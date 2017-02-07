¡®¾ÆÄ§¸¶´ç¡¯ ÃÖ¹éÈ£, ¿ø·¡ À½Ä¡¿´´Ù? ±ôÂ¦ °í¹é ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯¡¦¡°Ã³À½¿£ °¡¼ö ²Þµµ ¸ø ²å´Ù¡±

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ÃÖ¹éÈ£´Â Áö³ ¹æ¼ÛµÈ YTN ‘´º½º12-ÀÌ½´¾ØÇÇÇÃ’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ “20»ì °¡±îÀÌ µÉ ¶§±îÁö ³»°¡ °¡¼ö°¡ µÇ¸®¶ó°í´Â ²Þµµ ¸ø ²å´Ù” ¸ç “ÁÖº¯¿¡¼ ³»°Ô ³ë·¡¸¦ ¸øÇÑ´Ù°í Çß¾ú´Ù”°í ¸»ÇØ ³î¶ó¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ¾î “±Ùµ¥ ³ë·¡°¡ ¿î¸íÃ³·³ ´Ù°¡¿Â °Å´Ù. ¾î¸± ¶© ±×¸²À» ±×·È¾ú´Ù. ¿ø·¡ È°¡°¡ µÇ°Ú´Ù°í »ý°¢Çß¾ú´Ù” ¸ç “±×·±µ¥ ¾î¸Ó´Ï°¡ µ¹¾Æ°¡½Ã¸é¼ ±×¸²À» °è¼Ó ±×¸± ¼ö ¾ø´Â »óÈ²ÀÌ µÆ°í µ·À» ¹ú±â À§ÇØ ³ë·¡¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÃÖ¹éÈ£´Â 7ÀÏ kbs ‘¾ÆÄ§¸¶´ç’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ È·ÁÇÑ ÀÔ´ãÀ» °ú½ÃÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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