ºÏÇÑ ¾Õ¿¡¼­ ÇÏ³ª µÈ ÇÑ¡¤Áß¡¦ñé »çµå´Â ¿©ÀüÈ÷ ¹Ý´ë, »çµå º¸º¹Àº?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.11 È­ 10:55
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.11  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÇÑ±¹°ú Áß±¹Àº 10ÀÏ ¼­¿ï¿¡¼­ ºÏÇÙ 6ÀÚÈ¸´ã ¼ö¼®´ëÇ¥ ÇùÀÇ¸¦ °®°í ÃÖ±Ù ±äÀå°¨ÀÌ °íÁ¶µÇ°í ÀÖ´Â ÇÑ¹ÝµµÀÇ Á¤¼¼¿Í ºÏÇÙ ´ëÀÀ ¹æ¾È µîÀ» ³íÀÇÇß´Ù. ±×·¯³ª Áß±¹Àº »çµå ÇÑ¹Ýµµ ¹èÄ¡ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ¼± ¿©ÀüÈ÷ ±âÁ¸ ÀÔÀåÀ» °í¼öÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

ÇÑ±¹°ú Áß±¹Àº 10ÀÏ ¼­¿ï¿¡¼­ ºÏÇÙ 6ÀÚÈ¸´ã ¼ö¼®´ëÇ¥ ÇùÀÇ¸¦ °®°í ¹ÌÁß Á¤»óÈ¸´ã(6∼7ÀÏ) ÀÌÈÄÀÇ ÇÑ¹Ýµµ Á¤¼¼¿Í ºÏÇÙ ´ëÀÀ ¹æ¾È µîÀ» ³íÀÇÇß´Ù.

10ÀÏ ¿­¸° ºÏÇÙ 6ÀÚÈ¸´ã ¼ö¼®´ëÇ¥ ÇùÀÇ¿¡¼­ ÇÑ±¹°ú Áß±¹Àº ÇÑ¹Ýµµ Á¤¼¼¿Í ºÏÇÙ µµ¹ß ´ëÀÀ ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇß´Ù.

±èÈ«±Õ ¿Ü±³ºÎ ÇÑ¹ÝµµÆòÈ­±³¼·º»ºÎÀåÀº ÀÌ³¯ ¹æÇÑÇÑ ¿ì´Ù¿þÀÌ Áß±¹ ¿Ü±³ºÎ ÇÑ¹Ýµµ»ç¹«Æ¯º°´ëÇ¥¿Í ¸¸³ª ºÏÇÑÀÌ ‘Àü·«Àû µµ¹ß’À» ÇÒ °æ¿ì °­·ÂÇÑ Ãß°¡ Á¶Ãë¸¦ ÃëÇÑ´Ù´Â µ¥ ÇÕÀÇÇß´Ù.

±è º»ºÎÀåÀº “ÇÑ·Áß ¾çÃøÀº ºÏÇÑÀÌ ±¹Á¦»çÈ¸ÀÇ °æ°í¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÇÙÀÌ³ª ´ë·ú°£Åºµµ¹Ì»çÀÏ µî Àü·«Àû µµ¹ßÀ» °¨ÇàÇÒ °æ¿ì¿£ À¯¿£ ¾Èº¸¸® °áÀÇ¿¡ µû¶ó °­·ÂÇÑ Ãß°¡Àû Á¶Ä¡°¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â µ¥ ÇÕÀÇÇß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¶Ç ºÏÇÑ ºñÇÙÈ­¸¦ À§ÇØ ÇÑ·Áß °£ Çù·Â°ú 5ÀÚ °øÁ¶ÀÇ Áß¿ä¼º¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ÀÇ°ßÀ» °°ÀÌ Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯³ª Áß±¹Àº »çµå(THADD)¿¡ ´ëÇØ¼± ¿©ÀüÈ÷ ³Ã´ãÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. »çµå ÇÑ¹Ýµµ ¹èÄ¡¿Í °ü·ÃÇØ ±è º»ºÎÀåÀº “Áß±¹ ÃøÀÌ ±âÁ¸ ÀÔÀå¸¸ µÇÇ®ÀÌÇØ ¿ì¸®´Â Áß±¹ ÃøÀÇ ºÎ´çÇÑ Á¶Ä¡°¡ Áï°¢ Áß´ÜµÇµµ·Ï Áß±¹ Á¤ºÎÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â Á¶Ä¡¸¦ ÃË±¸Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

Áß±¹ ¿Ü±³ºÎÀÇ ¿ì ´ëÇ¥´Â ´çºÐ°£ ÇÑ±¹¿¡ ¸Ó¹°¸ç °¢ ´ë¼± ÈÄº¸ Ä·ÇÁ¿Íµµ Á¢ÃËÇÒ ¿¹Á¤À¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ¿ì ´ëÇ¥¿Í ÀÏÇàÀº °¢ ´ë¼± ÈÄº¸ Ä·ÇÁ¸¦ ¹æ¹®ÇØ ´ë¼± ÈÄº¸µé¿¡°Ô Áß±¹ÀÇ »çµå ¹Ý´ë ÀÔÀåÀ» ¼³¸íÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

ÇÑÆí ¹Ì±¹Àº 6Â÷ ÇÙ½ÇÇè µµ¹ßÀ» ´ëºñÇØ Áö³­ 9ÀÏ È£ÁÖ·Î ÇâÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´ø Ç×°ø¸ðÇÔ Ä®ºó½¼È£ÀÇ ±â¼ö¸¦ ÇÑ±¹À¸·Î µ¹·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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