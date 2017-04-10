°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.10 ¿ù 19:24
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®Æ¾Å¾ ¼îÄÉÀÌ½º¡¯ Àü ¸â¹ö ¿¤Á¶, ºÒÈ­ ÀÌÀ¯º¸´Ï..."³ìÀ½±îÁöÇÏ°í ³ª°¬´Ù?"
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.10  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÀÎ±â º¸ÀÌ±×·ì ‘Æ¾Å¾’ÀÌ Á¤±Ô 2ÁýÀ¸·Î ÄÄ¹éÀ» ¿¹°íÇß´Ù. ¿¤Á¶ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.

ÀÎ±â º¸ÀÌ±×·ì ‘Æ¾Å¾’ÀÌ Á¤±Ô 2ÁýÀ¸·Î ÄÄ¹éÀ» ¿¹°íÇß´Ù. ÄÄ¹é¹«´ë¿¡ ¾Õ¼­ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ °¡Áø Æ¾Å¾Àº Å»ÅðÇÑ ¸â¹ö ¿¤Á¶¿¡ ´ëÇÑ ¼­¿îÇÑ °¨Á¤À» ÀüÇØ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

‘Æ¾Å¾’Àº 10ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ïÀÇ ÇÑ ´ëÇÐ±³ ´ë°­´ç¿¡¼­ 2Áý ‘ÇÏÀÌ ÆÄÀÌºê(HIGH FIVE)’ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ¿­¾î È­·ÁÇÑ ¹«´ë¸¦ ¼±»çÇß´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ³¯ ¸â¹öµéÀº Àü ¸â¹ö ¿¤Á¶ÀÇ Å»Åð ´ç½Ã¸¦ ¾ð±ÞÇØ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¸â¹ö ÃµÁö´Â “¸»µµ ¾øÀÌ È¥ÀÚ °³ÀÎÀûÀ¸·Î °áÁ¤Çß´ø °Í¿¡ ´ëÇØ ±× Ä£±¸ÇÑÅ× ½Ç¸ÁÀ» ¸¹ÀÌ Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¶ÇÇÑ Ä¸Àº “Àç°è¾à ½ÃÁ¡¿¡¼­ Àç°è¾àÀ» ÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù°í ÇØ¼­ ÀÏ´Ü ÄÄ¹é ÇÏ°í È°µ¿ µÚ¿¡ »ý°¢À» ÇØº¸ÀÚ°í ¼³µæÇß´Ù” ¸ç “Å¸ÀÌÆ²°î±îÁö ³ìÀ½ÇÑ »óÅÂ¿¡¼­ °©ÀÚ±â ±× ¸â¹ö°¡ ÀÌ¾ß±â ¾øÀÌ ³ª°¡°Ú´Ù°í ¼±¾ðÀ» ÇØ¹ö·È´Ù”°í ¾Æ½¬¿î ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù.

µ¡ºÙ¿© “³ª°£´Ù´Â ¼Ò½ÄÀ» ±â»ç·Î Á¢ÇÏ°Ô µÇ´Ï ¹Ì¸® ¸»ÇØÁÙ ¼ö ¾ø¾ú³ª ÇÏ´Â »ý°¢Àº µé´õ¶ó” ¸ç “±× ±â»ç¸¦ Á¢ÇÑ ÈÄ ÇÑ ¹øµµ ¿¬¶ôÀ» ÇÑ ÀûÀº ¾ø´Ù. ¹«Ã¥ÀÓÇÑ Çàµ¿¿¡ ½Ç¸Á½º·´°í ¹Ó°í È­µµ ³ªÁö¸¸, ÀÌ¹Ì ÀÌ·¸°Ô µÅ ¹ö·ÈÀ¸´Ï °³ÀÎÀûÀ¸·Î ¿­½ÉÈ÷ ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “³ª°¬À¸´Ï ´õ ÀÌ»ó ¼­·Î ÁÁÀº¸» ÇÒ°Å¾Æ´Ï¸é ¾ð±Þ ¾ÈÇÏ´Â °ÍÀÌ...” “±Ùµ¥ ¼ÖÁ÷È÷ ³²Àº ¸â¹öµé ÀÔÀå¿¡¼± ³ª°£¾Ö°¡ ¿ø¸Á½º·¯¿ï¼ö ¹Û¿¡ ¾øÁö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¾ÈÃ¶¼ö µþ ¾È¼³Èñ, Àç»ê°ø°³°ÅºÎ ¡®ÀÇÈ¤¡¯¡¦¾î¸°½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡°¾öÄ£µþ¡±
  • ¾ÈÃ¶¼ö ÀÌ¹ø¿£ ½ÅÃµÁö ¡®³í¶õ¡¯¡¦¡°ÁöÁöÀ² ¿À¸£´Ï, ³í¶õµµ ´Ã¾î³ª³×¡±
  • ¾ÈÃ¶¼ö Á¶Æø ¿¬·ç¼³, ÀÕµû¸¥ ¹®ÀçÀÎ Á¶Æø ¿¬·ç¼³ ¡®Áø½Ç°ø¹æ¡¯¡¦¡°JCÃ»³â È¤Àº Á¶Æø¡±
  • ´©¸®²Ûµé ¡°MBC ¡®¸®¾ó½ºÅä¸® ´«¡¯ ´çÀå Á¤Á¤º¸µµ ÇØ¶ó¡±¡¦´ëÃ¼ ¹«½¼ ÀÏ?
  • ¡®JTBC ´º½º·ë¡¯ È«ÁØÇ¥, ¸·¸» ³í¶õ ¡°¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿´Â ¹ÎÁÖ´çÀÌ³Ä? ÀçÆÇ¹Þ°í ÀÖÁö ¾Ê´À³Ä"
    • ¾ÈÃ¶¼ö µþ ¾È¼³Èñ, Àç»ê°ø°³°ÅºÎ ¡®ÀÇÈ¤¡¯¡¦¾î¸°½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡°¾öÄ£µþ¡± ¾ÈÃ¶¼ö µþ ¾È¼³Èñ, Àç»ê°ø°³°ÅºÎ ¡®ÀÇÈ¤¡¯¡¦¾î¸°½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡°¾öÄ£µþ¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¾ÈÃ¶¼ö µþ ¾È¼³Èñ, Àç»ê°ø°³°ÅºÎ ¡®ÀÇÈ¤¡¯¡¦¾î¸°½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡°¾öÄ£µþ¡±
    2
    ¡®KÆË½ºÅ¸¡® ±ôÂ¦ Ãâ¿¬ÇÑ ¸±¸®M, ¾Ë°íº¸´Ï ¾Æ¿ª¹è¿ì Ãâ½Å?¡¦¾î·ÈÀ» ¶§µµ Ã»¼ø¹Ì Æø¹ß
    3
    ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ °¡¿ÕÀü ÀÌÇØ¸®VS¼ÒÇâ?¡¦53´ë °¡¿Õ ¡®ÈïºÎÀÚ´ì¡¯Àº Á¤¸» ¼ÒÇâÀÏ±î?
    4
    µµÁÖ ÃÖ±Ô¼±, º¯È£»ç ÅëÇØ ¡°Á¶¸¸°£ ÀÚ¼öÇÏ°Ú´Ù¡±¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¸¶ÀÌÅ¬ Àè½¼ Ä£±¸ ÀØ°í ÀÖ¾ú³×¡±
    5
    ºÏÇÑ, Ú¸ Ç×°ø¸ðÇÔ ½Å°æ¾²Áö ¾Ê°í ¡®±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëÈ¸¡¯ ±×´ë·Î °³ÃÖ
    6
    ÇìÀÌÁî, ±ÙÈ²»çÁø º¸´Ï ¿Ãºí·¢À¸·Î ¡®¼¾¾ð´Ï ½ºÅ¸ÀÏ¡¯ ¡¦¡°Ç¥Á¤µµ °ÉÅ©·¯½¬¡±
    7
    ½Åµ¿¿í ¡°¡®¾ÈÃ¶¼ö µþ¡¯ÀÌ¶û ¡®¹®ÀçÀÎ ¾Æµé¡¯ »çµ· ¸ÎÀ»±î °Ì³ª¡±¡¦´©¸®²Ûµé ¡°³ª»ÚÁö ¾Ê´Ù?¡± ¼ú··
    8
    ¡®¾ÈÃ¶¼ö Ãµ¾ÈÇÔ ³í¶õ¡¯¡¦½Åµ¿¿í ¡°¾ÈÃ¶¼ö Å³·¯´Â ¹®ÀçÀÎ ¾Æ´Ï¶ó ¹ÚÁö¿ø¡±
    9
    ¾ÈÃ¶¼ö¸¦ µÑ·¯½Ñ ½¢ÇÑ ³í¶õµé¡¦¡®¾È·¦ ³ëÁ¶ ¹ß¾ð¡¯ºÎÅÍ ¡®Ãµ¾ÈÇÔ ³í¶õ¡¯ ±îÁö
    10
    Ú¸, ºÏÇÑ ¼±Á¦ Å¸°Ý?¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¼±Á¦Å¸°Ý ¹Ì¸® ¾Ë ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ý ÀÖ´Ù¡± ¼ú··
    ÇÁ¶û½º ÆÄ¸®¿¡¼­ È°µ¿ ÁßÀÎ ¿ï»ê Ãâ½Å ¾öµµÇö ÀÛ°¡, ÆÄ¸®Áö¼º°ú...
    Â÷°©°í »è¸·ÇÑ Çö´ëÀÎÀÇ ÃÊ»ó
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 10ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 7ÀÏ~)
    ÅÂÈ­·ç ´©°¢ »ó¹Ý±â »ó¼³°ø¿¬, 8ÀÏºÎÅÍ ¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ ÆîÃÄÁ®

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr