º´¿ªÀÇ ÀÇ¹«¸¦ ±âÇÇÇÏ¸é ¿¬¿¹°è¿¡¼ »ì¾Æ³²À» ¼ö ¾ø´Ù.
±×·±µ¥ ±º´ë¿¡ °¡°Ú´Ù´Âµ¥µµ ÀÔ´ë°¡ Èûµç °æ¿ìµµ »ý±ä´Ù.
ÀÎ±â ÀýÁ¤ÀÏ ¶§ ÀÔ´ëÇÏ´Â ½ºÅ¸·Î¼´Â ±º¿¡ ÀÔ´ëÇÏ´Â °ÍÀÌ ‘Å«ÀÏ’ÀÌÁö¸¸, ÀÔ´ë°¡ °èÈ¹´ë·Î µÇÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì¿¡µµ ‘Å« °í¹Î’ÀÌ µÈ´Ù. ‘º»ÀÇ ¾Æ´Ï°Ô’ ÀÌ¹ÌÁö¿Í È°µ¿¿¡ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ô µÇ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¡ÞÀ¯¾ÆÀÎ 4Â÷ Àç°Ë¹Þ¾Æ…“°á°ú ±â´Ù¸®´Â Áß”
Åé½ºÅ¸ À¯¾ÆÀÎ(31)Àº ¹«·Á 4Â÷¿¡ °ÉÃÄ Àç°ËÀ» ¹Þ¾Ò°í ¾ÆÁ÷ 4Â÷ Àç°ËÀÇ °á°ú´Â Åëº¸¹ÞÁö ¸øÇß´Ù.
Áö³ÇØ 3¿ù ³¡³ µå¶ó¸¶ ‘À°·æÀÌ ³ª¸£»þ’ ÀÌÈÄ ±º´ë¿¡ °¡°Ú´Ù°í ¹àÇû´ø ±×´Â ¾ÆÁ÷µµ ‘¹Î°£ÀÎ’ÀÌ´Ù. ±×¸®°í 7ÀÏ ½ÃÀÛÇÏ´Â tvN µå¶ó¸¶ ‘½ÃÄ«°í Å¸ÀÚ±â’ÀÇ ÁÖ¿¬À» ¸Ã¾Ò´Ù.
À¯¾ÆÀÎÀº Áö³ 5ÀÏ ‘½ÃÄ«°í Å¸ÀÚ±â’ Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸¿¡¼ “Áö³´Þ 15ÀÏ¿¡ ÇÑ Àç°Ë °á°ú¸¦ ¾ÆÁ÷ ¸ø ¹ÞÀº »óÅÂ”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â “¾ÆÇÂ ÁÖÁ¦¿¡ µå¶ó¸¶¸¦ Âï´À³Ä°í ¸»ÀÌ ¸¹Àºµ¥ »ç½Ç Áö±Ý±îÁö ±º´ë¿¡ °¡Áö ¸øÇÏ°í 1³â°£ ÀÛÇ°À» ½¬¾ú´Ù”¸ç “±×·¯´Ù ’½ÃÄ«°í Å¸ÀÚ±â‘¶õ ÁÁÀº ÀÛÇ°À» ¸¸³ª ÃÔ¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. °Ç°¿¡ ¹«¸®µÇÁö ¾Ê°Ô ÀßÇØ¼ ¿©·¯ºÐÀÌ °ÆÁ¤ÇÏ½Ã´Â ÀÏ ¸¸µéÁö ¾Ê°Ô ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
À¯¾ÆÀÎÀº 2015³â 12¿ù, 2016³â 5¿ù°ú 12¿ù º´¹«Ã» ½ÅÃ¼°Ë»ç¿¡¼ ÀÕµû¶ó º´¿ª µî±Þ º¸·ù ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù.
°ú°Å ¿µÈ ÃÔ¿µ Áß ÀÔÀº ºÎ»ó°ú °ñÁ¾¾ç Áø´Ü µîÀÌ °ãÄ¡¸é¼ ÀÌ°°Àº °á°ú°¡ ³ª¿Ô´Ù. À¯¾ÆÀÎÀº Áö³ 2¿ù °ñÁ¾¾ç »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ “°ñÁ¾¾çÀÇ ºñÁ¤»óÀûÀÎ ¹ßÀ°ÀÌ Ãß°¡·Î ÁøÇàµÇÁö ¾Ê´Â´Ù¸é º´¿ªÀÇ¹« ÀÌÇàÀÌ ÃæºÐÈ÷ °¡´ÉÇØÁú °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ¸ç ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ È®°íÇÑ ÀÇÁö¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
º´¹«Ã»Àº 5¿ù ÃÊ²² º´¿ª Ã³ºÐ °á°ú¸¦ À¯¾ÆÀÎ¿¡°Ô Åëº¸ÇÒ ¿¹Á¤À¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. À¯¾ÆÀÎÀº ¾Õ¼ ¼¼ Â÷·Ê º´¿ª µî±Þ º¸·ù ÆÇÁ¤ÀÌ ³ª¿ÀÀÚ ‘ºÎ»óÀ» ÇÎ°è·Î ÇÑ º´¿ª ±âÇÇ’°¡ ¾Æ´Ï³Ä´Â ÀÇÈ¤¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù. ±×·¯´Ù °ñÁ¾¾ç Áø´ÜÀ» ¹ÞÀº »ç½ÇÀÌ µå·¯³ªÀÚ ¿©·ÐÀº “¿åÇØ¼ ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù”¸ç ´ëÃ¼·Î ¿ìÈ£ÀûÀ¸·Î ¹Ù²î¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ³í¶õ°ú ºñ³ÀÇ ºÒ¾¾°¡ ¿ÏÀüÈ÷ ²¨Áø °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù.
º´¹«Ã» °ü°èÀÚ´Â Áö³ 6ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “À¯¾ÆÀÎ °ü·Ã ¹®ÀÇ°¡ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖÀ¸¸ç ±Ù°Å ¾ø´Â ¼Ò¹®ÀÌ³ª Àß¸øµÈ Á¤º¸°¡ ÀÎÅÍ³ÝÀ» ÅëÇØ ÆÛÁö°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¡Þ¼ÀÎ±¹ ÀÔ´ë »çÈê ¸¸¿¡ ±Í°¡¸í·É…“Àç°Ë ±â´Ù¸®´Â Áß”
¼ÀÎ±¹(30)Àº Áö³´Þ 28ÀÏ À°±º Çö¿ªÀ¸·Î °æ±âµµ ¿¬Ãµ±º 5»ç´Ü ½Åº´±³À°´ë´ë¿¡ ÀÔ¼ÒÇß´Ù°¡ »çÈê ¸¸¿¡ ÁýÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
¼ÀÎ±¹ÀÇ ¼Ò¼Ó»ç Á©¸®ÇÇ½¬´Â “¼ÀÎ±¹ÀÌ 31ÀÏ ±ºÀ¸·ÎºÎÅÍ ±Í°¡¸í·ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “±Í°¡ »çÀ¯´Â ’ÁÂÃø ¹ß¸ñ °Å°ñÀÇ °ñ¿¬°ñº´º¯‘”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÌ´Â ÈÆ·Ã¿¡ ¾Õ¼ È®ÀÎµÈ °ÍÀ¸·Î ÀÚ¼¼ÇÑ ½ÅÃ¼ »óÅÂ´Â ÃßÈÄ °Ë»ç¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
°Å°ñÀÇ °ñ¿¬°ñº´º¯Àº ¹ß¸ñ °¡Àå À§ÂÊ¿¡ ÀÖ´Â »À(°Å°ñ)ÀÇ ¿¬°ñÀÌ ¼Õ»óµÅ ¶³¾îÁö´Â º´À¸·Î ºÎ»óÀÌ ¾ø´Â »óÅÂ¿¡¼µµ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÁúÈ¯ÀÌ´Ù. °È°Å³ª ¶Û ¶§ ¼ø°£ÀûÀ¸·Î ÅëÁõÀÌ µ¿¹ÝµÅ ±º ÈÆ·Ã¿¡ ÁöÀåÀ» ÃÊ·¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¼ÀÎ±¹Àº Áö³ÇØ 11¿ù µå¶ó¸¶ ‘¼îÇÎ¿Õ ·çÀÌ’¸¦ ³¡³½ ÈÄ ½ºÄÉÁÙÀ» Á¤¸®ÇÏ°í ÀÔ´ë¸¦ ÁØºñÇß´Ù. ½ÅÃ¼°Ë»ç¿¡¼ 1±Þ Çö¿ª ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÔ´ë³¯¿¡´Â ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ “±¹¹æÀÇ ÀÇ¹«¸¦ ´ÙÇÏ±â À§ÇØ Àá½Ã ¿©·¯ºÐ °çÀ» ¶°³ª ÀÖÁö¸¸, 2³âÀÌ¶ó´Â ½Ã°£ÀÌ ±Ý¹æ °¥ °Í °°¾Æ¿ä”¶ó¸ç “¿½ÉÈ÷ ³ª¶ó¸¦ ÁöÅ°°í ´õ¿í ´Æ¸§ÇÏ°Ô µ¹¾Æ¿À°Ú½À´Ï´Ù. »ç¶ûÇÕ´Ï´Ù”¶ó°í ÀÎ»çÇß´Ù.
5ÁÖ°£ÀÇ ±âÃÊ±º»çÈÆ·ÃÀ» ¸¶Ä£ µÚ ÀÚ´ë ¹èÄ¡¸¦ ¹ÞÀ» ¿¹Á¤ÀÌ¾úÁö¸¸ »çÈê ¸¸¿¡ ±Í°¡ÇÑ ±×´Â ÇöÀç Áý¿¡¼ Àç°Ë Åëº¸¸¦ ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç´Â “±º º¹¹«¸¦ ¼º½ÇÈ÷ ÀÌÇàÇÏ·Á ÇÏ¿´À¸³ª º»ÀÎÀÇ ÀÇÁö¿Í ´Þ¸® º´¿ª¹ý¿¡ µû¶ó ¼ÀÎ±¹Àº ±Í°¡ Á¶Ä¡µÆ´Ù”¶ó¸é¼ “ÇâÈÄ Áö¹æº´¹«Ã»¿¡¼ Àç½ÅÃ¼°Ë»ç¸¦ ¹ÞÀ» ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ½ÅÃ¼°Ë»ç °á°ú¿¡ µû¶ó ±º º¹¹«¸¦ ÀÌÇàÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
Àç°Ë ³¯Â¥´Â 2~3ÁÖ ¾È¿¡ Åëº¸µÉ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¡ÞÃÖÁøÇõ 7°³¿ù ¸¸¿¡ ÀÇº´Àü¿ª…2³â ¸¸¿¡ ‘ÅÍ³Î’·Î º¹±Í
2015³â 3¿ù31ÀÏ Çö¿ª ÀÔ´ëÇß´ø ÃÖÁøÇõ(31)Àº ¹«¸ ¿¬°ñ¼Õ»óÀ¸·Î 7°³¿ù ¸¸¿¡ ÀÇº´ Àü¿ªÇß´Ù.
´ç½Ã ÃÖÁøÇõÀÇ ¼Ò¼Ó»ç´Â “½É°¢ÇÑ ¹«¸°ñ ¿¬°ñ¼Õ»óÀ¸·Î ÁÂÃø ¹«¸¿¡ ÁÙ±â¼¼Æ÷¿¬°ñÀÌ½Ä ¼ö¼úÀ» ¹Þ¾Ò°í Àå±â°£ Ä¡·á¿Í ÀçÈ°ÀÌ ÇÊ¿äÇØ ´õÀÌ»ó ±º º¹¹«°¡ ¾î·Æ´Ù´Â ±ºÀÇ ÆÇ´Ü ¾Æ·¡ ÀÇº´Àü¿ªÀ» Åëº¸¹Þ¾Ò´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¼Ò¼Ó»ç´Â “¼ö¼ú ÈÄ ºÎ´ë·Î º¹±ÍÇØ º¹¹«¸¦ ÀÌ¾î°¡±æ Èñ¸ÁÇßÁö¸¸, Áö¼ÓÀûÀÎ Ä¡·á¿Í ÀçÈ°ÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÑ »óÅÂÀÌ¸ç ÀÏ»óÀûÀÎ ±º º¹¹«°¡ ¾î·Á¿ö ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ÀÇº´Àü¿ªÀ» ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
2006³â µ¥ºßÇßÀ¸³ª 2013³â ‘±¸°¡ÀÇ ¼’¿Í ‘»ó¼ÓÀÚµé’À» ¸¸³ª±â Àü±îÁö ‘¹«¸í’ÀÌ¾ú´ø ±×´Â ÀÌÈÄ ‘ÀÀ±Þ³²³à’ ‘¿î¸íÃ³·³ ³Î »ç¶ûÇØ’ ‘¿À¸¸°ú Æí°ß’ÀÌ ÀÕµû¶ó ¼º°øÇÏ¸é¼ µÚ´Ê°Ô »ó½Â¼¼¸¦ ÅÀ´Ù.
±×·¯³ª º´¿ªÀÇ ÀÇ¹«¸¦ ´õ´Â ¹Ì·ê ¼ö ¾ø¾î ‘¿À¸¸°ú Æí°ß’À» ³¡³»°í ÀÎ±â°¡ °¡Àå ³ô¾ÒÀ» ¶§ ÀÔ´ëÇß´Ù. ÀÔ´ë Àü ±¹³»¿Ü¿¡¼ ³»ýÃ³À½ ÆÒ¹ÌÆÃµµ Ä¡·¶±â¿¡ °ø¹éÀ» °¡Á®¾ßÇÏ´Â °Ô ´©±¸º¸´Ù ¾Æ½¬¿üÀ» ±×´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¿¹»óÄ¡ ¸øÇÏ°Ô ±º »ýÈ°ÀÌ 7°³¿ù ¸¸¿¡ ³¡³ °Íµµ ¶Ç´Ù¸¥ Ãæ°ÝÀÌ¾ú´Ù. Àü¿ªÇß´Ù°í È°µ¿À» ¹Ù·Î ÇÒ ¼öµµ ¾ø´Ù. ±º º¹¹«¸¦ Á¦´ë·Î ¸¶Ä¡Áö ¸øÇß´Ù´Â °Ô ‘²¿¸®Ç¥’°¡ µÆ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç´Â “¼º½ÇÈ÷ ±º º¹¹«¸¦ ¸¶Ä¡°í ½Í¾î Çß±â¿¡ ¿¹±âÄ¡ ¸øÇÑ »óÈ²¿¡ º»ÀÎµµ »ó½ÉÀÌ Å« »óÈ²”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
±×´Â Áö³´Þ 25ÀÏ ½ÃÀÛÇÑ OCN ‘ÅÍ³Î’À» ÅëÇØ 2³â ¸¸¿¡ º¹±ÍÇß´Ù. ±º º¹¹« ±â°£ ¸¸Å °ø¹éÀ» °¡Áø ¼ÀÀÌ´Ù.
±×·¯³ª ±×´Â ¹üÀÎ ÂÑ´Â Çü»ç ¿ªÀÓ¿¡µµ ¾×¼Ç Àå¸éÀ» Á¦´ë·Î ¼ÒÈÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù. ¿©ÀüÈ÷ ¹«¸ÀÌ ¾È ÁÁ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÃÖÁøÇõÀº “¿å½ÉÀÌ ¸¹¾Æ ¾î·Á¿î ¾×¼ÇÀ» ´Ù ¼ÒÈÇÏ°í ½ÍÀºµ¥ »óÅÂ°¡ ¾È ÁÁ¾ÆÁ®¼ ´ë¿ªµµ Á» ¾²´Ù º¸´Ï ¼Ó»óÇÑ ¼ø°£ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “Áö±Ý Ä¡·á¸¦ ¿½ÉÈ÷ ¹Þ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >