Ú¸, ºÏÇÑ ¼±Á¦ Å¸°Ý?¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¼±Á¦Å¸°Ý ¹Ì¸® ¾Ë ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ý ÀÖ´Ù¡± ¼ú··

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.10 ¿ù 19:24
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½ÂÀÎ 2017.04.10  
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Ä®ºó½¼ È£ÀÇ ÇÑ±¹ÇàÀ» µÎ°í ¹Ì±¹ ³»¿¡¼­´Â ÀÌ¹ø Á¶Ä¡°¡ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹«·Â °ú½Ã¶ó°í Æò°¡Çß´Ù. ±×·¯¸é¼­µµ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÌ ¾ó¸¶Àü ½Ã¸®¾Æ¿¡ °ø½ÀÀ» ÆÛºÎÀº ¸¸Å­ ÀÌ¹ø Á¶Ä¡°¡ ´Ü¼øÇÑ ¹«·Â °ú½Ã¸¦ ³Ñ¾î ½ÇÁ¦ ±º»ç Çàµ¿À¸·Î ÀÌ¾îÁú °¡´É¼ºµµ ÀÖ´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÇÑÆí Ä®ºó½¼ È£ÀÇ ºÏÇÑ ¼±Á¦Å¸°Ý °¡´É¼ºÀ» µÎ°í SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â “¿ë»ê ¿Ü±¹ÀÎ ÇÐ±³°¡ ÈÞ±³ÇÏ´Â Áö¸¦ Àß »ìÆì¶ó”¶ó´Â ¸»ÀÌ ¶°µ¹°í ÀÖ´Ù.

¿ë»ê ¿Ü±¹ÀÎ ÇÐ±³¿Í »ó¾Ïµ¿ÀÇ ÀÏº»ÀÎ ÇÐ±³¿¡¼­ ¿¹Á¤¿¡ ¾ø´ø ¹æÇÐÀÌ³ª ÈÞ±³, ÇÐ»ýÀÇ ÀÚ±¹ ±Í°¡ Á¶Ãë¸¦ ÇÒ °æ¿ì ¹Ì±ºÀÌ ºÏÇÑ¿¡ ´ëÇÑ ±º»ç°ø°ÝÀ» ÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¹Ì±¹°ú ÀÏº» µîÀÌ ÇÑ±¹ ³» ÀÚ±¹ÀÎÀ» º¸È£ÇÏ±â À§ÇØ ºÏÇÑ °ø°Ý¿¡ ¾Õ¼­ ¸ÕÀú ÀÚ±¹¹ÎÀ» ±Í±¹ ½ÃÅ³ °ÍÀÌ¶õ °¡Á¤¿¡¼­ ³ª¿Â ¸»ÀÌ´Ù.

¼Ò½ÄÀ» Á¢ÇÑ ´©¸®²ÛµéÀº “ÀÏ¸® ÀÖ´Â ¸»ÀÌ´Ù. ¹Ì±¹ÀÌ Á¤¸» ºÏÇÑÀ» °ø°ÝÇÒ »ý°¢ÀÌ¸é ÀüÀïÀ» ´ëºñÇØ ÀÚ±¹¹Î ¸ÕÀú ´ëÇÇ½ÃÅ³ °Í” “¿ë»ê ¿Ü±¹ÀÎ ÇÐ±³°¡ ÈÞ±³ÇÏ´ÂÁö¸¦ ¿ÜºÎÀÎÀÌ ¾î¶»°Ô ¾Ë°Ú³ª” “ºÎµð ¾Æ¹« ÀÏ ¾øÀÌ Áö³ª°¬À¸¸é ÁÁ°Ú´Ù” “¿ë»ê ¿Ü±¹ÀÎ ÇÐ±³ ±ÙÃ³ »ç´Â »ç¶÷ ÇÐ±³ ÈÞ±³ÇÏ¸é SNS·Î Á» ÆÛÆ®·ÁÁà¶ó”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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