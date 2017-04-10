³ëÈ«Ã¶ ÀÔ¾ç ´ç³ª±Í, »¡°­ ¸ñµµ¸®+±Í¸¶°³¡¦ ¡°¿î¸íÀÇ Â¦À» ¸¸³µ´Ù¡±

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³ëÈ«Ã¶Àº Áö³´Þ 21ÀÏ ÀÚ½ÅÀÌ ÁøÇàÇÏ´Â MBC FM4U ‘±Â¸ð´×FM ³ëÈ«Ã¶ÀÔ´Ï´Ù’¿¡¼ ´ç³ª±Í¸¦ ÀÔ¾çÇÑ »ç½ÇÀ» ¾Ë¸° ¹Ù ÀÖ´Ù.
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