú´ëÅë·ÉÀº ´ç´çÇÏ°Ô ÅºÇÙÀçÆÇ¿¡ ´ëÀÀÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù. ±¹¹Îµé²² ±× °úÁ¤À» ¼Ò»óÈ÷ ¼³¸íÇÏ°í ÅºÇÙÀçÆÇ¿¡µµ ³ª°¡½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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