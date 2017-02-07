¿ìº´¿ì ¾Æµé Æ¯Çý ³í¶õ ¹é½Â¼®, ÀÌ¹ø¿£ ¡°ÀÌ¸§ ÁÁ¾Æ¼­ ¼±¹ß¡±¡¦¡°°³±×¸Ç »´Ä¡³×¡±

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|¡ã ¿ìº´¿ì Àü Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼® ¾ÆµéÀÇ ¿îÀüº´ ¼±¹ß Æ¯Çý, ÀÏ¸í ‘²Éº¸Á÷ ³í¶õ’À¸·Î Æ¯°ËÆÀ¿¡ ¼ÒÈ¯µÈ ¹é½Â¼® ´ëÀüÁö¹æ°æÂûÃ» °æÀ§°¡ ÀÌ¹ø¿£ ¿ìº´¿ì Àü ¼ö¼® ¾ÆµéÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ÁÁ¾Æ ¼±¹ßÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. YTN ´º½º ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
¿ìº´¿ì Àü Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼® ¾ÆµéÀÇ ¿îÀüº´ ¼±¹ß Æ¯Çý, ÀÏ¸í ‘²Éº¸Á÷ ³í¶õ’À¸·Î Æ¯°ËÆÀ¿¡ ¼ÒÈ¯µÈ ¹é½Â¼® ´ëÀüÁö¹æ°æÂûÃ» °æÀ§°¡ ÀÌ¹ø¿£ '¿ì Àü ¼ö¼® ¾ÆµéÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ÁÁ¾Æ ¼±¹ßÇß´Ù'´Â È²´çÇÑ ¹ß¾ðÀ» Çß´Ù.
7ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ¹é½Â¼® °æÀ§´Â Æ¯°ËÆÀ¿¡ ÀÌ°°Àº Áø¼úÀ» ÇÏ¸ç ´çÃÊ ‘ÄÚ³Ê¸µÀÌ ³²´Þ¶ó¼’ ¼±¹ßÇß´Ù´Â ÀÌÀ¯¸¦ ¹øº¹Çß´Ù.
¹é½Â¼® °æÀ§´Â Áö³ÇØ ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ ¿ìº´¿ì Àü ¼ö¼® ¾ÆµéÀÇ ¿îÀüº´ ¹ßÅ¹¿¡ “¹» ÇÏ³ª¶óµµ ´õ ¹è¿ì·Á°í ÇÏ´Â ±×·± ÀÚ¿¡ ¿îÀüÀÌ Á¤¸» ³²´Þ¶ú´Ù. ºÏ¾Ç½ºÄ«ÀÌ¿þÀÌ ÂÊÀ¸·Î µ¹¾Ò´Ù. ÄÚ³Ê¸µÀÌ ±²ÀåÈ÷ ÁÁ¾Ò´Ù. ±×ÂÊÀÌ ÄÚ³Ê°¡ ¸¹°í ¿äÃ¶ÀÌ ¸¹´Ù. ÃÊº¸¿îÀüÀÌ³ª ¿îÀüÀÌ ¼Å÷ »ç¶÷µéÀº ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖ´Âµ¥ ¿äÃ¶ ½º¹«½ºÇÏ°Ô ÄÚ³Ê¸µµµ ÁÁ¾Ò´Ù. ´Ù¸¥ ´ë¿ø°ú ºñ±³°¡ ¸¹ÀÌµÆ´Ù”¶ó°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌ³¯ Æ¯°Ë¿¡ ¼ÒÈ¯µÅ¼´Â “ÀÓÀÇ·Î »Ì±âÃ³·³ ¸í´Ü Áß¿¡ 5¸íÀ» Ãß·È´Âµ¥ ¿ì Àü ¼ö¼® ¾ÆµéÀÌ ±× ¾È¿¡ µé¾ú´Ù. 5¸í °¡¿îµ¥ ¿ì Àü ¼ö¼® ¾ÆµéÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ÁÁ¾Æ¼ »Ì¾Ò´Ù”°í ¸»ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
Æ¯°ËÆÀ °ü°èÀÚ°¡ “±×·¸´Ù¸é ¿ìº´¿ì Àü ¼ö¼® ¾ÆµéÀÌ ·Î¶Ç¶óµµ ¸Â¾Ò´Ù´Â °ÍÀÌ³Ä”°í ¹Ý¹®ÇÏÀÚ “±×·± °Í °°´Ù. ±Ùµ¥ Àúµµ ¿¬À¯´Â ¸ð¸£°Ú´Ù”¸ç Æ¯Çý ÀÇÈ¤Àº ÀüÇô ¾Æ´Ï¸ç ÀÚ¿¬½º·´°Ô »ÌÇû´Ù°í ¿¬½Å °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí, ¹é½Â¼® °æÀ§´Â Áö³ÇØ 7¿ù ¸»~8¿ù ¸» ÀÌ¼®¼ö Æ¯º°°¨Âû°ü Á¶»ç¿¡¼ “°æÂû ³»ºÎ·ÎºÎÅÍ (¿ìº´¿ì Àü ¼ö¼®ÀÇ ¾ÆµéÀ» ¿îÀüº´À¸·Î »Ì¾ÆÁÖ¶ó´Â) ÀüÈ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”°í Áø¼úÇß´Ù. ¿¬ÀÌÀº °ËÂû Á¶»ç¿¡¼´Â “´©±º°¡·ÎºÎÅÍ ¼Ò°³¸¦ ¹ÞÀº °Í °°´Ù”°í Áø¼úÇß´Ù°¡ ±¹È¸ ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼´Â “ÄÚ³Ê¸µÀÌ ±²ÀåÈ÷ ÁÁ¾Æ¼ »Ì¾Ò´Ù”°í ¸»À» ¹Ù²å´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “µÑ·¯´ë±â °¡°üÀÌ³×” “´ÙÀ½ ÇÎ°Ô´Â ¾ó±¼ÀÌ ¸¾¿¡ µé¾î¼?” “±×³É Ã¹´«¿¡ ¹ÝÇß´ÙÇØ¶ó Àå³ÇÏ³ª” “±ÝÅ×µÎ¸¥ ÀÌ¸§ÀÎ°¡” "°³±×¸Ç »´Ä¡³×" "ÀÌ¸§ÀÌ ¿ìÈ¸ÀüÀÌ¶óµµ µÇ³ª" µîÀÇ ³Ã¼ÒÀû ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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