¾ÈÃ¶¼ö¸¦ µÑ·¯½Ñ ½¢ÇÑ ³í¶õµé¡¦¡®¾È·¦ ³ëÁ¶ ¹ß¾ð¡¯ºÎÅÍ ¡®Ãµ¾ÈÇÔ ³í¶õ¡¯ ±îÁö

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|¡ã Àå¹Ì´ë¼±À» ÇÑ´Þ¿© ¾ÕµÐ Áö±Ý ±¹¹ÎÀÇ´çÀº ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸¸¦ µÑ·¯½Ñ °¢Á¾ ·ç¸Ó¿Í ³í¶õµé¿¡ ¸ö»ìÀ» ¾Î°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸¸¦ µÑ·¯½Î°í ¶°µµ´Â °¢Á¾ ·ç¸Ó¿Í ³í¶õÀ» Á¤¸®Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
Àå¹Ì´ë¼±À» ÇÑ´Þ¿© ¾ÕµÐ Áö±Ý ±¹¹ÎÀÇ´çÀº ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸¸¦ µÑ·¯½Ñ °¢Á¾ ·ç¸Ó¿Í ³í¶õµé¿¡ ¸ö»ìÀ» ¾Î°í ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸¸¦ µÑ·¯½Î°í ¶°µµ´Â °¢Á¾ ·ç¸Ó¿Í ³í¶õÀ» Á¤¸®Çß´Ù.
¡ã ¾È·¦ ³ëÁ¶ ¹ß¾ð
Áö³ 3ÀÏ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸°¡ ¾È·¦ ³ëÁ¶ ¼³¸³¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÌ¾ú´Ù´Â ³»¿ëÀ» ´ãÀº °ú°Å ¾ð·Ðº¸µµ°¡ °ÔÀçµÇ¸ç ³í¶õÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
°ú°Å ¾È·¦ Á÷¿øÀÇ “³ëÁ¶°¡ »ý±ä´Ù¸é ¾î¶»°Ô µÉ±î¿ä?”¶õ Áú¹®¿¡ ¾ÈÃ¶¼ö Àü ´ëÇ¥°¡ “È¸»ç Á¢¾î¾ßÁÒ”¶ó°í ´ë´äÇß´Ù´Â ³»¿ëÀÇ ÀÌ º¸µµ´Â µýÁöÀÏº¸¿¡¼ ‘¹°¶Ò½É¼Û’ÀÌ¶ó´Â ¾ÆÀÌµð·Î È°µ¿ÇÏ´Â ¹Ú¼ºÈ£ ¾¾°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ºí·Î±×¿¡ °ÔÀçÇÑ ‘¾ÈÃ¶¼öÀÇ ¹Ì·¡’¶ó´Â ±ÛÀ» ÅëÇØ Ã³À½ ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÀÌÈÄ ¹Ìµð¾î¿À´ÃÀÌ 2014³â ¿Â¶óÀÎ´º½º·Î ÀÌ ÀÏÈ¸¦ º¸µµÇß´Ù.
´ç½Ã ¾È ÀÇ¿ø ÃøÀº ‘È¸»ç Á¢¾î¾ßÁÒ’¶ó°í ¹ß¾ðÇÑ »ç½ÇÀÌ ¾øÀ¸¸ç ÀÌ¸¦ º¸µµÇÑ ¹Ìµð¾î¿À´Ã°ú ¹Ú¾¾¸¦ »ó´ë·Î ¹ýÀû ¼Ò¼ÛÀ» ÁØºñÇÏ°Ú´Ù ¹àÇû´Ù.
ÀÌÈÄ Á¤¸» ¼Ò¼ÛÀÌ ÁøÇàµÆ´ÂÁö ¿©ºÎ´Â È®ÀÎµÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
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Áö³ 6ÀÏ¿¡´Â ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼±ÈÄº¸°¡ ÀüÁÖÁö¿ª Á¶Æø°ú °ü·ÃÀÖ´Ù´Â ·ç¸Ó°¡ ÆÛÁ³´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ·ç¸Ó´Â ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿Í SNS¿¡ È®»êµÈ »çÁø ÇÑ ÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
³í¶õÀÌ µÈ »çÁøÀº ‘Æ÷·³ Ãµ³âÀÇ ½£’ ÁÖÃÖ·Î ¿¸° ¾È ÈÄº¸ ÃÊÃ» °£´ãÈ¸ ±â³ä»çÁøÀ¸·Î °ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ÀÎ»çµéÀÌ ÀüÁÖÁö¿ª Á¶Æø°ú °ü·Ã ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
´ç½Ã ±¹¹ÎÀÇ´ç°ú ¾ÈÃ¶¼ö ÀÇ¿øÀº ÇØ´ç ³í¶õ°ú °ü·ÃÇØ “³Ê¹« ¾îÃ³±¸´Ï ¾ø´Â ÀÏÀÌ¶ó ¹ýÀû ´ëÀÀÀ» ÇÒ ÇÊ¿ä¾ø´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.
ÇÑÆí Áö³ 7ÀÏ <JTBC> ´º½º·ë¿¡´Â ¾È ÈÄº¸ÀÇ ‘Á¶Æø ¿¬·ç¼³’À» ÃË¹ßÇÑ »çÁø ¼Ó ³²¼º 6¸í Áß ÇÑ ¸íÀÎ A¾¾°¡ Ãâ¿¬ÇØ ÀÎÅÍºä¸¦ °¡Á³´Ù.
¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ A¾¾´Â “Àá½Ã Æø·ÂÁ¶Á÷¿¡¼ »ýÈ°ÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ±×·¯³ª ±×´Â ¾È ÈÄº¸¿Í ÃÔ¿µÇÑ ±â³ä»çÁø¿¡ ´ëÇØ¼± “µ¿¿øµÈ °ÍÀº ¾Æ´Ï°í ¾È ÈÄº¸°¡ ¿Â´Ù´Â ±â»ç¸¦ º¸°í ÇöÀå¿¡ Ã£¾Æ°£ °Í”ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.
ÀÌ¾î ±×´Â “´ëÅë·É ÈÄº¸ÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ ¹«¾ùÀÌ ¾Æ½¬¿ö ±øÆÐµéÀ» ºÒ·¯ ¸ðÀ¸°Ú³ª”¸ç ¾È ÈÄº¸³ª ´ç Â÷¿ø¿¡¼ ÃÊÃ»À» ¹ÞÀº °ÍÀº ¾Æ´Ï¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¡ã ¾Æ³» ±è¹Ì°æ¾¾ ±³¼öÀÓ¿ë Æ¯Çý ³í¶õ
Áö³ 7ÀÏ¿¡´Â ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸ÀÇ ¾Æ³» ±è¹Ì°æ¾¾°¡ ¼¿ï´ë ±³¼ö¿¡ ÀÓ¿ëµÇ´Â °úÁ¤¿¡¼ Æ¯Çý°¡ ÀÖ¾ú´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.
ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº ¼¿ï´ë Á¤±³¼ö°¡ µÇ·Á¸é ºÎ±³¼ö °æ·ÂÀÌ 5³â ÀÌ»óÀÌ¾î¾ß ÇÏ´Âµ¥ ±è¹Ì°æ¾¾´Â ºÎ±³¼ö °æ·ÂÀÌ 5³âÀÌ ¾È µÇ±â ¶§¹®¿¡ ±³¼ö ÀÓ¿ë °úÁ¤¿¡¼ Æ¯Çý¸¦ ¹ÞÀº °ÍÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù. ¶Ç ±è¹Ì°æ ±³¼ö°¡ ³í¹® ½É»ç ¾øÀÌ ¼¿ï´ë ±³¼ö°¡ µÆ´Ù´Â ÁÖÀåµµ ÇÔ²² Á¦±âµÆ´Ù.
ÀÌ·± ³í¶õµé°ú °ü·ÃÇØ SBS´Â Áö³ 7ÀÏ ½ÉÃþº¸µµ ‘»ç½ÇÀº’ ÄÚ³Ê¸¦ ÅëÇØ Á¦±âµÈ ÀÇÈ¤ ´ëºÎºÐÀÌ °ÅÁþÀÌ¶ó°í º¸µµÇß´Ù.
ºÎ±³¼ö °æ·Â ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ¼¿ï´ë ÃøÀº ‘ºÎ±³¼ö 5³â’ÀÌ¶ó´Â ÀÚ°ÝÀº ¼¿ï´ë¿¡ ÀçÁ÷ÇÏ°í ÀÖ´Â ºÎ±³¼ö°¡ Á¤±³¼ö·Î ½ÂÁøÇÒ ¶§ÀÇ Á¶°ÇÀÌÁö, ±è¹Ì°æ ±³¼öÃ³·³ ¿ÜºÎ¿¡¼ ½Å±Ô Ã¤¿ëÇÏ´Â °æ¿ì´Â ÇØ´çµÇÁö ¾Ê´Â´Ù ¹àÇû´Ù. ¼¿ï´ë ÀÓ¿ë ±ÔÁ¤¿¡ µû¸£¸é ¿ÜºÎ ½Å±Ô Ã¤¿ëÀÇ °æ¿ì °ü·Ã °æ·ÂÀÌ 14³â ÀÌ»óÀÌ¸é ÀÓ¿ë Á¶°ÇÀ» ÃæÁ·ÇÑ´Ù.
³í¹® ½É»ç ¾øÀÌ ±³¼ö°¡ µÆ´Ù´Â ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¼¿ï´ë ÃøÀº »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¼¿ï´ë´Â ±è¹Ì°æ ±³¼ö ÀÓ¿ë½Ã 2008³â 12¿ù Á¦Á¤µÈ ‘ÀÇ°ú´ëÇÐ ÀüÀÓ±³¼ö Æ¯º°Ã¤¿ë¿¡ °üÇÑ ÁöÄ§’ Á¦ 4Á¶(½É»ç¹æ¹ý) Á¦ 2Ç×¿¡ µû¶ó ‘¿¬±¸½ÇÀû¼’¸¦ ½É»çÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ´ç½Ã ½É»çÇÑ ¿¬±¸½ÇÀû¼¿¡´Â ´ÜÇàº» 3Æí°ú ³í¹® 44Æí µîÀÌ Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
³í¹®¿¡ ´ëÇÑ ÇÐ¹®Àû Æò°¡ ºÎºÐÀ» µÎ°í´Â ¿©ÀüÈ÷ °©·ÐÀ»¹ÚÀÌ ¿À°¡´Â ÁßÀÌ´Ù. 2012³â ±¹Á¤°¨»ç ´ç½Ã, ±è¹Ì°æ¾¾°¡ ¼¿ï´ë¿¡ Á¦ÃâµÈ ³í¹®µéÀº ´ëºÎºÐ ‘º´¸®’¿¡ ´ëÇÑ °ÍÀÌ°í ‘À±¸®’ °ü·Ã ³í¹®Àº 2Æí¹Û¿¡ ¾øÀ¸¸ç ¶Ç ¼öÁØ ÀÌÇÏ¶ó´Â ÁöÀûÀÌ ¿©·¯ Â÷·Ê Á¦±âµÈ ¹Ù ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
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Áö³ 7ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ±¹¹ÎÀÇ´çÀÌ °¿øµµ´ç Á¶Á÷°úÁ¤¿¡¼ ¼ö¹é ¸íÀÇ ½ÅÃµÁö ½ÅµµµéÀ» ´ç¿øÀ¸·Î °¡ÀÔ½ÃÄ×´Ù´Â ¾È ÈÄº¸ÀÇ ‘½ÅÃµÁö ¿¬·ç¼³’À» º¸µµÇß´Ù.
ÇØ´ç ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ÀÌ ÁÖÀåÀº ±¹¹ÎÀÇ´ç ³»ºÎÀÚÀÇ Æø·Î¿¡¼ ½ÃÀÛµÆÀ¸¸ç °¿øµµ´ç ¿øÁÖ 1300¿©¸í ´ç¿ø Áß 700¸íÀÌ ½ÅÃµÁö ½Åµµ·Î ÀÇ½ÉµÇ°í ÀÖ´Ù.
½ÅÃµÁö ¿¬·ç¼³À» Á¦±âÇÑ °ü°èÀÚ´Â °ú°Å ½ÅÃµÁö ¿¬·ç¼³ÀÌ ÀÖ´ø ´ç ¼Ò¼Ó ½ÃÀÇ¿ø Y¾¾¸¦ ÅëÇØ ½ÅÃµÁö ½Åµµ ¼ö¹é ¿© ¸íÀÌ ´ç¿øÀ¸·Î °¡ÀÔÇÑ ÀÇÈ¤ÀÌ Â£´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ¿øÁÖÁö¿ª ¿Ü¿¡µµ ´ëÀü°ú ´ë±¸Áö¿ª¿¡¼ ½ÅÃµÁö ¹®Á¦°¡ ºÒ°ÅÁ³´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±¹¹ÎÀÇ´çÀº “À§¿øÈ¸¿¡¼ »ç½Ç °ü°è¸¦ ÆÄ¾Ç ÁßÀÌ¸ç ¾ð·Ðº¸µµ´Â »ç½Ç°ú ´Ù¸£´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ¶Ç “ÀÔ´ç¿ø¼¿¡ ±âÀçµÈ ÃßÃµÀÎ¶õ ¸íºÎ Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ÅëÇØ »ç½Ç°ü°è¸¦ ¹àÈ÷°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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¿À´Ã(9ÀÏ)Àº Áö³´Þ 26ÀÏ Ãµ¾ÈÇÔ ÇÇ°Ý»ç°Ç 7ÁÖ±â Âü¹è ¶§ ¾ÈÃ¶¼ö ÀÇ¿øÀÌ ¿Â´Ù°í À¯°¡Á·ÀÌ Âü¹è µµÁß ÂÑ°Ü³µ´Ù´Â ±ÛÀÌ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿Í SNS¸¦ ÅëÇØ ºü¸£°Ô È®»êµÆ´Ù.
ÀÚ½ÅÀ» Ãµ¾ÈÇÔ »ç°ÇÀ¸·Î Ä£Á¶Ä«¸¦ ÀÒ¾ú´Ù°í ¼Ò°³ÇÑ ÇÑ ´©¸®²ÛÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “Ãµ¾ÈÇÔ ÇÇ°Ý»ç°Ç 7ÁÖ±âÀÎ Áö³ 3¿ù 26ÀÏ ÇöÃæ¿ø °ü°èÀÚµéÀÌ ³ªÅ¸³ª VIP²²¼ ¿À½Ã´Ï À¯°¡Á·µé¿¡°Ô ¸ðµÎ ¹¦¿ª¿¡¼ ³ª°¡ ´Þ¶ó°í ¿ä±¸Çß´Ù”¸ç “¹Ì»óÀÇ °ü°èÀÚ´Â ±¹¹ÎÀÇ´ç °ü°èÀÚµéÀÌ¾ú´Ù. ´õ´Â ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸¸¦ º¸°Å³ª ¸»À» ¼¯´Â °ÍÀÌ ½È¾î ¹¦¿ªÀ» ºüÁ®³ª¿Ô´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇØ´ç ³í¶õ°ú °ü·ÃÇØ ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼± ÈÄº¸ ÃøÀº ´ëÀü ÇöÃæ¿ø¿¡¼ Ãµ¾ÈÇÔ Èñ»ý Àåº´ À¯°¡Á·À» ³»ÂÑ¾Ò´Ù´Â ÀÎÅÍ³Ý ±ÛÀº “»ç½Ç¹«±Ù”ÀÌ¸ç ÇØ´ç ±ÛÀÌ ‘°¡Â¥´º½º’¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹Î Ä·ÇÁ ±èÃ¶±Ù ´ëº¯ÀÎÀº °ø½Ä ¼º¸íÀ» ÅëÇØ “ÃÖÃÊ ±ÛÀ» ¿Ã¸° ³×Æ¼ÁðÀº ÆäÀÌ½ººÏ ´ñ±ÛÀ» »èÁ¦ÇÏ°í, °èÁ¤µµ »èÁ¦ÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù”¸ç “¾ÈÃ¶¼ö Ä·ÇÁ´Â Çü»ç°í¹ß µî ¹ýÀÌ Çã¿ëÇÏ´Â ¸ðµç ¼ö´ÜÀ» µ¿¿øÇØ °¡Â¥´º½º¿¡ °·Â ´ëÀÀÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí ¾ÈÃ¶¼ö ÀÇ¿øÀ» µÑ·¯½Î°í ¶°µµ´Â °¢Á¾ ÀÇÈ¤µé¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº “¹«½¼ ³í¶õÀÌ ÀÌ¸®µµ ¸¹ÀºÁö” “´ë¼± ÈÄº¸µé ÀüºÎ ³×°ÅÆ¼ºê ´ë½Å °ø·«À¸·Î ½ÂºÎ¸¦ ºÃÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù” “³í¶õµµ ÈÄº¸ °ËÁõÇÏ´Â ±æÀÌ´Ù. ³í¶õÀÌ ÀÖÀ¸¸é Á¦´ë·Î Á¶»çÇØ¼ ±ú²ýÇÏ°Ô ¹àÈ÷¸é µÈ´Ù”µî ´Ù¾çÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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