È«ÁØÇ¥ ¡°È£³² 1Áß´ë¡¤2Áß´ëÀå¡± ¹ß¾ð¡¦»Ô³­ ´©¸®²Ûµé ¡°Áö¿ªÂ÷º°Àû ¹ß¾ð¡±

|
|
|
|¡ã ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥ ´ë¼± ÈÄº¸°¡ 10ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “È£³² 1Áß´ëÀåÀ» Ä¡¸é ¶°µ¹´ø Ç¥°¡ ¿ì¸® ÂÊÀ¸·Î ¿Ã ÁÙ ¾Ë¾Ò´Âµ¥ ¾û¶×ÇÏ°Ôµµ È£³² 2Áß´ëÀå¿¡°Ô °¬´Ù”°í ¸»Çß´Ù. È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸´Â ±×µ¿¾È ±¹¹ÎÀÇ´çÀ» È£³² ¹ÎÁÖ´çÀÇ 2Áß´ë, ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸¸¦ È£³² 2Áß´ëÀåÀÌ¶ó°í ºÒ·¯¿Ô´Ù. SNSÄ¸Ã³.
ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥ ´ë¼± ÈÄº¸°¡ 10ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “È£³² 1Áß´ëÀåÀ» Ä¡¸é ¶°µ¹´ø Ç¥°¡ ¿ì¸® ÂÊÀ¸·Î ¿Ã ÁÙ ¾Ë¾Ò´Âµ¥ ¾û¶×ÇÏ°Ôµµ È£³² 2Áß´ëÀå¿¡°Ô °¬´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
È« ÈÄº¸´Â ÀÌ¾î “¹Ý±â¹®ÀÌ³ª È²±³¾È, ¾ÈÈñÁ¤À» ¶°µ¹´ø ¹Ý¹®ÀçÀÎ Ç¥½ÉÀÌ ÀÏ½ÃÀûÀ¸·Î È£³²2 Áß´ëÀå¿¡°Ô °¡ ÀÖÁö¸¸ °ð ¿ì¸®ÂÊÀ¸·Î µ¹¾Æ¿À¸®¶ó ±»°Ô ¹Ï´Â´Ù”°í Àû¾ú´Ù.
¾Õ¼ È« ÈÄº¸´Â °æºÏ »óÁÖ·±ºÀ§·ÀÇ¼º·Ã»¼Û Àçº¸±È¼±°Å¿¡ Ãâ¸¶ÇÑ Ä£¹Ú ±èÀç¿ø ÈÄº¸ÀÇ À¯¼¼Àå¿¡¼µµ ¶È°°Àº ³»¿ëÀÇ ¹ß¾ðÀ» ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸´Â ±×µ¿¾È ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀ» È£³² 1Áß´ë¶ó°í, ±¹¹ÎÀÇ´çÀ» È£³² ¹ÎÁÖ´çÀÇ 2Áß´ë¶ó°í ºÒ·¯¿Ô´Ù.
È« ÈÄº¸ÀÇ È£³² ¹ß¾ðÀ» µÎ°í ´©¸®²ÛµéÀº Áö¿ªÂ÷º°Àû ¹ß¾ðÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “´ç ÀÌ¸§ÀÌ³ª ÈÄº¸ ÀÌ¸§À¸·Î ºÎ¸£¸é µÉ ÀÏÀ» ¿Ö ±»ÀÌ È£³²1Áß´ë, 2Áß´ë ÀÌ·±½ÄÀ¸·Î ºÎ¸£³ª” “Áö±Ý ½Ã´ë°¡ ¾î´À ½Ã´ëÀÎµ¥ ÀÌ·± Áö¿ªÂ÷º°Àû ¹ß¾ðÀ»” “È£³²1Áß´ë, È£³²2Áß´ë°¡ ¹º°¡ Çß´õ´Ï... ½ÇÈ³Ä?”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >