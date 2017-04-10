[ÇØ¿ÜÅäÇÈ] ¹æ¼Û Áß ³²Æí »ç¸Á ¼Ò½ÄÀ» ¼Óº¸·Î ÀüÇÑ ¾ÞÄ¿

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ÀÎµµ ‘IBC24’ ¹æ¼Û±¹ ¾ÞÄ¿ÀÎ ¼öÇÁ¸®Æ® Ä«¸£(Supreet Kaur)´Â ¾ÆÄ§ ´º½º ÁøÇà µµÁß Å¾½ÂÀÚ 3¸íÀÌ Áï»çÇÑ ±³Åë»ç°í ¼Ò½ÄÀ» ¼Óº¸·Î º¸µµÇß´Ù.
ÇöÀå¿¡¼ »ç°í ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇÏ´ø ¸®Æ÷ÅÍ°¡ »ç°í·Î »ç¸ÁÇÑ »ç¸ÁÀÚµéÀÇ ÀÌ¸§À» ¾ð±ÞÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª Ä«¸£´Â º¸µµ ³»¿ëÀ» ÅëÇØ ±³Åë»ç°í°¡ ³ Â÷·®ÀÌ ³²Æí ÇÏ¸£»þµå Ä«¿Íµå(Harshad Kawade)¿Í Ä£±¸µéÀÌ Å¸°í ÀÖ´ø ÀÚµ¿Â÷¶ó´Â »ç½ÇÀ» ´«Ä¡Ã«´Ù.
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9ÀÏ ´ç½Ã ¹æ¼Û ¿µ»ó°ú »ç¿¬ÀÌ SNS¸¦ ÅëÇØ ÆÛÁöÀÚ Àü¼¼°è ´©¸®²ÛµéÀº ±×ÀÇ Á÷¾÷ Á¤½ÅÀ» ÄªÂùÇÏ¸é¼ µ¿½Ã¿¡ ³²Æí¿¡ ´ëÇÑ ¾Öµµ¸¦ Ç¥Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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