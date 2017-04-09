±¹¹ÎÀÇ´ç ¹ÚÁö¿ø ´ëÇ¥ ¡°¼¼¿ùÈ£ ¿À´Â ±æ, Áø½ÇÀÌ ¿À´Â ±æ¡±

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¼¼¿ùÈ£ À°»ó ÀÌ¼ÛÀ» µÎ°í ±¹¹ÎÀÇ´ç ¹ÚÁö¿ø ´ëÇ¥°¡ 9ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “¼¼¿ùÈ£ ¿À´Â ±æ, Áø½ÇÀÌ ¿À´Â ±æÀÔ´Ï´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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ÀÌ¾î ±×´Â “¼¼¿ùÈ£ ¿À´Â ±æ, Áø½ÇÀÌ ¿À´Â ±æÀÌ´Ù. Áø½ÇÀ» ±Ô¸íÇÏ°í ¹«¾ùº¸´Ù ¾ÆÈ© ºÐÀÇ ¹Ì¼ö½ÀÀÚ¸¦ ¼ö½ÀÇÏ°í, ‘¼¼¿ùÈ£ ÀÌÀüÀÇ ´ëÇÑ¹Î±¹’°ú ´Ù¸¥ ‘¼¼¿ùÈ£ ÀÌÈÄÀÇ ´ëÇÑ¹Î±¹’À» À§ÇØ ±¹¹ÎÀÇ´çÀÌ È¥½ÅÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯¸é¼ “¹Ì¼ö½ÀÀÚ °¡Á·µéÀÌ ¿ä±¸ÇÏ¼Ì´ø Á¾±³½Ã¼³ µÎ °÷Àº ÇöÀç ¼³Ä¡ Áß”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí Ä§¸ô 1090ÀÏ¸¸¿¡ 9ÀÏ ¼¼¿ùÈ£ À°Áö ÀÌ¼Û ÀÛ¾÷ÀÌ ½ÃÀÛµÇ¸é¼ ¹Ì¼ö½ÀÀÚ ¼ö»ö ¹× ±×µ¿¾È Á¦±âµÆ´ø ÀÇÈ¤µé¿¡ ´ëÇÑ º»°ÝÀûÀÎ Á¶»ç°¡ ÀÌ·ïÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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