Íº ±è¿µ¾Ö, ¡®¿ù°è¼ö ¾çº¹Á¡ ½Å»çµé¡¯ ¸¶Áö¸· 4È¸ ³ª¿ÀÁö ¸øÇß´ø ÀÌÀ¯

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¹è¿ì ±è¿µ¾Ö°¡ 9ÀÏ ¿ÀÀü º°¼¼ÇÑ °¡¿îµ¥ °íÀÎÀÇ ¸¶Áö¸· ÀÛÇ°ÀÎ ‘¿ù°è¼ö ¾çº¹Á¡ ½Å»çµé’ ´ç½Ã Èûµé¾ú´ø »óÈ²ÀÌ ÀüÇØÁ® ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ´õÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±è¿µ¾Ö´Â Áö³ÇØ ÃéÀå¾ÏÀÌ Àç¹ßÇÏ¸ç Åõº´ »ýÈ°À» ½ÃÀÛÇß´Ù. ÃéÀå¿¡¼ ½ÃÀÛµÈ ¾ÏÀº °£°ú ¸²ÇÁ µîÀ¸·Î ÀüÀÌµÈ »óÈ²ÀÌ¾úÀ½¿¡µµ ±×´Â ºÒ±¼ÀÇ ÅõÈ¥À» ¹ßÈÖÇØ KBS 2TV ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ‘¿ù°è¼ö ¾çº¹Á¡ ½Å»çµé’¿¡¼ ¿¿¬À» ÆîÃÆ´Ù.
°íÀÎÀº Áö³ÇØ 8¿ùºÎÅÍ´Â ‘¿ù°è¼ö ¾çº¹Á¡ ½Å»çµé’¿¡¼ ÁÖÀÎ°ø °¡Á·ÀÇ ¾ö¸¶ ÃÖ°îÁö ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ¿¬±âÇß´Ù. ±×·¯´ø Áß Áö³ÇØ 10¿ù ¸»ºÎÅÍ ±ÞÀÛ½º·´°Ô º´¼¼°¡ ¾ÇÈÇØ º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇÑ »óÅÂ¿´´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ±×´Â ³Ë´Þ °¡±îÀÌ º´¿ø¿¡¼ ¿ÜÃâÁõÀ» ²÷¾î°¡¸ç ‘¿ù°è¼ö ¾çº¹Á¡ ½Å»çµé’ ÃÔ¿µ ÇöÀåÀ» ¿À°¬´Ù. ÁÖÄ¡ÀÇ°¡ ´õÀÌ»óÀÇ ÃÔ¿µÀº ¹«¸®¶ó°í ¸¸·ùÇßÁö¸¸ ±è¿µ¾Ö´Â ÁøÅëÁ¦¸¦ ¸Â¾Æ°¡¸ç 50ºÎ Ãâ¿¬ ¾à¼ÓÀ» ÁöÅ°±â À§ÇØ ³¡±îÁö ¹öÅá´Ù.
±×·¯³ª ±è¿µ¾Ö´Â »óÅÂ°¡ ¾ÇÈµÇ¸é¼ ‘¿ù°è¼ö ¾çº¹Á¡ ½Å»çµé’ÀÌ ÀÎ±â¿¡ ÈûÀÔ¾î ¿¬ÀåÇÑ 4È¸¿¡´Â °á±¹ Âü¿©ÇÏÁö ¸øÇß´Ù.
‘¿ù°è¼ö ¾çº¹Á¡ ½Å»çµé’ ¸¶Áö¸· 4È¸¿¡ ±è¿µ¾Ö°¡ µîÀåÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é¼ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ ±×ÀÇ °Ç°»óÅÂ¿¡ ´ëÇØ ÀÇ¹®À» Á¦±âÇßÁö¸¸ ´ç½Ã KBS¿Í ¼Ò¼Ó»ç´Â °íÀÎÀÇ °Ç°»óÅÂ¿¡ ´ëÇØ Ã¶ÀúÈ÷ ÇÔ±¸Çß´Ù.
´ç½Ã °íÀÎÀÌ “°Ç°ÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸®Áö ¸øÇØ ÁË¼ÛÇÒ µû¸§”ÀÌ¶ó¸ç Åõº´ »óÈ²¿¡ ´ëÇØ ¿ÜºÎ¿¡ ¾Ë¸®Áö ¸»¾Æ´Þ¶ó°í ºÎÅ¹Çß±â ¶§¹®À¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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