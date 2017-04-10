¡®Æ¾Å¾ ¼îÄÉÀÌ½º¡¯ Àü ¸â¹ö ¿¤Á¶, ºÒÈ­ ÀÌÀ¯º¸´Ï..."³ìÀ½±îÁöÇÏ°í ³ª°¬´Ù?"

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ÀÎ±â º¸ÀÌ±×·ì ‘Æ¾Å¾’ÀÌ Á¤±Ô 2ÁýÀ¸·Î ÄÄ¹éÀ» ¿¹°íÇß´Ù. ÄÄ¹é¹«´ë¿¡ ¾Õ¼ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ °¡Áø Æ¾Å¾Àº Å»ÅðÇÑ ¸â¹ö ¿¤Á¶¿¡ ´ëÇÑ ¼¿îÇÑ °¨Á¤À» ÀüÇØ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
‘Æ¾Å¾’Àº 10ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ïÀÇ ÇÑ ´ëÇÐ±³ ´ë°´ç¿¡¼ 2Áý ‘ÇÏÀÌ ÆÄÀÌºê(HIGH FIVE)’ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ¿¾î È·ÁÇÑ ¹«´ë¸¦ ¼±»çÇß´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ³¯ ¸â¹öµéÀº Àü ¸â¹ö ¿¤Á¶ÀÇ Å»Åð ´ç½Ã¸¦ ¾ð±ÞÇØ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¸â¹ö ÃµÁö´Â “¸»µµ ¾øÀÌ È¥ÀÚ °³ÀÎÀûÀ¸·Î °áÁ¤Çß´ø °Í¿¡ ´ëÇØ ±× Ä£±¸ÇÑÅ× ½Ç¸ÁÀ» ¸¹ÀÌ Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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µ¡ºÙ¿© “³ª°£´Ù´Â ¼Ò½ÄÀ» ±â»ç·Î Á¢ÇÏ°Ô µÇ´Ï ¹Ì¸® ¸»ÇØÁÙ ¼ö ¾ø¾ú³ª ÇÏ´Â »ý°¢Àº µé´õ¶ó” ¸ç “±× ±â»ç¸¦ Á¢ÇÑ ÈÄ ÇÑ ¹øµµ ¿¬¶ôÀ» ÇÑ ÀûÀº ¾ø´Ù. ¹«Ã¥ÀÓÇÑ Çàµ¿¿¡ ½Ç¸Á½º·´°í ¹Ó°í Èµµ ³ªÁö¸¸, ÀÌ¹Ì ÀÌ·¸°Ô µÅ ¹ö·ÈÀ¸´Ï °³ÀÎÀûÀ¸·Î ¿½ÉÈ÷ ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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