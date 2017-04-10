µµÁÖ ÃÖ±Ô¼±, º¯È£»ç ÅëÇØ ¡°Á¶¸¸°£ ÀÚ¼öÇÏ°Ú´Ù¡±¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¸¶ÀÌÅ¬ Àè½¼ Ä£±¸ ÀØ°í ÀÖ¾ú³×¡±

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ÇÑÆí ÃÖ±Ô¼± ¾¾´Â 1997³â ´ë¼± Àü ±è´ëÁß Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ´ë¿Ü´ã´çº¸ÁÂ¿ªÀ¸·Î Ä·ÇÁ¸¦ µå³ªµç ¹Ù ÀÖÀ¸¸ç ´ç½Ã °í ±è´ëÁß Àü ´ëÅë·É ÃëÀÓ½ÄÀå¿¡ ¸¶ÀÌÅ¬ Àè½¼À» µ¥·Á¿Í Á¤±Ç ÀÎ¼öÀ§ ½Ç·ÂÀÚ·Î ¾Ë·ÁÁö±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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